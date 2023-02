Oltner Fasnacht provozierte mehrere Blaulichteinsätze

Bilanz Fehlalarm und Nachtruhestörung: Die Oltner Fasnacht provozierte für einmal auch unprogrammgemässen Betrieb Wie läuft sie eigentlich, die Oltner Fasnacht 2023, die Fasnacht eins nach Corona? Dass sie zweimal Blaulichtorganisationen auf den Plan rief – gottlob lediglich hübsche Randnotizen. Und sonst? Urs Huber Jetzt kommentieren 21.02.2023, 18.00 Uhr

Erlebte eine schöne, bunte und auch vielseitige Fasnacht: Obernaar Ule dr 1. Bruno Kissling

Manch eine(r) äusserte leise Zweifel nach dem zweijährigen Unterbruch: Ob die Fasnacht wieder in die Gänge kommt? Eher eine Frage für Stimmungskiller. Die Fasnacht 2023 scheint gut im Stoss gewesen zu sein. Ja, sie schlug gar über die Stränge. Wenn auch unwillentlich.

Der eine oder andere Tisch blieb leer

Es gab, so hört man munkeln, etwas weniger gut besuchte Schnitzelbanklokale am Schmutzigen Donnerstag. «Offiziell ist das nicht, wir haben noch keine konkreten Zahlen», gibt Beat Loosli, Präsident des Fasnachts- und Umzugskomitee Olten (Fuko), zu verstehen. Der eine oder andere Tisch möge vielleicht leergeblieben sein, räumt er ein.

Beat Loosli. Bruno Kissling

Aber auch wenn die jeweils epochale Auslastungsziffer der Schnitzelbankabende in den vergangenen Jahren bei rund 98 Prozent lag: Loosli bleibt ob dem vermeintlich kleinen Zwischentief gelassen: «Auch 90 Prozent im aktuellen Jahr wären gut.» Allen Unkenrufen zum Trotz.

Der Donnerstag kam in die Ferien zu liegen. Das sei zu berücksichtigen. Und was die Rückmeldungen der Schnitzelbankgruppen angehe: Die seien gut. «Sie beschrieben ohne Ausnahme eine heitere Stimmung und eine ebensolche Atmosphäre in den Lokalen», so Loosli.

Gute und friedliche Stimmung

Der Fuko-Präsident vermag zwischen der Fasnacht 2023 und der letzten ordentlichen Fasnacht 2020 eigentlich keinen Unterschied erkennen. Die Stimmung sei allgemein eine sehr gute. Auch unter den aktiven Fasnächtlerinnen und Fasnächtlern sei sie friedlich. Wie immer durchsetzt mit kleinen Rivalitäten. Aber die kleine Konkurrenz belebe den Betrieb, argumentiert der Fuko-Chef.

Auch der Besucheraufmarsch beim Fasnachtsumzug: absolut im gewohnten Rahmen. Gemäss ersten Schätzungen im Fuko wollten 25’000 Personen dabei sein. «Aber es ist natürlich immer schwierig, solche Zahlen konkret zu erhärten. Sie sind deshalb mit Vorsicht zu geniessen», warnt der Präsident.

Prüfstein Plakettenverkauf: Auf dünnem Eis

Gelegentlich taucht auch das Gerücht auf, dass sich Passanten an den diversen Checkpoints weigerten, die für 16-Jährige und ältere Besuchende des Umzugs für obligatorisch erklärte Plakette zu kaufen. Die günstigste kostet neun Franken.

Plakette 2023 Bruno Kissling

Auch wenn lediglich von einer «Tragepflicht» gesprochen wird: Die Fuko bewegt sich damit auf etwas dünnem Eis, denn rein rechtlich ist das Obligatorium nicht zu halten. Die Anweisungen an den Verkaufsstellen sehen denn gemäss Loosli auch vor, das «Obligatorium» nicht um jeden Preis durchzusetzen. Aber im Grunde genommen sei das bislang gar kein echtes Thema. Jedenfalls bis zur Fuko sei’s nicht spürbar vorgedrungen.

Eine Polizeipatrouille fuhr vor

Alles wie gehabt also? Fast. Unvorhergesehenes gab’s, wie am Montag einem Leserbrief in dieser Zeitung zu entnehmen war. Aufgrund einer Meldung wegen Nachtruhestörung fuhr kurz nach vier Uhr eine Patrouille der Polizei auf der Schützi vor, wo der ausserordentliche Obernaarenapéro lief.

Das Problem war rasch erledigt. Gut zehn Minuten nach Eingang der Meldung rapportierte die Streife um 4.24 Uhr an die Zentrale, es habe keine Ruhestörung festgestellt werden können. Dies teilt die Kantonspolizei auf Anfrage mit.

Ule dr 1. (Reto Ulrich) am Naarestopf. Bruno Kissling

Und was sagt Ule dr 1. (Reto Ulrich)? «So viel will ich vorausschicken: Ich war topfnüchtern.» Die Polizei sei vorgefahren, weil seine Gugge, die Herregäger, um vier Uhr noch aufgespielt habe.

Etwas später gabs noch Musik aus dem Wagen. «Allerdings mehr im Hintergrund.» Er habe nicht die Konfrontation gesucht, nach kurzem Austausch mit den beiden Polizisten dafür gesorgt, dass die Musik ausgemacht werde. Der Apéro sei weitergegangen, schliesst Ule dr 1 die kleine Episode am Rand. Die wenigsten hätten davon überhaupt etwas bemerkt.

Immerhin, hakt er nach: In Olten sei die Nacht vom Schmutzigen Donnerstag auf Freitag mit dem Status Freinacht belegt. Das habe er die Polizei noch wissen lassen. Ganz allgemein habe er als Obernaar aber eine super schöne Fasnacht erleben dürfen.

Auch die Feuerwehr wirkte noch mit

Feuerwehrkommandant Philipp Stierli. Bruno Kissling

Schon beim Naarestopf hatte eine andere Blaulichtorganisation ihren Einsatz. Ein auf der Holzbrücke parkiertes und mit einer aktiven Nebelmaschine ausgerüstetes Fasnachtsfahrzeug reichte aus, um einen Alarm auszulösen.

Die Feuerwehr rückte aus, ihr Einsatz wurde aber nicht notwendig. «Weder Mensch noch Brücke waren je gefährdet», so Feuerwehrkommandant Philipp Stierli auf Anfrage. Einer der klassischen Fehlalarme, deretwegen die Feuerwehr in Olten jährlich an die hundertmal ausrücke.

Und was sagt Oltens oberster Funktionsfasnächtler zu den beiden kleinen Reminiszenzen? Beat Loosli lächelt. «So etwas ist meines Wissens praktisch noch nie vorgekommen.»

