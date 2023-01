Maler Ludwig Adam Kelterborn erlebt in Olten seine Auferstehung

20-jährige Arbeit Biografie zu Ludwig Adam Kelterborn, Genremaler und Karikaturist, erschienen Verein der «Freunde der Stiftung für Kunst des 19. Jahrhunderts» lud zur Buchpräsentation ins Kunstmuseum Olten. Anlass war die Biografie von Ludwig Adam Kelterborn. Urs Amacher Jetzt kommentieren 27.01.2023, 18.30 Uhr

Vereinspräsidentin Corinne Saner und Autor Hans Kelterborn mit dem «Rheinweinbild». Bruno Kissling

Ludwig Adam Kelterborn war ein Maler und Karikaturist der Biedermeierzeit. Er wurde 1811 in Hannover als Sohn eines Schusters geboren. Schon früh wurde sein Talent entdeckt, als 17-Jähriger konnte er eine Lehre als Musterzeichner in der Textilstadt Mülhausen antreten. Nach der Ausbildungszeit wechselte er nach Basel. 1835 erhielt er die Stelle als Zeichnungslehrer an der Zeichnungsschule der Gesellschaft für das Gute und Gemeinnützige (GGG Basel) und zwei Jahre später am städtischen Gymnasium.

Neben diesem Brotberuf schuf er zahlreiche Genrebilder und politische Karikaturen. Sujets waren beispielsweise die Auseinandersetzungen um die Abtrennung der Landschaft von der Stadt Basel. Er war jedoch auch ein fleissiger Briefeschreiber. Über 250 Briefe und Dokumente sind überliefert. Zusammen mit angefangenen Memoiren bilden sie die Grundlage für eine Publikation über den Künstler Ludwig Adam Kelterborn, welche am letzten Donnerstag im Oltner Kunstmuseum der Öffentlichkeit präsentiert wurde.

Urenkel erzählt die Geschichte umfassend

Urenkel Hans Kelterborn mit dem neuen Werk. Bruno Kissling

Das 250 Seiten zählende Werk mit dem Titel «Ludwig Adam Kelterborn – ein Künstlerleben 1811–1878» wurde von seinem Urenkel Hans Kelterborn verfasst. Hans Kelterborn ist in Olten aufgewachsen, wo sein Vater als Kaufmann bei der Giesserei von Roll tätig war.

Der 1945 geborene Hans Kelterborn schloss sein Jurastudium an der Universität Basel ab, arbeitete später in Bern und wohnt heute in Thun. Ursprünglich plante er, ein Werkverzeichnis seines Urgrossvaters zu erstellen und eine Ausstellung zu realisieren. Mit dem Vorhandensein von frühen Aufzeichnungen und der umfangreichen Korrespondenz des Künstlers L. A. Kelterborn lag es nahe, das vielfältige Leben in einer Biografie festzuhalten.

Entstanden in 20-jähriger Arbeit ist ein reich mit farbigen und schwarz-weissen Illustrationen ausgestattetes Buch. Es gibt aber darüber hinaus einen Einblick generell in das Leben jener Zeit. So schildert Kelterborn bei seinen Wanderungen durch die alpine Bergwelt nicht nur die Landschaften, die er zu malen gedenkt, sondern auch die Begegnungen mit den Menschen, die er antrifft und deren oft krassen sozialen Gegensätze.

Kelterborns «Fröhliche Trinkrunde» in Olten

Im Besitz der in Olten domizilierten Stiftung für «Kunst des 19. Jahrhunderts» befindet sich ein bedeutendes Bild Kelterborns. Das so genannte «Rheinweinbild» ist ein Ölgemälde aus dem Jahre 1835.

Das «Rheinweinbild» Kelterborns von 1835. zvg

Es stellt eine fröhliche Trinkrunde dar, wobei der Künstler einige damals lebende Persönlichkeiten wie den Maler Hieronymus Hess, Kelterborns Vorgänger an der Zeichnungsschule, aber auch sich selber auf dem Bild verewigte. Das Kelterbornbuch erscheint denn auch als Band 3 in der Schriftenreihe der Stiftung für Kunst des 19. Jahrhunderts.

Einen Leckerbissen gabs als Supplement

An der vom Verein «Freunde der Stiftung für Kunst des 19. Jahrhunderts» organisierten Buchvernissage präsentierte Hans Kelterborn anhand der Bilder und Briefe die wichtigsten Elemente aus dem Künstlerleben seines Ahnen. L. A. Kelterborn tat sich auch als Gedichteschreiber hervor.

Und zum Abschluss seines fesselnden Vortrags überraschte Hans Kelterborn seine Zuhörerinnen und Zuhörer mit einem zusätzlichen Leckerbissen. Es haben sich nämlich die Figuren eines Schattenspiels aus Kelterborns Hand erhalten. So konnte Hans Kelterborn dem Publikum eine Szene mit Adam und Eva und deren Vertreibung aus dem Paradies als kleines Theaterstück vorführen und grossen Applaus dafür ernten.

