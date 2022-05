CD-Taufe «Mir hat Musik sehr oft geholfen»: Oltner Schlagersängerin erzählt mit ihren Liedern aus ihrer Vergangenheit Jolanda Eiholzer präsentiert ihre erste CD «Sommerwind» im Kulturzentrum Schützi in Olten. Im Gespräch erzählt sie, wie sie zur Musik kam und was ihr daran wichtig ist. Lavinia Scioli Jetzt kommentieren 30.05.2022, 17.00 Uhr

Am 18. Juni wird Jolanda Eiholzer ihre erste CD «Sommerwind» im Oltner Kulturzentrum Schützi taufen. Bruno Kissling

Dem Zufall überlässt Jolanda Eiholzer nichts: farblich abgestimmte Kleidung, die Haare zusammengebunden und die offenen Strähnen vor den Ohren zurechtgerückt. Alles muss sitzen. Sie ist in einer fünfköpfigen Familie in Olten aufgewachsen und hat 2016 und 2017 die Oltner Schlagernacht ins Leben gerufen. Sie meint:

«Mir hat Musik sehr oft geholfen.»

Insbesondere um Gefühle zu verarbeiten. Ihre Schlagermusik soll die Leute berühren und zum nachdenken anregen. Denn die «Musik kann viel bewegen», sagt die 65-Jährige. Acht Jahre lang war sie in einem Tanzmusik-Trio unterwegs und trat an Geburtstagen, Hochzeiten und am Luzerner Stadtfest auf. Anschliessend war sie 17 Jahre lang in der Frauenclique der Oltner Fasnacht tätig.

1986 begann Eiholzer mit dem Aufbau der Eiholzer Gebäude-Management AG. Nach 30 Jahren entschied sie sich die Firma zu verkaufen, weil keine familieninterne Nachfolgeregelung gefunden werden konnte. Die Gründung der Beratungsfirma für professionelles Gebäude-Management folgte.

Für die Musik ist in den letzten drei Jahrzehnten nicht mehr viel Platz geblieben. Im privaten Rahmen habe sie die Musik aber nie beiseitegelegt, erzählt Jolanda Eiholzer. Dann hat sich das Blatt mit der Gründung ihrer Beratungsfirma gewendet: Es entstand ihre erste CD «Sommerwind», die bereits vor zwei Jahren hätte veröffentlich werden sollen.

Bedingt durch Corona musste sie die CD-Taufe aber verschoben werden. Der Zeitpunkt der Veröffentlichung würde aber passen. Denn: «Im Sommer verlieben sich viele», sagt Eiholzer.

Jolanda singt ihr Lied «War es nur der Sommerwind». youtube/music24.tv

Schreiben in Gedichtform

Ihre Songtexte erzählen oft aus ihrem Leben, aus Begegnungen und Erfahrungen. Und: Nicht jeder Text lasse sich gleich schnell schreiben. 2007 hat sie ein Gedicht zum Tod ihrer Mutter geschrieben. Als ihr Bruder dann 2016 verstarb, sei daraus ihr erstes Lied entstanden, komponiert von Gerd Lorenz.

Auf dem Album haben ausserdem Rudolf Paul, Ueli Bodenmann oder etwa Philipp Mettler die Lieder vertont. «Sie haben alle ihren eigenen Stil und daher klingt auch jedes Lied auf dem Album etwas anders», beschreibt Eiholzer die Sound von «Sommerwind».

«Kunterbunt» ist das Stichwort: von traurig bis lustig, von schnell bis langsam. Ihre 14 Texte auf Mundart und Hochdeutsch sollen Stimmung machen und unterhalten, sagt die Mutter von zwei Töchtern. Es gehe in Richtung «Jubiäsch». Sie wisse aber, dass diese Musikrichtung nicht jedem gefalle. Wichtig sei ihr aber, dass sie ihren eigenen Stil bewahre.

Die Texte zu «Sommerwind» hat Jolanda selber geschrieben. zvg

Ob seitliche oder frontale Position vor der Kamera: Auch beim Ablichten der Bilder wirft Eiholzer ein Auge drauf und fragt, welche Körperhaltung besser sei. Die hohen Schuhe seien nicht wirklich bequem. Daher ziehe sie das Schuhwerk nur für die Bilder an. Sie stimmt ihr Lied «Sommerwind» an und stellt sich mit einem Mikrofon vor das Kulturzentrum Schützi.

Jolanda wird in der «Schützi» auftreten. Bruno Kissling

Hört die Oltnerin privat nur Schlager? Nein. Sie höre auch gerne Lieder von Céline Dion, Tina Turner, Beatles, Gotthard oder Dixieland-Musik:

«Wenn mir ein Stück gefällt, dann darf es auch ACDC sein.»

Und kann sie sich auch vorstellen, in einem anderen Genre zu wirken? Ja, in der Country-Musik. Doch alles Schritt für Schritt. «Ich habe keinen Zeitdruck.» Eine zweite CD stehe derzeit noch in den Sternen. Sie sei jetzt gespannt auf das Feedback.

Ein Blick in die Vergangenheit

Von der Musik ist Eiholzer bereits als kleines Kind begeistert gewesen. Mit ihrer Mutter hat sie in jungen Jahren zusammen gesungen – vor allem Mundart-Lieder, aber auch auf hochdeutsch. Mit elf Jahren und mit einer Erkältung sah sie dann den niederländischen Schlagersänger Heintje im Fernsehen. Der Startschuss zur Musik sei bereits dabei gefallen.

Zu dieser Zeit hat sie auch die Möglichkeit gehabt, in Aarau Gesangsunterricht zu nehmen. Doch der Operngesang sprach ihr im Kindesalter noch nicht zu. «Heute jedoch schon», so Eiholzer. In der Primarschule bekam sie bei Willy Kuhn dann Gesangsunterricht. Schnell legte er ihr dann eine Gitarre in die Hand. Gespielt hat sie jedoch nie nach Noten.« Auch heute noch nicht», wie Jolanda Einholzer meint.

Am Samstag, 18. Juni findet die CD-Taufe von Jolanda im Kulturzentrum Schützi ab 17 Uhr (Türöffnung) statt. Hansy Vogt moderiert den Anlass und Rolf Büttiker hält die Laudatio.

