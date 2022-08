Olten: Jugendliche erkunden Arbeitswelt an der Berufsinfo-Messe

Berufsinfo-Messe Schrauben schneiden, einen Bagger steuern und Drinks mixen: Jugendliche erkunden die Berufswelt in der Oltner Stadthalle Noch bis am Donnerstagabend werden an der Berufsinfo-Messe in Olten eine riesige Palette an Ausbildungsmöglichkeiten präsentiert. Wir haben vier Realschülerinnen auf ihrem Rundgang begleitet. Ihr Ziel: Eine Adresse für eine Bewerbung ausfindig zu machen. Rahel Künzler Jetzt kommentieren 30.08.2022, 17.41 Uhr

Dienstag, kurz vor acht Uhr morgens: Vor der Oltner Stadthalle sammeln sich Jugendliche in Scharen. Alle paar Minuten trifft ein Bus voll mit Schülerinnen und Schülern ein. Sie alle sind heute mit ihrer Klasse nach Olten für die Berufsinfo-Messe angereist – aus Wohlen, Aarburg, Solothurn oder Wangen bei Olten.

«Nutzt die Chance, um möglichst viel über euren Wunschberuf herauszufinden. Aber seid auch offen für Neues», gibt einer der Organisatoren den Teenagern, die dicht gedrängt im Eingangszelt warten, mit auf den Weg. «Wir sagen immer, jeder ist für mindestens fünf Berufe geeignet. Nur: Ihr müsst sie auch kennen.»

Über 6000 Schülerinnen und Schüler sind angemeldet

Jeder und jede bekommt noch ein Infoheft über die Messe in die Hand gedrückt. Dann geben die Securitas den Eingang frei, und die ersten Jugendlichen strömen aufs Messegelände.

Am Stand der Drogistinnen gibts Informationen inklusive Make-up. Bruno Kissling

Fortan wird alle 40 Minuten eine neue Gruppe auf Erkundungstour geschickt. In der Stadthalle und auf dem Parkplatz davor präsentieren 88 Ausstellende – darunter Berufsverbände, Firmen oder auch Schulen – alle erdenklichen Berufsbilder; 150 sind es an der Zahl.

Über 6000 Schülerinnen und Schüler werden die 11. Ausgabe der Berufsinfo-Messe von Dienstag bis Donnerstag mit ihren Klassenlehrpersonen besuchen. Dazu kommen Eltern, Kinder und weitere Interessierte, die spontan vorbeischauen.

Schon beim Vater auf der Baustelle geschnuppert

Die ersten Stände werden nun bereits von Jugendlichen in Beschlag genommen. Die meisten von ihnen sind in Gruppen unterwegs. So auch Solika, Christina, Sila und Fatou. Sie besuchen gemeinsam eine dritte Realklasse in Aarburg. Auf dem Bild unten nutzen sie beim Stand der ICT-Berufsbildung die Gelegenheit, ein Gruppenbild zu machen.

Die Mädchen-Clique posiert an einem der Stände für ein Gruppenfoto (von links): Solika, Christina, Sila und Fatou. Bruno Kissling

Als einer der ersten Stände steuern die vier Klassenkameradinnen jenen der Baufirma Vanoli AG an. Hier wird unter anderem der Beruf Baumaschinenmechaniker/in vorgestellt. Eine Maschine dürfen Interessierte sogleich bedienen: einen kleinen Bagger.

Solika versucht zum x-ten Mal, den Haken ans richtige Ort zu manövrieren. Bruno Kissling

Solika probiert es zuerst. Es gilt, mit dem am Baggerarm befestigten Haken einen Pneu hochzuheben. Gar nicht so einfach, wie es aussieht. Wieder und wieder bewegt sie den Steuerknüppel zu fest; der Haken springt ruckartig am Ziel vorbei. Die Kolleginnen giggeln. Doch auch sie schaffen die Aufgabe nur mit Unterstützung des anwesenden Lehrlings.

Armee zeigt Einsätze durch die Virtual-Reality-Brille

Auf die Frage, ob sie sich einen solchen Handwerksberuf vorstellen könnten, winkt Christina ab. Ihr Vater besitze eine Baufirma. Dort habe sie im vergangenen Winter bereits als Sanitärinstallateurin geschnuppert. Die Arbeit habe ihr nicht sonderlich gefallen; vor allem sei es auf der Baustelle kalt gewesen. Den Beruf, den sie sich ins Auge gefasst hat: Dentalassistentin.

Sila taucht via Virtual-Reality-Brille in die Welt der Grenadiere ein. Bruno Kissling

Weiter geht es zum Stand der Schweizer Armee. Auf Hochglanzplakaten blicken den Besuchenden dort junge Frauen entgegen, die für einige der über 30 Berufslehren bei der Armee werben. Viel mehr Beachtung finden aber die Virtual-Reality-Brillen. Mit ihnen können die Teenager einen Einsatz einer Panzertruppe oder einen der Grenadiere nacherleben.

Die Mädchen setzen sich die Brille kurz auf, dann schnappen sie sich ein paar Militär-Schöggeli und gehen auch schon weiter.

Berufswunsch steht schon fest – ausprobieren geht trotzdem

In der Halle steuern sie jetzt den grossen Stand der Technik-Berufe an. Auch hier dürfen die Jugendlichen wieder selbst Hand anlegen: Die Aarburger Schülerinnen basteln je einen Kreisel aus einer Schraube und dem passenden Unterteil. Mit einer Maschine schneiden sie das Gewinde ins Metall.

Fatou schneidet das Gewinde der Schraube für ihren Kreisel ein. Bruno Kissling

«Wollt ihr einen diesen Berufe lernen, müsst ihr vor allem in Mathematik gut sein», sagt einer der Ausstellenden und gibt den Mädchen gleich noch einen Tipp auf den Weg: Bindet die Haare zusammen, falls ihr eine Schnupperlehre in einem Betrieb macht, wo ihr mit solchen Maschinen arbeitet.

Wäre diese Arbeit etwas Fatou? Die 16-Jährige schüttelt den Kopf. Sie habe sich bereits für einen Beruf entschieden: Fachfrau Betreuung in einer Kita. Ihre Schwester arbeite bereits auf diesem Beruf. In ihrem Betrieb habe sie in den Sommerferien geschnuppert. Das habe sie endgültig überzeugt. Nun habe sie sich bereits bei einer Kita beworben.

Viele haben noch keinen konkreten Beruf ins Auge gefasst

Sonja Huber, die Klassenlehrerin von Sila und Fatou, sagt, die beiden seien bei der Berufsfindung vielen ihren Klassengspändli voraus und hätten bereits Bewerbungen verschickt. Huber besuchte die Berufsinfo-Messe mit der Klasse bereits vor zwei Jahren. Dort gab sie den Jugendlichen den Auftrag, zu drei Berufen einen Steckbrief ausfüllen.

Nun sei das Ziel, mit den Berufsbildenden der verschiedenen Firmen ins Gespräch zu kommen. Jeder soll am Schluss mindestens eine Adresse vorweisen können, um sich zu bewerben. Viele seien noch nicht so weit, dass sie einen konkreten Beruf ins Auge gefasst hätten, so Huber. Jene, die sich besonders schwer tun, begleite sie auch mal zu einem Stand. Nicht so Sila und Fatou.

Eine Ausstellerin erklärt Solika (v.l.), Sila und Fatou, welche Charaktereigenschaften für den Beruf der Fachfrau Betreuung gefragt sind. Bruno Kissling

Die beiden sind nun beim Stand der Solothurner Spitäler angekommen, wo auch das Berufsbild der Fachfrau Betreuung vorgestellt wird. «Das wichtigste ist, dass ihr Teamgeist mitbringt», sagt die Ausstellerin und erklärt ihnen auf einem Schema die Weiterbildungsmöglichkeiten. «Darf ich das fotografieren?», fragt Sila und zückt ihr Smartphone.

Zuletzt drückt ihnen die Ausstellerin ein Prospekt in die Hand. Mit dem QR-Code würden sie direkt zur Website für die Bewerbung gelangen. «Cool, wir haben die Aufgabe erfüllt», ruft Sila triumphierend; die beiden und verschwinden auch schon im Gewusel. Zuletzt werden sie am Stand der Hotellerie und Gastronomie gesichtet, wo sie sich einen Drink im hippen Einmachglas mixen.

Am Stand der Hotellerie und Gastronomie mixen sich die Jugendlichen bunte Drinks. Das Glas gibts zum Mitnehmen. Bruno Kissling

