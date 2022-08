Coronavirus In Schönenwerd hat ein privates Testcenter eröffnet – ein Express PCR-Test kostet hier stolze 200 Franken Fast zwei Jahre stand das ehemalige Lokal der Traditionsapotheke Dr. Villiger im Dorfzentrum leer. Nun werden sieben Tage die Woche Coronatests angeboten. Der Betreiber will sich auf Anfrage nicht zum Angebot äussern. Rahel Künzler Jetzt kommentieren 10.08.2022, 18.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Das grosse Banner verrät, dass in den Räumlichkeiten an der Oltnerstrasse 25 ein neues Geschäft eingezogen ist. Bruno Kissling

Ein grosses Banner mit Aufschrift «Corona-Testzentrum Schönenwerd» hängt seit kurzen an den Schaukästen des Ladenlokals an der Oltnerstrasse 25. Fast zwei Jahre standen die ehemaligen Räumlichkeiten der Traditionsapotheke Dr. Villiger im Dorfzentrum leer. Neben anderen Apotheken war an diesem Standort zuletzt ein Bestattungsinstitut angesiedelt, das jedoch an die Bahnhofstrasse zügelte.E Nun also ist ein neues Geschäft eingezogen.

Eine Anfrage bei der Gemeinde ergibt, dass der Eigentümer des Geschäftsgebäudes die Räumlichkeiten im Frühjahr umfassend sanierte; die Bauverwaltung bewilligte das entsprechende Baugesuch. Das «Corona-Testzentrum Schönenwerd» eröffnete am Montag, wie ein Blick auf dessen Website verrät.

Seit dann können nämlich online Termine für Antigen- und PCR-Tests gebucht werden – sieben Tage die Woche. Unter der Woche von 8.30 Uhr morgens bis 19.30 Uhr abends; am Wochenende von 9 Uhr bis 17 Uhr. Zudem ist der Website zu entnehmen, dass auf Anfrage mobile Teststationen für Events vermietet würden.

Express-Tests sind teurer als am Flughafen Zürich

Der Betreiber des privaten Testcenters kommt nicht aus dem Gesundheitswesen, sondern ist in anderen Branchen tätig. Auf Anfrage will er sich nicht zum neu eröffneten Geschäft äussern. Auf der Website steht:

«Wir möchten die Schweiz mit unseren Corona-Tests in schwierigen Zeiten unterstützen und den Bewohnern eine flexible Alternative zu den Tests in Krankenhäusern und anderen Testcentern bieten.»

Gemessen an den Öffnungszeiten ist das Angebot des neuen Testcenters durchaus flexibel. Das kantonale Screeningzentrum in Olten hat unter der Woche nämlich nur noch nachmittags geöffnet. Die Preise für einen kurzfristigen PCR-Test sind im neuen Center allerdings happig: Wer ein Resultat innert vier bis sechs Stunden will, zahlt 200 Franken. Zum Vergleich: Das Angebot «Checkport» vom Flughafen Zürich verlangt 149 Franken für die Express-Variante.

Private Anbieter müssen medizinisches Personal vorweisen

Das Gesundheitsamt des Kantons bestätigt auf Anfrage, bereits im April die Bewilligung für das Testcenter in Schönenwerd erteilt zu haben. Wollen nicht-medizinische Institutionen Corona-Tests anbieten, müssen sie dem Kanton nämlich ein Gesuch stellen. Ein Kriterium für die Bewilligung ist, dass täglich eine Ärztin oder ein Apotheker vor Ort ist und die Verantwortung für die korrekte Durchführung der Tests übernimmt.

Zudem müssen ein Schutzkonzept und ein Hygieneplan eingereicht werden. «Der Kanton behält sich vor, unangekündigte Kontrollen zur Sicherstellung und Erfüllung der Vorgaben durchzuführen», schreibt Ursula Gautschi von der Kommunikationsabteilung Pandemiebewältigung.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen