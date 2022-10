Uta Köbernick am Buchfestival Olten

Buchfestival Olten Uta Köbernick am Buchfestival: Für einmal mit dem Mikrofon in der Hand, statt mit einem Instrument Es ist erst der zweite Anlass in der Event-Reihe von Rainer von Arx und die erste öffentliche Lesung von Uta Köbernick überhaupt. Im Publikum sitzen um die 20 Menschen und warten im lauschig heimeligen Galicia-Dachstock vorfreudig auf die Buchpremiere der Kabarettistin. Joshua Guelmino Jetzt kommentieren 30.10.2022, 13.19 Uhr

Uta Köbernick im Gespräch mit Thomas Bodmer. Patrick Lüthy

Normalerweise ist Köbernick mit mehreren Koffern Instrumenten unterwegs. Heute hat sie nur ein Buch dabei. Auf der kleinen Bühne nimmt sie auf einem Stuhl Platz und rückt in die Nähe des Tisches. Ein Glas Wasser zur Hand richtet sie sich so aus, damit sie «am besten Senden» kann. Sie atmet tief ein, ein kurzes: «Okay…» und die Kabarettistin ist auf Sendung.

Anfangs wirkt Köbernick bei ihrer Buchpremiere noch etwas nervös und schüchtern. Sie stösst sich am Mikrofon, die Gitarre am Stuhl. Vielleicht ist es die intime Nähe im Dachstock, die sie dazu bringt, zu Beginn der Lesung um Worte zu ringen. Sie hadert etwas mit der Sprache.

Eigentlich mag sie die Sprache als Ausdrucksmittel auch gar nicht so, wie sie im Verlauf des Abends in einem Gespräch mit Thomas Bodmer erzählt. Sprache sei so unpräzise. Etwas zurückhaltend, bescheiden hangelt sie sich zwischen der Lesung ihrer Texte von einem Satz zum nächsten oder lässt sie gar unvollendet.

Der Griff zur Gitarre löst die anfängliche Spannung

Ein bisschen Musik musste dann doch sein. Patrick Lüthy

Dann greift sie zur Gitarre und die anfängliche Unsicherheit blättert ab, während sie zu ihrem «Frühlingslied» in die Saiten haut. Ihre Lieder und Texte sind unkonventionell. Sie ähneln einem Gedankenstrom, machen dann aber unerwartete Sprünge, schlagen dort einen Hacken, weichen da einer Phrase aus und wirken am Ende trotz allem schlüssig.

Sie hinterlassen einen befreiten Lacher, aber auch ein nachdenkliches Grübeln. Sie geben eine unerwartete Sicht auf Dinge oder sind gar gänzlich unerwartet. Köbernick beobachtet, reflektiert und hinterfragt. Sie macht das ohne den Mahnfinger zu heben und ohne jede Wertung, nur durch ihre Überlegungen.

Irgendwann wird dann herzhaft gelacht

Thomas Bodmer machte im Gespräch den Vergleich mit dem Kabarettisten Christoph Staelin. Wie bei Staelin war er auch bei Köbernick von ihrer Art die Dinge zu erzählen angetan: beide machen Musik, wie er es noch nie gehört hatte

Mit fortschreitender Dauer des Abends scheint auch die Wöhle in Uta Köbernick zu wachsen. Im Gespräch mit Jens Nielsen diskutieren sie ihre Texte und andere Poesie und das Publikum lauscht aufmerksam mit. Köbernick meint noch:

«So ist es immer mit Jens Nielsen, dann haben wir normalerweise noch eine Flasche Wein auf dem Tisch und dann können wir das stundenlang so weiter machen.».

Ihr herzhaftes Lachen erfüllt den ganzen Raum und die letzte Nervosität scheint abgestreift zu sein. Sie schlägt ihr Buch auf, lässt die Seiten durchblättern und fordert das Publikum auf «Stopp» zu sagen. Dann liest sie eine Reihe Kurze Gedichte vor und geht nahtlos hinüber in einen Gedankenstrom darüber wie die Sprache der heutigen Zeit nicht gewachsen sei und wie viel einfacher es wäre wenn Liebesbriefe und Küsse mathematische Formeln wären.

Im Buch steckt ganz viel Olten drin

Herausgeber Rainer von Arx. Patrick Lüthy

Herausgeber Rainer von Arx erzählt zu Beginn der Buchvorstellung, wie er Uta Köbernick zum ersten Mal live gesehen hatte und sofort bereute, dass er sich keine Notizen zu den Texten gemacht hatte. Das war denn auch der Grund, warum er ihr anbot, ihre Texte in einem Buch zu veröffentlichen.

Das Buch erscheint im noch jungen merkwürdig Verlag und neben der Wahl-Zürcherin Uta Köbernick steckt ganz viel Olten drin. Neben Rainer von Arx als Herausgeber hat Petra Bürgisser die Gestaltung und den Satz des Buchs.

Köbernick selber hätte nicht gedacht dass ihre Texte auch ohne Musik funktionieren - das tun sie aber. Tatsächlich funktioniert was als Lied geht nicht zwingend auch als Text. Bodmer meinte zum Auswahlprozess:

«Es war wichtig, die Texte ohne Musik wirken zu lassen und dann zu entscheiden.»

Sehr geholfen hat dabei auch, dass Köbernick den Herausgebern mehr oder weniger freie Hand liess. Köbernick meinte mit einem Schmunzeln, sie sollen sich einfach vorstellen sie sei tot.

Die Texte von Uta Köbernick funktionieren auch ohne Musik. Patrick Lüthy

Die Sammlung in «Das Glück steht mir nicht im Weg» zeigt einen unterhaltsam tiefgründigen Einblick in die Denkwelt der Kleinkünstlerin. Das überaus ansprechend gestaltete Buch eignet sich sowohl als unterhaltsame WC-Lektüre als auch als Anreiz zum Nachdenken und Träumen.

