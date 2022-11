Oltner Budget 2023: Defizit beträgt neu 1,95 Millionen Franken

Olten Budget 2023 weist nun höheres Defizit auf – SVP lehnte es ab, FDP enthielt sich in der Schlussabstimmung Das Oltner Gemeindeparlament hat Mehrausgaben beschlossen, was das bereits vorhandene Minus im Budget 2023 um weitere 230'000 Franken wachsen liess. Ob Fabian Muster Jetzt kommentieren 25.11.2022, 00.14 Uhr

Das Oltner Parlament hat das Budget nach etwas mehr als vier Stunden Diskussion verabschiedet. Bruno Kissling / Oltner Tagblatt

Das Oltner Budget 2023 war am Donnerstagabend nach etwas mehr als vier Stunden Diskussion unter Dach und Fach: Bei einem Gesamtaufwand von 120,8 Millionen Franken beträgt das Defizit neu 1,95 Millionen, also rund 230'000 Franken mehr als noch vor der gestrigen Sitzung im Gemeindeparlament. Dies, weil Anträge für Mehrausgaben angenommen wurden. Kurz bevor die Schlussabstimmung anstand, stellte Urs Knapp von der FDP deswegen erfolgreich den Antrag auf ein 10-minütiges Timeout.

Nach der parteiinternen Besprechung enthielten sich die Freisinnigen der Stimme bei der Erfolgsrechnung, der Investitionsrechnung und bei der Schlussabstimmung. Knapp begründete dies damit, dass der Partei nicht wie bei der Kunstmuseum-Vorlage vorgeworfen werden soll, man habe dem Budget trotz Kritik schliesslich zugestimmt. Das Budget sogar abgelehnt hat die SVP. Ist dieses Nein zum Voranschlag bereits als Zeichen für ein Referendum zu lesen? Fraktionschef Matthias Borner sagte nach der Sitzung, dass man in dieser Frage noch keinen Beschluss gefällt habe.

Parlament legt Teuerung für Stadtpersonal bei 2 Prozent fest

An der Steuerschraube wurde am Donnerstagabend nicht gedreht – das war im Vorfeld schon klar. Die Steuersätze verbleiben damit bei je 108 Prozent für Private und Unternehmen.

Ebenso zu keinen grossen Diskussionen Anlass gab der Teuerungszuschlag. Der Stadtrats-Antrag von 2 Prozent Zulage fürs Stadtpersonal setzte sich gegen insgesamt drei Alternativvorschläge durch: Die FDP plädierte für 1,5 Prozent wie fürs Kantonspersonal, die Mitte für 1,8 Prozent und die SP/Junge SP wollte 2,5 Prozent mehr. SP-Co-Fraktionschef Florian Eberhard stellte den erfolglosen Einzelantrag von sogar 4 Prozent Teuerungszulage.

Alle Kürzungsanträge der SVP werden abgelehnt

In der Detailberatung wurden mehrere Anträge gestellt. Mit keinem ihrer Kürzungsbegehren kam die SVP durch. Die Partei wollte dadurch rund 90'000 Franken sparen, unter anderem wollte sie die Beiträge fürs Begegnungszentrum Cultibo oder die Sexarbeits-Fachstelle Lysistrada kürzen.

Auch dem Einzelantrag von Fraktionschef Matthias Borner, die Hundesteuer von derzeit jährlichen 170 – der höchste Betrag im Kanton – auf 120 Franken zu senken, blieb der Erfolg verwehrt. Eine Mehrheit im Parlament forderte seriösere Abklärungen dazu, als einfach den rechnerischen Mittelwert aller Kantonsgemeinden zu nehmen.

SP/Junge SP kommt mit einem Antrag auf Stellenerhöhung durch

Mehr Erfolg hatte hingegen die Fraktion SP/Junge SP, die zumindest mit einer gewünschten Stellenerhöhung im Budget durchkam: So wurden 55'000 Franken mehr gesprochen, um eine Stelle für Kinder-, Jugend- und Familienförderung aufzubauen. Dies mit Stichentscheid der Parlamentspräsidentin Laura Schöni von Olten jetzt!, da je 19 linke und bürgerliche Mitglieder dafür respektive dagegen stimmten.

Keinen Erfolg hatte die linke Fraktion hingegen mit drei weiteren Begehren: Abgelehnt wurden 100 Stellenprozente mehr beim Werkhof für die Reinigung wie auch 80'000 Franken mehr für öffentliche Velopumpen und Werkzeugstationen. Im ersten Fall hiess es von der Gegnerschaft unter anderem, dass man das Budget nicht mit weiteren Stellen überladen solle, um es zu gefährden.

Bereits einen Tag zuvor hatte das Gemeindeparlament 360 Stellenprozenten mehr in der Stadtverwaltung zugestimmt. Im zweiten Fall wurde kritisiert, dass es für neue Velopumpen und Werkzeugstationen «parlamentstechnisch einen Vorstoss» bräuchte, wie es Urs Knapp von der FDP ausdrückte. Ebenfalls abgewiesen wurde eine Erhöhung des Stellenplans in der Sozialregion um 40 Prozent.

Kein Geld für Bäume auf der Kirchgasse

Ebenso kein Erfolg war dem Antrag der Finanzkommission beschieden, 80'000 Franken für die Begrünung und Beschattung der Kirchgasse ins Budget aufzunehmen. Die Initiantin dieses Antrags in der Finanzkommission, Mitte-Mitglied Muriel Jeisy-Strub, wollte damit einem Anfang Jahr vom Parlament überwiesenen Vorstoss die nötigen finanziellen Ressourcen sprechen, weil sie davon nichts im Voranschlag gefunden hatte.

Statt Bäume gab es in diesem Sommer in der Kirchgasse ein mit Baumotiven bedruckte Blache. Bruno Kissling / Oltner Tagblatt

Ihr schwebte eine Zwischenlösung von bis zu acht mobilen Bäumen in Töpfen vor, die bereits nächsten Sommer für ein angenehmeres Mikroklima in der Kirchgasse sorgen sollten. Die Gegnerschaft verwies darauf, dass der Stadtrat ein Konzept in Ausarbeitung habe. Baudirektorin Marion Rauber bestätigte dies und sagte, dass man mit der Vorlage noch nicht soweit sei; dies, weil der Stadtrat bis zum Volksentscheid über das Kunstmuseum zuwarten wollte.

Die zwei anderen Anträge aus der Finanzkommission wurden angenommen. Der Betrag für Zinszahlungen wird um 200'000 Franken erhöht, weil die Zinsen für neue Schulden nun höher sind als bei der Budgetplanung vor ein paar Monaten. Eine Formsache war die Anpassung der Teuerung für die Lehrerschaft von 2 auf 1,5 Prozent; die Stadt Olten war bei der Budgeterstellung noch von einer höheren Teuerungszulage ausgegangen, als der Kanton dies schliesslich für diese Berufsgruppe entschieden hat.

