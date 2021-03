Boningen Eine besondere Bromance: Aus einer Hobby-Garage wird jetzt das Unternehmen BroBike Vier befreundete Motorradfans wollen mit ihrer Garage in Boningen eine Schritt nach vorne machen. Bisher restaurierten sie Motorräder aller Art, aber nur hobbymässig. Nun wurde eine GmbH gegründet, um die Sache professionell anzugehen. Hans Peter Schläfli 22.03.2021, 05.00 Uhr

Garage BroBike in Boningen; Patrick Schenker, Alain Schmid, Manuel Zuppiger und Michael Büttiker Hans Peter Schläfli

Es sind nicht die Drei von der Tankstelle, sondern die Vier von der Garage: Patrick Schenker, Alain Schmid, Manuel Zuppiger und Michael Büttiker flicken und restaurieren seit fünf Jahren am Schnäggeweg in Boningen Motorräder aller Art. Nun wollen die vier Freunde einen Schritt weitergehen und ihr Hobby noch professioneller betreiben, weshalb sie für ihre Garage mit dem Namen BroBike eine GmbH gegründet haben.

Wörterfusion beschreibt die gemeinsame Leidenschaft

Es ist doch eine besondere Bromance – eine Fusion der beiden Wörter Brother und Romance – welche die vier Freunde teilen. Michael Büttiker und Manuel Zuppiger kommen beruflich aus dem kaufmännischen Bereich, Patrick Schenker und Alain Schmid sind gelernte Polymechaniker. Gemeinsam haben sie, dass sie alle gerne an den Motorrädern herumschrauben. «Wir haben uns schon als Kinder kennengelernt», sagt Michael Büttiker.

Mittlerweile sind sie alle Anfang dreissig, zum Teil verheiratet mit Kindern, aber an der Beziehung habe sich nichts geändert. «Wir lieben unsere Bikes uns verstehen uns blind», sagt das Quartett. Vor fünf Jahren haben sie mit BroBike begonnen und seither die Garage am Schnäggeweg in Boningen schrittweise ausgebaut. Ende Jahr haben sie nun zusammen eine GmbH gegründet, in der alle gleichberechtigte Chefs sind.

Nicht nur Hobby, sondern auch Leidenschaft

«Es ist nicht nur ein Hobby, es ist eine Leidenschaft», meint Alain Schmid, «es wäre schön, wenn wir alle irgendwann mit BroBike den Lebensunterhalt verdienen könnten.» Und Manuel Zuppiger sagt:

«Wir sind an einem Punkt angelangt, an dem wir uns überlegen, ob jemand von uns sein Arbeitspensum reduzieren und Teilzeit in der Garage angestellt werden soll. Wenn es dieses Jahr gut läuft, dann wäre es im nächsten Jahr soweit. Der Traum ist es, dass das Hobby für uns alle zum Beruf wird.»

Ein Beispiel eines Motorrades in der Garage BroBike. Hans Peter Schläfli

Keine Kostverächter am Werk

Es wird an verschiedensten Gefährten geschraubt. In der Garage steht eine restaurierte Vespa, sie fahren Indian, Harley-Davidson, Yamaha und sogar eine echte Rennmaschine: Mit einer Honda CBR nimmt Alain Schmid an der Schweizer Meisterschaft Supersport 600 teil. Einen Titel habe er aber noch nicht gewonnen. «In der Schweiz gibt es keine Rennstrecken und wir spannen bei den Rennen mit anderen Ländern zusammen. Ich war zwar am Ende der vergangenen Saison der Fahrer mit Schweizer Lizenz, der tatsächlich am meisten Punkte auf dem Konto hatte, aber das zählt nicht als Titel.»

Ein Trio an Unterstützern als Rennhelfer

Die anderen drei bilden das unterstützende Rennteam, wollen aber nicht selber fahren. «Uns wird von der Konkurrenz immer wieder bestätigt, dass wir den Rennsport auf einem sehr hohen Niveau betreiben», sagt Patrick Schenker. Die Startnummer 823 erklärt Alain Schmid so: «Am 8. 2. 2003 habe ich meine Frau kennen gelernt. Die Nummer hat den Vorteil, dass ich auch das Datum nie vergesse.»

«Von den Kompetenzen, die wir uns als BroBike Racingteam erarbeitet haben, können nun auch unseren Kunden profitieren. Wir beheben technische Defekte, machen den Service, aber wir machen auch sehr gerne Umbauten und Restaurationen. Dabei kommt es nicht auf die Marke an, wir sind offen für alles», fasst Patrick Schenker die BroBike-Philosophie zusammen. «Die modernste Technik, bei der man den Chip auslesen muss und einem der Computer sagt, was zu machen ist, die gehört nun auch bei uns dazu, aber wir wollen Mechaniker bleiben.»