Beschwerde Ein Bauvorhaben im Oltner Bifang sorgt für verhärtete Fronten Das alte Gebäude der Volkshochschule an der Aarauerstrasse soll ersetzt und ein Teil des Innenhofes dieser Blockrandbebauung erneuert werden. Das Projekt stösst zwei Anwohnenden sauer auf. Franziska Roth 18.05.2022, 15.00 Uhr

Blick von der Unterführungsstrasse 29 auf die Hauptbaute in der Aarauerstrasse 31 mit den Bauprofilen und dem Innenhof mit den bestehenden Gebäuden. Bruno Kissling

Ein Bauvorhaben der Firma Prime Energy Cleantech SA in Olten zwischen der Unterführungsstrasse und der Aarauerstrasse sorgt seit rund eineinhalb Jahren für erhitzte Gemüter.

Das Grundstück, welches der Allschwiler Firma gehört, befindet sich im Mittelbereich des Stassengevierts zwischen Aarauer-, Von Roll-, Unterführungs- und Neuhardstrasse und erstreckt sich von der Aarauerstrasse 31 durch den Innenhof bis zur Unterführungsstrasse 29. Der Gestaltungsplan sieht eine Hauptbaute an der Aarauerstrasse, Gebäude im Innenhof sowie die Parkierung vor. Das Gebäude an der Aarauerstrasse soll zwei Meter höher werden als das angrenzende Gebäude.

Das ehemalige Gebäude der Volkshochschule in der Aarauerstrasse 31. Es soll der Hauptbaute weichen. Ein Durchgang führt in den Innenhof mit weiteren Gebäulichkeiten. Bruno Kissling

Letzte Lücke geschlossen

Das missfällt den beiden Anwohnenden Delphine Bracher und Thomas Beerli, die gegenüber an der Unterführungsstrasse 27 wohnen. Die neue Hauptbaute wird eine «Zahnlücke» in der Blockrandüberbauung schliessen, wie auf dem Bild ersichtlich. Die Innenhofbauten und die Genauigkeit des Gestaltungsplans stören die beiden Anwohnenden ebenfalls.

Sie reichten am 15. Dezember 2020 eine Einsprache ein. Darin fordern sie unter anderem, dass die Höhe der Hauptbaute sich am Nachbarsgebäude in der Aarauerstrasse 25 orientiert, dass die bestehenden Innenhofbauten ersatzlos abgerissen werden und stattdessen eine durchgängige Grünfläche geschaffen wird. Und sie rügen den Gestaltungsplan und den Plan im Richtprojekt. Diese seien zu wenig genau und irreführend.

Solothurner Regierungsrat weist die Beschwerde ab

Der Oltner Stadtrat hat die Einsprache anfangs März 2021 abgewiesen, worauf die Beschwerdeführenden Mitte März mit den genannten Hauptpunkten an den Solothurner Regierungsrat gelangten.

Dieser entschied Anfang dieses Monats. Auch der Regierungsrat kam zum Schluss, die Einsprache der Anwohnenden gegen das Bauvorhaben abzulehnen. Bracher und Beerli geben sich enttäuscht:

«Wir bedauern natürlich den Entscheid, da diese zentral gelegene Blockrandüberbauung eine bessere, aufwertende Lösung per Gestaltungsplan verdient hätte.»

Dies ist für Romain Dumel, Vertreter der Bauherrschaft, unverständlich: «Ich bin der Meinung, unser Projekt ist nicht böswillig. Wir orientieren uns an den Nachbargebäuden, verbessern die Grünziffer, die Lärmbelastung und verdichten den Wohnraum.»

Die Bauherrschaft finde eine durchgängige Grünfläche im Innenhof ebenfalls ein «nice to have». Sie habe diese Option auch geprüft, sei aber zum Schluss gekommen, dass es sinnlos ist, dieses Projekt allein voranzutreiben. Es gäbe verschiedene GrundeigentümerInnen in diesem Geviert, führt Dumel aus.

Planung rechtmässig und zweckmässig

Diese «Zahnlücke» soll geschlossen werden. Bruno Kissling

Der Solothurner Regierungsrat begründet seine Entscheidung folgendermassen: Das Volumen der geplanten Hauptbaute füge sich ortsbaulich und volumetrisch sinnvoll in die bestehenden baulichen Strukturen der städtebaulichen Situation ein und die geplanten Gebäude schliessen die heute bereits weitgehend bestehende Blockrandtypologie.

«Eine unzulässige Abweichung von der Grundordnung, wie sie von den Beschwerdeführern vorgebracht wird, ist nicht ersichtlich und es kann darin denn auch keine unrechtmässige oder offensichtlich unzweckmässige Planung erblickt werden», so der Regierungsrat.

Beim gerügten Gestaltungsplan kommt der Regierungsrat zu folgendem Schluss: Ein Gestaltungsplan stelle nicht alle Details dar. Es handle sich beim aufgelegten Gestaltungsplan um eine auf den Massstab 1:200 und den notwendigen Informationsgehalt sinnvolle und übliche Darstellung, welche in diesem Sinne als nicht fehlerhaft zu bewerten sei.

Bauherrschaft hofft nun auf eine «fliessende Planung»

Auch die Forderung nach einer durchgehenden Grünfläche im Innenhof lehnt der Regierungsrat ab: Mit der geplanten Überbauung sei eine intensivere Nutzung verbunden, womit dem übergeordneten Primat der Siedlungsentwicklung nach Innen Rechnung getragen werde.

Die vorgesehene Wohnnutzung stelle gegenüber der bisherigen Situation mit gewerblicher Nutzung aus lärmtechnischer Sicht eine Verbesserung dar. Ausserdem: Es könne in der vorgesehenen Aussenraumgestaltung weder eine Unrechtmässigkeit, insbesondere keine Verletzung von Planungsgrundsätzen, noch eine offensichtliche Unzweckmässigkeit der Planung erblickt werden.

Bracher und Beerli wollen mit ihrer Einsprache nicht an eine höhere Instanz: «Als Mieter sind für uns die Kosten schlicht zu hoch und diese stehen in keinem Verhältnis zu etwaigen Erfolgschancen. Es ist billiger, später wegzuziehen.» Das erleichtere das Bauvorhaben, so Dumel, denn: «Diese Einsprache kostete uns ein Jahr. Wir haben die Planung zwischenzeitlich gestoppt. Nun hoffen wir auf eine fliessende Planung ohne Stop-and-go bis zum Baubeginn.»

