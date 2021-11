"Switzerland's Next Topmodel": Venance aus Olten wird Zweite

CASTING-SENDUNG Venance aus Olten wird bei «Switzerland's Next Topmodel 2021» Zweite Die Oltnerin Venance Gwladys Pfammatter belegt bei der Castingshow den zweiten Platz. Online-Redaktion 03.11.2021, 22.22 Uhr

Venance hat im Verlauf der Staffel eine Entwicklung durchgemacht.

Ihr Ziel habe sie mit der Final-Teilnahme bereits erreicht. «Alles, was noch folgt, ist Bonus.» Das sagte Venance Gwladys Pfammatter vor gut einer Woche. Und was für ein Bonus nun daraus geworden ist: Die 27-jährige Oltnerin belegte im am Mittwochabend ausgestrahlten Staffelfinale von «Switzerland's Next Topmodel 2021» den zweiten Platz.