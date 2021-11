Vier Gewinner beim Buchfestival Olten

Buchfestival Olten Vier gewinnt am Oltner Buchfestival: Die Preise gehen an Pedro Lenz, Charles Lewinsky, Eveline Hasler und Alexandra von Arx Charles Lewinsky, Pedro Lenz, Alexandra von Arx und Eveline Hasler: So heissen die Gewinnerinnen und Gewinner des neuen Buchpreises Dreitannen der «Hans und Beatrice Maurer-Billeter-Stiftung». Die Preisverleihungen fanden im Rahmen des Buchfestivals in der Oltner Schützi statt. Denise Donatsch Jetzt kommentieren 07.11.2021, 18.00 Uhr

Nach der Zeremonie gab es ein Podiumsgespräch mit Charles Lewinsky, Manfred Papst und Pedro Lenz (v. l.). Patrick Lüthy

Am Samstag stand beim Buchfestival Olten die Übergabe des neuen Buchpreises Dreitannen der «Hans und Beatrice Maurer-Billeter-Stiftung» im Kulturlokal Schützi auf dem Programm. Die Stiftung unterstützt soziale Institutionen wie auch Kunst und Kultur. Da das Festival letztes Jahr coronabedingt ausfiel, kam es heuer zu einer doppelten Preisübergabe.

Der Dreitannen-Literaturpreis 2020 wurde an den 75-jährigen Charles Lewinsky verliehen, der als Autor von Romanen wie auch als Drehbuchautor der Serie «Fascht e Familie» Bekanntheit erlangte. Der Förderpreis 2020 ging an die Oltnerin Alexandra von Arx, deren Debütroman «Ein Hauch Pink» im gleichen Jahr erschien. Die Autorin konnte aus gesundheitlichen Gründen nicht vor Ort sein. Den Dreitannen-Literaturpreis 2021 gewann der Oltner Mundartautor Pedro Lenz. Spätestens mit seinem Werk «Der Goalie bin ig» brannte er sich in die Köpfe der Literaturliebhabenden ein. Für ihr Lebenswerk wurde Schriftstellerin Eveline Hasler mit dem Dreitannen-Ehrenpreis ausgezeichnet. Mit «Anna Göldin. Letzte Hexe» erreichte die Autorin mit Jahrgang 1933 ein breites Publikum und begeistert mit ihren Kinder- und Jugendbüchern viele junge Lesende. Sie musste aus privaten Gründen fernbleiben.

Manfred Papst sprach über Charles Lewinsky Patrick Lüthy

Für die Moderation sorgte Georg Berger, Präsident des Buchfestival-Vereins. Nach der Begrüssung bat er Manfred Papst auf die Bühne zur Laudatio auf Lewinsky.

«Charles Lewinsky bereichert unsere Kulturszene seit Jahrzehnten»,

begann Papst, früherer Leiter des Ressorts Kultur der «NZZ am Sonntag». Von der Pike auf habe der Autor sein Handwerk gelernt. «Lewinsky ist für mich ein Meister der leichten Muse.» Und das sei laut Papst mitunter das Schwierigste überhaupt. «‹Parzival› bekommt man noch hin, ‹Some Like It Hot› benötigt jedoch wahres Genie.» Die Textpassage, die Lewinsky las, war jedoch alles andere als leichte Kost. Der Autor, der für seine Werke quer durch die Geschichte reist, gab eine Kostprobe aus seinem im Spätmittelalter spielenden Roman «Halbbart». Ein Mann mit vernarbtem Gesicht erfährt am eigenen Leib, was es heisst, in einer grausamen Gesellschaft anders auszusehen.

Podiumsgespräch mit den anwesenden Autoren

Christoph Vögele ehrte Alexandra von Arx. Patrick Lüthy

Die Lobrede auf Alexandra von Arx hielt Christoph Vögele, Konservator des Kunstmuseums Solothurn. «In ihren Büchern ist die Spannung zwischen Ferne und Heimat ein zentrales Thema», jedoch ohne wertende Dialektik. Von Arx suche am Fremden das Eigene und meint: «Wer nicht weggeht, kommt nie heim.»

Philipp Theisohn sprach über Pedro Lenz. Patrick Lüthy

Der Zürcher Uniprofessor Philipp Theisohn begann seine Lobrede mit «Pedro Lenz ist ein schweizweites Mirakel». Und weiter:

«Pedro spricht alle Schichten an, ohne sich anbiedern zu müssen.»

Seine Rede schloss der Germanist mit der Bemerkung: «Pedro, du bisch ä Spinnsiech, aber dä Pris hesch verdient!» Lenz zeigte den «Spinnsiech» denn auch vollumfänglich. Insbesondere sein Beitrag aus «Post aus Barcelona», in dem er von einem Weihnachtsfest berichtete, das komplett ausartete, erhellte die Gemüter.

Eveline Hasler erhielt den Ehrenpreis 2021. Die Laudation hielt Monique Rudolf von Rohr Patrick Lüthy

Die vierte Laudatio hielt Monique Rudolf von Rohr, ehemalige Lehrerin am Berufsbildungszentrum Olten, auf Eveline Hasler. «Ihr Gesamtwerk hat mich sehr beeindruckt», so von Rohr. Hasler habe es nicht immer leicht gehabt. Als Scheidungskind wuchs sie in schwierigen Verhältnissen auf, habe es aber dennoch geschafft, zu studieren. In ihre Bücher habe sie ihre Erfahrung als Mutter einfliessen lassen. Als verheiratete Frau, die schrieb, sei sie aber nicht nur bewundert worden. «Eine Frau, die neben Familie schrieb, wurde bemitleidet.» Damals schloss man daraus, dass die Ehe nicht die beste sei. Von Rohr schloss ihre Rede mit den Worten:

«Den Dreitannen-Ehrenpreis gewinnt Eveline Hasler hochverdient.»

Nach der Zeremonie fand ein Podiumsgespräch mit Manfred Papst und den beiden anwesenden Autoren statt.