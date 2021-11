Zu Besuch bei Venance von «Switzerland's Next Topmodel

Casting-Sendung Zu Besuch bei der Zweitplatzierten von «Switzerland's Next Topmodel» Neue Karrierechancen und mehr Selbstbewusstsein: Venance Pfammatter empfängt uns bei sich zuhause und berichtet von ihrem Leben sowie ihrer Zeit bei der Casting-Show. Felix Ott Jetzt kommentieren 13.11.2021, 05.00 Uhr

Venance empfängt bei sich zuhause in Dulliken. Bruno Kissling

Die Überraschung war gross: Die Oltnerin und Zweitplatzierte bei «Switzerland’s Next Topmodel» wohnt seit einer Woche gar nicht mehr in Olten. Sie ist in eine grosszügig geschnittene Wohnung in Dulliken gezogen. Dort hat die Tänzerin genug Platz sich frei zu bewegen. Wir haben bei ihr geklingelt, um nachzufragen, wie sie lebt und was sich seit der TV-Sendung verändert hat. Sie hat viele Erfahrungen gesammelt und sich neue Ziele gesteckt.

«Es war eine tolle Erfahrung, die ich aber jetzt nicht nochmals machen möchte»,

sagt die 27-jährige Venance Pfammatter über ihre Zeit bei «Switzerland’s Next Topmodel». Sie wurde bereits gefragt, ob sie nicht bei dem gleichen Format in Deutschland mitmachen wolle. Dies sei ihr aber zu weit weg und dauere zu lange. Da würde sie ihren achtjährigen Sohn zu sehr vermissen. Ausserdem möchte sie keine Castingshow mehr absolvieren. Denn bereits zu Beginn der Staffel soll laut Venance der Modelcoach Papis Loveday gesagt haben: «Wieso nimmst du als Kandidatin teil? Du solltest Coach sein».

Trotzdem wählte er sie nicht in sein Team, was er aber später durchaus bereute, wie die Tänzerin berichtet. Gut für das Team von Larissa Marold, denn Venance holte in der Staffel 2021 einen Modeljob nach dem anderen und erreichte damit den zweiten Platz aus insgesamt 1'600 Bewerberinnen und Bewerbern.

Venance zeigt ihr neues Zuhause in Dulliken. Bruno Kissling

Pudelwohl in Dulliken - trotz Hundeallergie

In Dulliken fühlt sich die gebürtige Kamerunerin pudelwohl. In ihrer Nachbarschaft seien viele Künstlerinnen und Künstler. Da passt die offenherzige Tänzerin bestens hinein. Aktuell ist ihre Wohnung im Loft-Stil noch etwas leer, da sie erst vor einer Woche eingezogen ist. Viele Möbel seien noch unterwegs oder nicht bestellt. Deshalb hallt es aktuell noch im grossen Wohn- und Essraum. Besonders die Nähe zur Natur gefalle ihr besonders. Gerne hätte sie einen Hund, sie ist jedoch allergisch. Venance sagt strahlend:

«Es ist sehr schön in der Gegend, um zu laufen oder eine Velotour zu machen.»

Die 27-Jährige fühlt sich sehr wohl in der neuen Wohnung. Bruno Kissling

Als sie noch in Olten wohnte, lief sie bereits gerne der Aare entlang bis nach Dulliken. Auf die Frage hin, wie denn die Mitstreiterinnen und Mitstreiter auf ihren Wohnort reagierten, entgegnete sie: «Es ist mein Zuhause. Mir ist egal, was andere darüber denken». Es gäbe schon Leute, die sagen, wenn man nicht in Zürich wohnt, sei man nicht cool. «Aber ich finde jetzt Zürich auch nicht wirklich schön.»

Auch nach der TV-Sendung werde sie relativ wenig auf der Strasse erkannt. Sie bezeichnet sich als Wandlungskünstlerin. Sie sehe normalerweise anders aus als im Fernsehen oder auf Plakaten. Zusätzlich würden durch die Masken so oder so alle gleich aussehen, sagt Venance. Lediglich im Dosenbach würden sie die Mitarbeitenden seit der grossen Werbekampagne jedes Mal erkennen. Sie sagt:

«Ich bin nicht eine, die im Alltag immer die Aufmerksamkeit sucht.»

Mit dem Plüschhund kann Venance trotz Allergie kuscheln. Bruno Kissling

Ein Vorbild, nicht nur für junge Frauen

Als Venance nach der Lancierung der Dosenbachkampagne einmal in einer Filiale war, stand sie hinter zwei jungen Mädchen. Sie sahen sich das grosse Plakat an, schwärmten über die wunderschöne Frau und wie toll es sei, dass endlich einmal eine Schwarze Frau zu sehen ist. Wie nahe das Model war, realisierten die Jugendlichen nicht, erzählt Venance gerührt.

Auch über Instagram erhält die 27-Jährige eine Flut von Nachrichten. Sie gebe sich grosse Mühe, allen schriftlich oder per Sprachnachricht zu antworten, doch bei der Menge sei dies kaum möglich. Viele Fans sprechen mit ihr über Unsicherheiten und wie die Erfolgsgeschichte des Models sie inspiriert hätte, mehr aus sich raus zu kommen. So suchte beispielsweise eine junge Person, die sich nicht sicher ist, ob sie Mann oder Frau sei, Rat bei Venance. «Da muss man viel Verständnis haben, nachfragen und Mut machen», sagt sie.

Sohn Lévin sei ebenfalls sehr stolz. Besonders nach einem persönlichen Highlight des Petit-Models, dem Schlangen Shooting, sei der im Wallis beim Vater lebende Schlangen-Fan überglücklich gewesen. «Es war ein Highlight. Positiv und negativ, da war alles dabei», sagt Venance. Vor Aufregung sei ihr furchtbar übel geworden. Lévin schenkte ihr darauf eine Plüsch-Schlange und sagte: «Gleich nackt musst du aber nicht immer sein».

Aber auch negative Kommentare erhalte sie ab und zu, vor allem online. Oftmals seien es rassistische Stereotype, die von anonymen Profilen gepostet würden. Doch diese lassen sie kalt. Teilweise stellt sie die Nachrichten online, dann seien betreffende Personen schnell ruhig, erzählt Venance.



Erste Erfahrungen in TV-Business gesammelt

Das Model ist nicht abgeneigt, erneut im Fernsehen präsent zu sein. Dann aber nicht in einer Castingshow. Doch sie bereue keinesfalls, bei «Switzerland’s Next Topmodel» teilgenommen zu haben – obwohl sie während der langen Dreharbeiten komplett von der Aussenwelt abgeschottet war. Zu Beginn mussten alle Kandidatinnen und Kandidaten ihre Handys abgeben, was schwierig war für die Mutter:

«Ich bin nicht handysüchtig, aber gerne erreichbar, wenn etwas ist; besonders wenn es um meinen Sohn geht.»

Zwar durften die Teilnehmenden telefonieren und Face-Time-Gespräche führen, wenn die Sendeleitung es erlaubte, dann aber vor laufender Kamera. Generell wurde die Kamera bei jeder Situation draufgehalten. Was aber schliesslich gezeigt wurde, waren nur ausgewählte Augenblicke. Die kleinen Streiche zwischen Teilnehmenden seien beispielsweise nicht gezeigt worden, erzählt Venance.

Nach dem Frühstück folgten jeweils Shooting, Training oder Casting, bis es wieder zurück in die Villa ging. Jeden Tag kochten die Models selbst. Einmal hätten sie gefragt, ob sie Essen bestellen dürften. Dies wurde jedoch aufgrund des Corona-Schutzkonzeptes abgelehnt. Täglich wurden die Teilnehmerinnen und Teilnehmer getestet. Venance sagt:

«Man hat stark auf den Schutz geachtet. Vielleicht auch zu viel. Das ist aber auch gut so.»

«Von mir wird in der nächsten Zeit noch einiges zu hören sein.»

Nach den neun Wochen in der Sendung habe sich ihr Leben stark verändert. Sie sei früher sehr direkt gewesen und habe gesagt, was ihr in den Sinn kam. Heute respektiere sie die Gefühle anderer mehr. Ausserdem sei sie selbstbewusster geworden.

Selbstbewusst verfolgt sie jetzt neue Ziele. Bruno Kissling

«Ich habe sehr viele dünne Menschen gesehen. Doch jeder hat seinen Körper. Man soll nicht seinen Körper verändern, sondern dazu stehen»,

meint Venance. Sie esse weiterhin alles, was sie wolle. «Lediglich auf Safran bin ich allergisch». Doch das sei im Alltag leicht zu verkraften, witzelt sie.



Sie wurde nach der Sendung bereits für mehrere Modeljobs gebucht. Zusätzlich will sie in Dulliken einen Ort schaffen, wo Personen Bühnenerfahrung sammeln können: eine Art Open-Stage-Konzept. Ausserdem tanze sie weiterhin professionell und sie gibt Unterricht. Zusammen mit ihrer ehemaligen Mitstreiterin Stella wird sie bald ein Business für Hochzeitsplanung eröffnen. Aktuell macht sie dafür eine Ausbildung. Und sie kündet an: «Von mir wird in der nächsten Zeit noch einiges zu hören sein.»

Die Topmodel-Castingshow ist in vielen Ländern ein Erfolg

Nach dem Start von «America’s Next Top Model» 2003 unter Führung von Tyra Banks, gibt es heute schätzungsweise über 100 lokale Adaptionen des Formats. Die Moderation übernimmt meist die Vorsitzende der Jury, oftmals ein Supermodel der 1990-er Jahre. Zu gewinnen gibt es einen Sach- oder Geldpreis, ein Covershooting und einen Modelvertrag bei einer renommierten Agentur. In wenigen Ländern dürfen auch Männer teilnehmen, wie es auch in der Schweiz der Fall ist. Das Format erntet auch Kritik: beispielsweise weil Modelgagen sehr tief ausfallen würden und das harte Business verharmlost werde.