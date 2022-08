Adrenalin: Diese Bahn sticht an der Oltner Chilbi 2022 heraus

Besuch im Rummel Adrenalinkick: Diese Bahn zieht an der Oltner Chilbi 2022 besonders viele Leute an – nicht alle würden ihre Fahrt damit wiederholen Die Oltner Chilbi ist zurück. Nach zwei Jahren Pandemiepause ist die Stadt wieder mit Schaustellenden gefüllt. Eine Bahn sticht dabei besonders heraus: das Überkopfgeschäft «Burner». Lavinia Scioli und Franziska Roth Jetzt kommentieren 14.08.2022, 16.00 Uhr

Die Stadt Olten füllt sich mit Besuchenden. Patrick Lüthy

«Es geht los», erklingt es laut auf dem drittgrössten Rummel der Schweiz. Bereits am frühen Freitagabend ist die Oltner Tratitionschilbi gut besucht. Besonders Familien sind auf dem kinderfreundlichen Gelände anzutreffen. Es riecht nach Zuckerwatte, gebrannten Mandeln, Pommes und Bratwürsten. Musik und Kinderlachen ist überall zu hören – typisch Chilbi eben.

Als die Dämmerung langsam einbricht und sich Familien allmählich auf den Nachhauseweg begeben, wird es in der Schützi richtig voll. Mehrheitlich Jugendliche und junge Erwachsene stürzen sich jetzt ins Abenteuer.

Nach zwei Jahren Pandemiepause fand die Oltner Chilbi wieder statt. Patrick Lüthy

Die kühle Abendluft, die Aussicht auf ein Bier und Gesellschaft lockten die Leute aus ihren Häusern. Zum Beispiel Laura, die aus Hägendorf anreiste. Sie wolle mit Freunden den Abend geniessen und die Fahrgeschäfte ausprobieren. Sie sagt:

«Ich will die Chilbi wieder geniessen, wie vor der Pandemie.»

Das Riesenrad ist schon von weitem sichtbar. Patrick Lüthy

Eine Bahn sticht heuer besonders heraus. Das Überkopffahrgeschäft «Burner». In seinem weiss-rosagoldenen Anstrich macht es mit seinen farbigen Lichtern und der modernen Erscheinung auf sich aufmerksam. Spätestens nach dem Zünden der Gasflammenwerfer hat es alle Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Eine beträchtliche Menschenmenge hat sich davor versammelt.

Der «Burner» ist ein Abenteuer auf 26 Meter und kann Kräfte bis zu 5,5 G entwickeln. Die Bahn ist die Attraktion an der Oltner Chilbi 2022. Entsprechend gross ist der Andrang: Rund 40 Minuten ist Mattia um Mitternacht am Freitagabend für den Adrenalinkick angestanden. Sein Résumé: «Es war okay. Noch einmal würde ich dafür aber nicht mehr so lange anstehen.»

Beim Überkopfgeschäft «Burner» steht man auch mal bis zu 40 Minuten an. Patrick Lüthy

Er werde bei einem weniger grossen Ansturm gerne wieder auf die Bahn gehen, doch das Warten gehe ihm auf die Nerven: «Das Anstehprinzip ist extrem schlecht.» Zu viele Menschen müssten einen zu kleinen Durchgang passieren.

«Aber die Fahrt war gut.»

Joelle, seine Begleitung, ist gleicher Meinung:

«Anstehen war anstrengend, da sich alle nach vorne gedrängelt haben.»

Die Bahn an sich sei aber «nice» gewesen. Wenn nicht so viele Leute anstehen würden, würde sie direkt noch einmal auf die Bahn gehen.

Die Fahrgäste gehen mit dem «Burner» Überkopf. Patrick Lüthy

«Wir sind recht zufrieden, das Geschäft ist gut angelaufen», sagt Andi Bauer. Der Zuchwiler ist der Inhaber des Überkopfgeschäfts «Burner». Er erwarte den grössten Ansturm allerdings am Samstagabend, sagte er beim Interview am Freitag. Die Wetterprognosen würden ebenfalls stimmen. «Wir wollen die Leute bespassen», so Bauer weiter.

Andi Bauer ist der Inhaber der Bahn «Burner». Patrick Lüthy

Der «Burner» absolviere einmal jährlich eine Sicherheitskontrolle eines auswärtigen Kontrolleur-Teams, um einen Unfallfreien Betrieb für die Fahrgäste zu gewährleisten. Bis zu vier Personen reisen aus Deutschland an und überprüfen das mittlerweile achtjährige Fahrgeschäft, dessen Elektronik, die Statik und die Sicherheitskomponenten, auf Herz und Niere.

Dies mache das Fahrgeschäft sicher, auch wenn es sich für Kundinnen und Kundinnen nicht immer so anfühlen mag: Sarah und Virginia fühlten sich nicht wohl auf der Überkopfbahn. Sie sagen:

«Wir empfehlen es niemandem.»

Sie hätten schon im Vorfeld gedacht, dass die Fahrt schlimm werde, allerdings nicht so schlimm, sagen sie entsetzt. Denn dass sie lediglich durch den Sicherheitsbügel gestützt werden, hätten sie unterschätzt: «Das gab uns das Gefühl, hinauszufallen.» Die beiden würden die Fahrt kein zweites Mal mehr machen, denn sie hätten obendrein auch noch den Kopf angeschlagen und ihnen sei schlecht geworden.

Der «Burner» ist nichts für schwache Nerven. Patrick Lüthy

Kaum Verletzungen an der Chilbi

Verletzungen von Bahnen seien allerdings selten, erzählt der Einsatzleiter der Rettungskräfte vor Ort, Ralf Stelzner von SRS Medical GmbH aus Härkingen.

«Die Fahrgeschäfte sind eigentlich so sicher, dass sich kaum jemand daran verletzt.»

Es kämen jedoch schon Patientinnen und Patienten von den Bahnen. Allerdings mehrheitlich mit Übelkeit und Schwindel. Auf Anfrage kann Stelzner sich nicht dazu äussern, ob die Seekrankheit vom «Burner» oder von anderen Bahnen ausgelöst wird.

Der Samstag war wie erwartet umsatzstark, erzählt Andi Bauer am Sonntagmorgen. Er sei mit dem bisherigen Verlauf der Chilbi sehr zufrieden und blicke zuversichtlich auf die letzten zwei Tage der Oltner Chilbi 2022.

