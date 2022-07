Breite Front Einsprachenflut zur Oltner Notschlafstelle – auch eine grüne Ex-Stadträtin ist dagegen 18 Anrainer wehren sich gegen das Umnutzungsgesuch zur Liegenschaft Bleichmattstrasse 21. Unter ihnen ist die ehemalige Stadträtin Iris Schelbert. Sie stellt das Vorhaben grundsätzlich infrage. Urs Huber Jetzt kommentieren 12.07.2022, 05.00 Uhr

Die Liegenschaft Bleichmattstrasse 21 (in Beige) soll zur Notschlafstelle umgenutzt werden. Bruno Kissling / Oltner Tagblatt / CH Media AG

Als Anfang September letzten Jahres die Idee nach einer Notschlafstelle in Olten manifest wurde und der Verein Schlaf­guet zur Informationsveranstaltung lud, wurde klar: So ohne Hindernisse würde sich die Idee in einem Wohnquartier der Bleichmattstrasse nicht um­setzen lassen.