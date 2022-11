Olten: "Der Abendverkauf wird definitiv aussterben"

Corona-Lockdowns «Der Abendverkauf wird definitiv aussterben» – immer weniger Oltner Geschäfte haben am Donnerstag länger offen Spätestens seitdem die Läden nach den Corona-Lockdowns wieder geöffnet haben, ist klar: Der Abendverkauf von einst ist fast Geschichte. Was die Gründe dafür sind und wie das Oltner Gewerbe damit umgeht. Adrian Kamber Jetzt kommentieren 30.11.2022, 05.00 Uhr

Auch das Warenhaus in der Innenstadt, das Coop City, hat am Donnerstag nur noch bis 20 Uhr geöffnet. Bruno Kissling

Eigentlich dürften die Geschäfte im Kanton Solothurn einmal pro Woche bis 21 Uhr geöffnet haben. Eigentlich. So sieht es zumindest das kantonale Wirtschafts- und Arbeitsgesetz vor. Nur genutzt wird diese Möglichkeit immer weniger.

Lange, gar über Jahrzehnte, hat sich der Abendverkauf am Donnerstag eingebürgert. Man ging in die Stadt, stöberte in den Läden, kaufte ein und verpflegte sich danach noch in einer der Beizen.

Seit einigen Jahren aber verliert der Abendverkauf immer mehr an Bedeutung. Das gilt nicht zuletzt auch in Olten. Kein Einkaufszentrum oder grösseres Geschäft in der Stadt hat bis 21 Uhr geöffnet. Diejenigen, die noch einen Abendverkauf anbieten, tun dies noch bis 20 Uhr. Und zahlreiche Geschäfte schliessen auch am Donnerstag schon seit längerem oder spätestens seit den Corona-Lockdowns ganz normal um 18.30 Uhr.

Öffnungszeiten auf Anmeldung

Ein Beispiel dafür ist das Modehaus Bernheim an der Kirchgasse. An der Eingangstür steht dort neben den Öffnungszeiten sogar explizit: «Kein Abendverkauf». Co-Geschäftsführerin Brigitte Bolliger erklärt:

«Wir hatten immer einen Abendverkauf bis 20 Uhr. Aber manchmal lief leider praktisch nichts, und es war fast ein Zeitabsitzen.»

Brigitte Bolliger, Geschäftsführerin des Modehauses Bernheim Olten. Bruno Kissling

Während des ersten Corona-Lockdowns habe man sich über die Öffnungszeiten intensiv Gedanken gemacht. Das Resultat: Kein Abendverkauf mehr und morgens erst später offen. «Dafür bieten wir neu individuelle Shopping-Termine an. Die Kunden können auf Anmeldung jeden Tag zwischen 7.30 und 21.30 Uhr vorbeikommen», sagt Bolliger.

«Damit fahren wir gut. Gerade die Herren schätzen das Angebot sehr.» Demnach habe es auch keine Reklamationen wegen des abgeschafften Abendverkaufs gegeben.

Beim Modehaus Bernheim steht sogar an der Eingangstür, dass es keinen Abendverkauf mehr gibt. Bruno Kissling

Ein paar Hausnummern weiter, bei der Buchhandlung Schreiber, kennt man das Problem mit den fehlenden Leuten am Donnerstagabend ebenfalls. Inhaber Urs Bütler sagt aber: «Solange es noch Leute gibt, die am Abend shoppen wollen, haben wir auch bis 20 Uhr geöffnet. Wir wollen ein Gesamtpaket bieten und da gehört der Abendverkauf dazu.» Manchmal würden die Leute was kaufen und manchmal eben nicht.

Urs Bütler, Inhaber der Buchhandlung Schreiber. Bruno Kissling

Ständiges Thema bei den grossen Warenhäusern

Auch das Warenhaus in der Innenstadt, das Coop City, und das Einkaufszentrum Sälipark im Bifangquartier haben schon lange nicht mehr bis 21 Uhr geöffnet. Sowohl Vera Moir, Geschäftsführerin Coop City, als auch Vera Graf, Geschäftsführerin des Säliparks, sagen, dass der Abendverkauf immer wieder ein Thema sei.

Und Graf ergänzt: «Im Foodbereich ist späteres Einkaufen nach der Arbeit weiterhin gefragt und wird sehr geschätzt. Im Non-Food-Bereich ist der Abendverkauf aber seit Jahren stark rückläufig und lohnt sich wegen der Personalkosten für viele Geschäfte nicht.»

Online- und Tankstellenshops schaden dem Abendverkauf

Nicht nur bei den einzelnen Geschäften, sondern auch beim Oltner Gewerbeverband ist der Abendverkauf eine oft diskutierte Angelegenheit. Co-Präsident Darko Bosnjak sagt:

«Ich denke, der Abendverkauf in diesem Sinne wird definitiv aussterben.»

Gründe für das schwindende Interesse sieht er viele. So habe sich das Einkaufsverhalten mit der Digitalisierung und dem Erstarken der Online-Shops in den vergangenen Jahren stark verändert.

Auch das dicht gewachsene Netz von Tankstellen-Shops nennt er als Grund: «In den Coop- und Migros-Tankstellen können die Leute fast rund um die Uhr einkaufen. So sind sie weniger auf den Donnerstag angewiesen.»

Darko Bosnjak, Co-Präsident von Gewerbe Olten. Bruno Kissling

Liberalere Öffnungszeiten nur teilweise erwünscht

Ein dritter Punkt, den Bosnjak anspricht, ist die allgemeine Liberalisierung der Öffnungszeiten. In den benachbarten Kantonen sind diese nämlich viel lockerer. In Bern dürfen die Läden von Montag bis Freitag täglich bis 20 Uhr geöffnet sein. Im Aargau und Baselland gibt es derweil keine kantonal geregelten Öffnungszeiten mehr. Sofern dort die einzelnen Gemeinden keine Vorschriften dazu erlassen, gilt das weiter gefasste Arbeitsrecht des Bundes. Dieses würde gar Öffnungszeiten bis 23 Uhr erlauben.

Bosnjak sagt deshalb: «Die Menschen sind heute sehr mobil und können abends unter der Woche in einem Nachbarkanton einkaufen. Das hat sicher auch dazu beigetragen, dass der Abendverkauf hier an Bedeutung verloren hat.» Er wünscht sich deshalb, dass der Kanton Solothurn bei den Ladenöffnungszeiten mit den anderen Kantonen nachziehen würde.

Urs Bütler und Vera Graf würden eine Liberalisierung persönlich ebenfalls begrüssen. Coop City lässt via Medienstelle als Mitglied der Interessengemeinschaft Detailhandel ausrichten: «Es ist nicht in allen Kantonen möglich, die Öffnungszeiten nach den Kundenbedürfnissen auszurichten. Aus diesem Grund fordert die Interessengemeinschaft Detailhandel Ladenöffnungszeiten werktags von 7 bis 20 Uhr in der ganzen Schweiz.»



Mit dieser «massvollen Ausdehnung» könne den Kundenbedürfnissen entsprochen werden, ohne dass damit die Arbeitsbedingungen verschlechtert würden oder das Arbeitsgesetz berührt werde.

Donnerstag, 19 Uhr, Ende November: In der Kirchgasse ist kaum etwas los. Bruno Kissling

Brigitte Bolliger vom Kleidergeschäft Mode Bernheim und Anita Meyer von der Buchhandlung Klosterplatz sprechen sich gegen eine Liberalisierung aus. Meyer sagt:

«Für Geschäfte wie unseres mit einem kleinen Team besteht dieses Bedürfnis nicht. Wir wollen und können längere Öffnungszeiten gar nicht stemmen.»

Anita Meyer von der Buchhandlung Klosterplatz. Bruno Kissling

Es lässt sich also sagen: Der schweizweite Bedeutungsverlust des Donnerstagabends für den Einkauf ist auch in Olten ein bewegendes Thema. Und durch das nachhaltig veränderte Einkaufsverhalten in den vergangenen Jahren ist mit einer Rückkehr des traditionellen Abendverkaufs wohl auch nicht mehr zu rechnen.

