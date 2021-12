Oltnerin Linda Surber fängt die wilde Schweiz ein

Buchprojekt «Ich habe mich von meiner Kamera leiten und inspirieren lassen»: Diese Oltnerin ist der wilden Schweiz auf der Spur Das Buchprojekt «Unwegsam» von Linda Surber begegnet unberührten Flecken im Land. Derzeit läuft ein Crowdfunding – das Ziel ist schon fast erreicht. Denise Donatsch Jetzt kommentieren 15.12.2021, 05.00 Uhr

Linda Surber aus Olten arbeitet an ihrem Buch «Unwegsam - über die Chancen einer wilden Schweiz». Derzeit läuft ein Crowdfunding - viel fehlt nicht mehr. Bruno Kissling

Die SRF Sendung «Impact» mit dem Titel «Wo es in der Schweiz noch echte Wildnis gibt» war ausschlaggebend für Linda Surber, um ihr Buchprojekt zu starten. «In dieser Sendung wurde die These aufgeworfen, dass es Wildnis nur darum gäbe, weil sie vom Menschen so gedacht werde.» Und diese Aussage hätte sie gepackt. Das Schaffen eines Sachbuchs mit Landschaftsfotografien aus den wilden Schweizer Ecken war somit beschlossene Sache.

Atemberaubende Atmosphäre bannen

Ziel für Surber war, die atemberaubende und vielleicht überraschende Atmosphäre, welche von wilder Natur ausgeht, zu visualisieren und als philosophisch-ästhetisches Konzept zu transportieren. Das erste Buchprojekt ist es für sie jedoch nicht. In ihrem Bachelor-Studium an der Fachhochschule Nordwestschweiz (FHNW) in Basel in «Visueller Kommunikation» arbeitete sie ebenfalls an Buchprojekten – unter anderem bebilderte sie Alex Capus’ Roman «Das Leben ist gut» mit Fotografien aus dem Oltner Stadtarchiv.

Wie bereits der Titel «Unwegsam – Das Buch über die Chancen einer wilden Schweiz» verrät, soll es in Surbers neuem Werk um jene Orte in der Schweiz gehen, die von Menschenhand noch nicht oder kaum berührt wurden. Linda Surber, die seit rund fünf Jahren im Dreitannenstädtchen wohnt, sagt:

«Mir liegen die Themen Umwelt, Klima und Nachhaltigkeit doch sehr am Herzen, weswegen ich mich für dieses Unterfangen sehr schnell begeistern konnte.»

Eingestiegen in das Projekt ist sie mit intensiver Recherchearbeit. Dabei stand die Frage im Zentrum, wo in der Schweiz es denn dieses «Unberührte» noch gibt. Dazu holte sich die junge Frau, welche in Thayngen im Kanton Schaffhausen aufwuchs, Hilfe von verschiedenen Expertinnen und Experten, unter anderem von der Naturschutzorganisation Pro Natura oder von der Eidgenössischen Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft (WSL). «Es war schnell klar, dass die unberührten Orte in der Schweiz vor allem in den Bergregionen anzutreffen sind.»

Als absolut wild und unberührt gelte eine Landschaft, welche kurz zuvor noch von einem Gletscher bedeckt gewesen sei, wie beispielsweise Teile des Aletschgebiets. Im Gegenzug dazu sei eine asphaltierte Strasse, ein Ort also, an welchem nichts mehr wächst, als vollständig unnatürlich zu werten. Um der Wildnis Schweiz gerecht zu werden, wurden von Surber aber nicht nur Berggebiete, sondern auch wilde Flecken wie unberührte Flussufer oder Waldgebiete berücksichtigt.

Die Autorin hat alle Orte besucht

Die dokumentierten Regionen hat die Autorin im vergangenen Sommer alle besucht. Auch die Fotografie hat sie selbst in die Hand genommen. «Ich habe mich teils richtiggehend von meiner Kamera leiten und inspirieren lassen.»

Linda Surber hat die Orte selber besucht und fotografiert. Bruno Kissling

Erscheinen wird das Werk, falls alles nach Plan läuft, im Eigenverlag. Die Kosten, die bis jetzt für die Arbeit entstanden sind, konnte die 26-Jährige über ein Sponsoring-Konzept decken, bei welchem sie 10'000 Franken generierte; Hauptsponsor war in dieser ersten Etappe Pro Natura Schweiz.

«Für mich ist es nicht nur wichtig, über die Natur und über Nachhaltigkeit zu berichten, auch mein Buch soll ressourcenschonend und klimaneutral hergestellt werden.» Will heissen: Die Produktion mit umweltfreundlichen Materialien soll in der Schweiz über die Bühne gehen.

Unterstützung für zweiten Produktionsschritt gesucht

Dies verursacht allerdings ein Vielfaches jener Kosten, welche im Ausland entstanden wären. Und die gilt es zusätzlich zu decken. Um das Geld, welches nun für diesen zweiten Produktionsschritt benötigt wird, zusammenzubekommen, hat Surber eine wemakeit-Kampagne gestartet, die vielversprechend angelaufen ist – vom Zielbetrag 8000 Franken konnten bereits 6850 Franken gesammelt werden.

Wer die Produktion von Surbers «Unwegsam» gerne unterstützen möchte, hat dazu noch bis am 17. Dezember Gelegenheit; kommt der Zielbetrag – oder sogar noch mehr – bis dahin zusammen, steht der Umsetzung des Buches, das dann im März 2022 erscheinen würde, nichts mehr im Weg.

