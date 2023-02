Olten: Stadtrat lehnt Klimaschutz-Reglement ab

Vorstoss CO2-Neutralität: Braucht die Stadt Olten ein eigenes Klimaschutz-Reglement? Ein Vorstoss verlangt vom Oltner Stadtrat, ein Klimaschutz-Reglement auszuarbeiten. Es soll die Grundlage für die neu geschaffene Fachstelle Energie, Klima, Umwelt werden. Der Stadtrat sieht darin aber eine zu grosse Einschränkung. Adrian Kamber Jetzt kommentieren 03.02.2023, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Diese Kreideinschrift war 2019 nach einer Demo vor der Oltner Stadtkirche zu lesen. Bild: Bruno Kissling

Ein eigenes Klimaschutz-Reglement für eine Stadt mit «nur» rund 19'000 Einwohnern. Macht das Sinn? Ja, findet der Grünen-Gemeindeparlamentarier Martin Räber. Nein, sagt SP-Stadträtin Marion Rauber.

In einem Vorstoss fordert Räber, dass der Stadtrat ein solches Klimaschutz-Reglement ausarbeiten soll. Es soll den Rechtsrahmen setzen, «dass bis 2040 in allen Bereichen, die im Einflussbereich der Stadt sind, CO 2 -Neutralität erreicht wird». Es soll Zwischenziele vorsehen und die Überprüfung der Massnahmen auf ihre Wirksamkeit alle zwei Jahre. Zumindest stellt sich der Grünen-Politiker das Reglement so vor.

Martin Räber, Gemeindeparlamentarier Grüne Olten. Bild: zvg

Seinen Antrag begründet Räber damit, dass man in der Stadt Olten 2019 den Klimanotstand erklärt hatte. Damals überwies das Parlament eine dringliche Volksmotion an den Stadtrat. Die Kernforderung darin: stadtweite CO 2 -Neutralität bis 2030. Dieses Ziel ist jedoch kaum realistisch. Mittlerweile hat der Stadtrat aber beschlossen, dass die Stadtverwaltung bis 2040 klimaneutral sein soll. Zudem gibt es seit vergangenem Sommer eine neu geschaffene Fachstelle für Klimaschutz.

Das geforderte Klimaschutz-Reglement soll nun die Grundlage für diese Fachstelle werden, da eine solche noch fehle, wie Räber in seinem Vorstoss schreibt. Er verweist weiter auf die Tatsache, dass auch andere Städte wie beispielsweise Zürich seit kurzem die Gemeindeordnung angepasst hätten und bis 2040 klimaneutral werden wollen.

Stadtrat teilt Anliegen, aber nicht die Form

Stadträtin Marion Rauber schreibt in ihrer Antwort auf den Vorstoss: «Der Stadtrat teilt das Kernanliegen des Auftrages, dass die Stadt Olten sich ein Klimaschutz-Ziel für den Gesamtperimeter des Gemeindegebiets setzt.» Sie anerkennt auch, «dass ein auf der Volksmotion zum Klimanotstand basierendes Klimaschutz-Ziel bisher fehlt». Weiter stellt sie fest, dass das beschlossene Netto-null-Ziel bis 2040 für die Stadtverwaltung nicht ausreiche, um «das angestrebte Label Energiestadt Gold zu erreichen».

So weit, so zustimmend. Dennoch empfiehlt der Stadtrat dem Parlament, den Vorstoss abzulehnen. Dazu nennt Rauber gleich mehrere Gründe. Einerseits wäre da die Frage nach dem korrekten rechtlichen Rahmen, damit die Stadt für den Gemeindeperimeter ein eigenes Klimaschutz-Ziel setzen kann. Schliesslich will Räbers Vorstoss ja die gesamten Emissionen der Stadt anpacken (Industrie, Haushalte, Verkehr), nicht nur die der Verwaltung.

Marion Rauber, Stadträtin Olten. Bild: Bruno Kissling

Die Stadträtin schreibt sinngemäss, dass für die Schaffung eines Klimaschutz-Reglements zuerst die Gemeindeordnung angepasst werden müsste, damit überhaupt die Rechtsgrundlage für ein solches Reglement vorhanden wäre.

Stadt hat zu wenige Ressourcen dafür

Weiter stellt sie die Frage nach dem konkreten Mehrwert des verlangten Reglements. Das geforderte Treibhausgasmonitoring wäre je nach gewählter Komplexität «mehr oder weniger personal- und kostenintensiv». Städte wie Zürich und Basel würden für diese Aufgaben mehrere Mitarbeitende einsetzen. Das Monitoring für Olten müsste «von Grund auf neu aufgebaut werden» und eine zweijährliche Überprüfung der Klimaschutzmassnahmen stünde in keinem Kosten-Nutzen-Verhältnis.

Aus Sicht des Stadtrats ist es eher angezeigt, «wegen der beschränkten Mittel der Stadt, die vorhandenen Ressourcen in konkrete Massnahmen und Projekte zu investieren». Ein eigenständiges Netto-null-Ziel für den Perimeter der Stadt könnte «nur deklamatorischen Charakter haben». «Unbedingt nötig und sinnvoll» sei aber sicher, dass man «die Zielsetzungen des Bundes und des Kantons übernimmt und zur Richtschnur zukünftigen Handelns macht».

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen