Caritas Oltner Integrationsprojekt «Co-Pilot»: Freiwillige leisten Starthilfe für Migranten Die Caritas will mit einem Integrationsangebot Beziehungen zwischen Bevölkerung und Flüchtlingen, Migrantinnen und Migranten aufbauen. Urs Huber 07.08.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Tsgereda Hadush aus Eritrea und Co-Pilotin Irina Elsener haben zwischenzeitlich gute Kontakte entwickelt. zvg

«Bereits im Jahr 2018 führte Caritas Solothurn das Projekt in Olten durch», sagt Annette Lüthi. Die Sache ist demnach nicht neu. Aber welches Projekt? Es nennt sich «Co-Pilot» und beinhaltet nichts anderes, als dass jemand, der mit hiesigen Verhältnissen, hiesiger Kultur und deren Praktiken gut vertraut ist, als «Co-Pilot» Flüchtlingen oder Migrantinnen und Migranten, den eigentlichen «Piloten», ein bisschen zur Seite steht.

Während eines Jahres, ungefähr zwei bis vier Mal monatlich. Je nachdem, wie sich die Beziehung im Lauf der «Co-Pilot»-Phase entwickelt, während der die Unterstützung in ganz praktischen Dingen des Alltags gefragt ist. Etwa: Wo einkaufen? Welchen Bus wohin nehmen? Wie am besten in Eigenregie die Deutschkenntnisse verbessern? Wo gibt’s allenfalls einen Verein für mich?

«Da wir immer wieder Anfragen von Flüchtlingen aus Olten und Umgebung erhalten haben, möchten wir im August wieder eine Freiwilligengruppe in Olten starten», sagt Lüthi, die Projektleiterin von Caritas Solothurn. «Denn weil wir in Olten keine Gruppe hatten, mussten die Freiwilligen die Schulung in Solothurn absolvieren.»

Erst zwei Frauen aus Syrien, jetzt deren zwei aus Eritrea

Eine, die sich dieser Aufgabe angenommen hat und sich bereits zum zweiten Mal als «Co-Pilotin» zur Verfügung stellt, ist die 25-jährige Irina Elsener aus Starrkirch-Wil, Masterstudentin der Sozialen Arbeit an der Uni Freiburg. Sie betreut zusammen mit einer Kollegin aktuell zwei Frauen aus Eritrea. Im Projekt zuvor war sie «Co-Pilotin» für zwei Frauen aus Syrien. «Bekannte haben mich auf dieses Angebot der Caritas aufmerksam gemacht», erklärt sie. «Die haben gedacht, das sei doch was für mich.»

Zu Recht, wie’s scheint. «Meine Erfahrungen jedenfalls sind positiv», gibt die Masterstudentin zu verstehen. Ob die Co-Piloten-Aufgabe spezielle Voraussetzungen bedinge?

«Es ist sicher von Vorteil, bringt man eine gewisse kulturelle Offenheit, ja Offenheit grundsätzlich mit»,

so die Masterstudentin. Und natürlich brauche man auch ein gewisses Mass an Durchhaltewillen. «Das Projekt dauert jeweils 12 Monate, verlangt nach einer bestimmten Kontinuität. Auch im Interesse der Aufgabe», meint sie. Wer Vorurteile hege, für den sei die Aufgabe wahrscheinlich nicht so geeignet. Und: Man könne die Aufgabe des «Co-Piloten» auch durchaus allein bewältigen, gibt sie noch zu verstehen. «Bei Schwierigkeiten oder offenen Fragen kann man sich immer an die Caritas-Verantwortliche wenden.»

Moment der Bereicherung hängt auch von Situation ab

Und wie steht’s mit der Bereicherung für den «Co-Piloten»? «Nun, das ist natürlich abhängig von den jeweiligen Personen», räumt die Studentin ein. Zu den beiden Frauen aus Syrien, die sie vor drei Jahren co-pilotierte, würden keine Kontakte mehr bestehen. «Ich vermute, sie haben sich mehr versprochen von den ‹Co-Pilotinnen›. Dinge, die wir in unserer Funktion gar nicht arrangieren konnten», fasst Irina Elsener zusammen.

Regelmässig Kontakt – unproblematische Begegnung

Mit den beiden Frauen aus Eritrea dagegen entwickle sich der Kontakt sehr gut. Sie würden sich regelmässig melden, die Begegnungen seien unproblematisch. «Und wie ich finde weder für die eine noch die andere Seite anstrengend.» Bei den Treffen, die vielleicht pro Mal drei Stunden in Anspruch nehmen, unterhält man sich in Schriftdeutsch. «Es ist schön, die sprachlichen Fortschritte der beiden Frauen feststellen zu können», sagt Irina Elsener. Und daran geknüpft sei eben auch ein verbesserter Austausch. «Dabei entsteht schon eine persönliche Beziehung.»

Die Kontakte bleiben in der Regel erhalten

«70 Prozent aller bislang gebildeten Tandems bleiben über die jährige Dauer der Pilotphase miteinander in Kontakt», weiss Anette Lüthi. Von der Caritas erhalten die «Co-Piloten» eine sorgfältige Einführung, begleitetes Kennenlernen am «Matching-Day», Austauschtreffen und Weiterbildung sowie ein Coaching. «Wir versprechen uns vom Projekt eine breitere und tiefere Wirkung», so Lüthi.

Vernetzung und Freundschaften mit Schweizer Bevölkerung, das gegenseitige Kennenlernen der Kultur, die Sensibilisierung für die Lebensrealität des anderen, eine Verbesserung der Sprachkenntnisse, Verständnis der administrativen Abläufe sowie die Integration in den Arbeitsmarkt. «‹Co-Pilot› wirkt nachhaltig», bilanziert Annette Lüthi.

Und die Zahlen geben ihr recht. Seit 2016 wurden 12 Gruppen gegründet, 200 Freiwillige ausgebildet, waren knapp 200 Tandems unterwegs und wurden 110 Einzelpersonen sowie 82 Familien mit insgesamt 130 Kindern unterstützt. Und jetzt? Jetzt soll die Erfolgsgeschichte weitergetragen werden. Gemeinsam mit Caritas Aargau wird in Zofingen eine neue Freiwilligengruppe gestartet.

Informationsveranstaltung Region Olten/Zofingen: Montag, 16. August 2021, 19 bis ca. 20 Uhr, Thutplatz 19 in Zofingen. Die Teilnahme ist unverbindlich und ohne Anmeldung möglich. Informationen unter www.caritas-solothurn.ch