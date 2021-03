BOGG Inklusive Waschstrasse und Tiefgarage: Die neue «Schlafhalle» in Wangen bietet viel mehr Platz für Fahrzeuge und Co. Das Depot des Busbetriebs Olten Gösgen Gäu in Wangen bei Olten erfährt einen Ausbau. Die Fahrzeughalle wird grösser erstellt, das Betriebsgebäude aufgestockt.

Urs Huber 02.03.2021, 05.00 Uhr

So gestaltet sich das neue Raumprogramm des Depots in Wangen bei Olten. zvg

Für 22 Mio. Franken baut der Busbetrieb Olten Gösgen Gäu (BOGG) am Standort Wangen bei Olten sein Depot aus. Das Bauvorhaben, in diesen Tagen gestartet, umfasst sämtliche Infrastruktur- und Arbeitsbereiche des BOGG. Die Bushalle, im betriebsinternen Jargon «Schlafhalle» genannt, wird komplett abgerissen und neu erstellt. Sie erfährt eine markante Vergrösserung mit neu rund 2600 Quadratmetern Fläche; mehr als anderthalbmal so viel, wie die alte «Schlafhalle» derzeit aufweist.

Betriebsdirektor Toni von Arx sagt:

«Die alte Bushalle bot nicht mehr Platz genug für alle in Wangen stationierten Fahrzeuge.»

16 Zweiachser- und 17 Dreiachserbusse haben dort ihren Standort. Bis in knapp 10 Jahren werden, wenn die Fahrplanprognosen den vorgesehenen Verlauf nehmen, rund ein Drittel mehr Fahrzeuge in Wangen stationiert sein. Das aktuelle Projekt soll, so die Planer, für die nächsten 10 bis 15 Jahre ausreichen. Das scheint eher wenig. Aber: «Die bauliche Situation, wie wir sie heute hier in Wangen kennen, ist gut 20 Jahre alt», sagt von Arx.

Elektronische Komponenten leiden

Dass die Busse im Trockenen parkiert werden sollten, hat ­seinen Grund: Die zunehmend häufiger eingebauten elektro­nischen Komponenten der ­Fahrzeuge reagieren empfindlich auf Nässe und Temperaturschwankungen im Ruhezustand. «Das Parkieren im Freien führte deshalb häufig zu Defekten», sagt von Arx.

Die grössere «Schlafhalle», die deutlich weiter nach Norden reicht, soll diesem Umstand vorbeugen helfen. Zu der Erweiterung gehört auch eine neue Waschstrasse sowie eine zweiteilig unterkellerte Halle zur Garagierung der Busse. Eine Tiefgarage für das Personal wird über eine Rampe entlang der Dorfstrasse erschlossen. Ebenfalls im Untergrund kommen einige Technikräume zu liegen. Während der Bauphase wird ein Teil der Flotte ins ­Depot Mittelgösgen verlagert. «Das bedeutet natürlich auch, dass dort vorübergehend vermehrt Dienste beginnen und enden», erklärt von Arx.

Betriebsgebäude erhält Stockwerk aufgesetzt

Neben der «Schlafhalle» wird auch das Betriebsgebäude, im Osten des Geländes gelegen, wesentlich erweitert. Das Gebäude erhält ein Stockwerk aufgesetzt und wird in einem ­Anbau mit zwei weiteren Werkstattbuchten ergänzt. Schwierigkeit: Der statische Aufbau der bereits bestehenden Buchten ist nicht ausreichend und muss deshalb verstärkt werden. Im zusätz­lichen Geschoss, welches Anbau und bestehendes Betriebsgebäude verbindet, kommen Räumlichkeiten für den Kundendienst beziehungsweise Dienstantritts- und Sozialräume zu liegen. «Wir bekommen in diesem Zusammenhang auch Ruheräume für das Fahrpersonal», weiss von Arx.

Ein grosser Mehrzweckraum, der sporadisch extern vermietet werden kann, ist ebenfalls vorgesehen. «Wir nutzen diesen für obligatorische Fort- und Weiterbildungszwecke», sagt von Arx, «aber auch für überregionale Meetings von Anbietern des öffentlichen Verkehrs.» Nichts dagegen wird’s mit Wohnungseinheiten, die optional in die Planungsarbeiten eingebunden waren. Im Verwaltungsrat setzte sich die Haltung durch, im Wohnungsmarkt würden genügend andere Anbieter wirken.

Verlegung Bushalte­stelle Kleider Frey

Zum Projekt gehört auch die Verlegung der Bushaltestelle Kleider Frey in die unmittelbare Nähe des neuen Haupteingangs im Norden des Betriebsgebäudes. Dies bedeutet einen kürzeren Fussweg für das Fahrpersonal bei Schichtbeginn beziehungsweise -ende.

Die Realisierungsphase, sportlich berechnet: Anfang Mai erfolgt die Grundsteinlegung für die neue Einstellhalle, 7 Monate später ist das Bauwerk so weit fortgeschritten, dass die Fahrzeuge dort untergebracht werden können. Der Startschuss zum Ausbau des Betriebsgebäudes folgt Anfang 2022. Im Frühling 2023 dann steht der fertige Depotkomplex bereit für die nächsten Jahre.