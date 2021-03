Coronapandemie Mutiertes Covid-19 -Virus im Angriff: Vier Klassen aus drei Oltner Schulhäusern befinden sich in Quarantäne An Oltner Schulen gibt es Fälle des mutierten Corona-Virus. Vier Klassen aus drei Schulhäusern befinden sich deshalb in Quarantäne und werden derzeit fernunterrichtet. Urs Huber 03.03.2021, 18.20 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Auch eine Klasse aus dem Frohheim-Schulhaus befindet sich in Quarantäne.

Bruno Kissling

Das Positive vorweg: Keines der Oltner Schulhäuser ist wegen Covid-19 geschlossen, wie das hie und da in der Stadt kolportiert wird. Der Leiter der Direktion Bildung und Sport, Thomas Küng, gibt auf Anfrage zu verstehen: «Nein, geschlossen ist keines der Schulhäuser; derzeit sind jedoch vier Klassen aus den drei Schulstandorten Bannfeld, Bifang und Frohheim in Quarantäne. Grund dafür: «In den vergangenen Wochen ist es in der Schweiz vermehrt zu Ausbrüchen mit dem mutierten COVID-19 Virus gekommen. Wir sind damit konfrontiert, dass wir bei den aktuellen Quarantänen auch mit mutierten Viren zu tun haben», so Küng.