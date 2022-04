Benefizkonzert «Singen für den Frieden» in Olten

Benefizkonzert in Olten 200 Mitwirkende aus der Region singen für den Frieden in der Ukraine und auf der ganzen Welt Die Benefiz-Konzertreihe «Singen für den Frieden», welche die Ukrainerin Zoryana Mazko spontan nach Kriegsbeginn ins Leben rief, machte am Sonntagnachmittag in Olten Halt. Die zweistündige Veranstaltung in der vollen Marienkirche berührte. Fabian Muster 03.04.2022, 23.20 Uhr

«Mit Singen das Böse der Welt vertreiben»: Am zweiten Kriegstag hatte die aus der Ukraine stammende Musikerin Zoryana Mazko diese Idee – sie war einst ein Jahr Musiklehrerin an der Kanti Olten –, um etwas für den Frieden in ihrem Heimatland tun zu können.

Daraus entstand die Konzertreihe «Singen für den Frieden», die am Sonntagnachmittag in der vollen Marienkirche in Olten Halt machte – es mussten zusätzliche Bänke und Stühle aufgestellt werden.

Das Konzept: Regionale Sängergruppen und Chöre sollen auftreten und die Herzen öffnen, damit die Besuchenden spenden.

Das Geld fliesst über den Ukrainischen Verein in der Schweiz vollumfänglich in humanitäre Projekte vor Ort. In den bisherigen sechs Konzerten kamen so rund 45'000 Franken zusammen. Geplant sind insgesamt 25 Vorstellungen bis Ende Jahr.

In Olten hatte Musikschulleiterin Sandra Rupp Fischer, die mit ihrem Marienchor ebenfalls auftrat, die Organisation inne. Sie war sofort Feuer und Flamme, als sie Mitte März vom ersten Konzert in Winterthur erfuhr. Und das «Friedensfestival», wie es Rupp Fischer einleitend nannte, berührte auch in Olten.

Vor allem als am Schluss der zweistündigen Veranstaltung alle Chöre und Gruppen gemeinsam auftraten, ein ukrainisches Volkslied sangen und Mazko dazu auf der Bandura – ein Lauteninstrument aus ihrem Heimatland – die rund 200 Singenden begleitete, hatte man Gänsehaut.

Doch auch die weiteren Programmpunkte zuvor hatten es in sich: Der ad hoc zusammengestellte Familienchor der Oltner Ministrantinnen und Ministranten animierte das Publikum mit dem traditionellen jüdischen Lied «Shalom Aleichem» (übersetzt: «Der Friede sei mit dir») zum Mitsingen und Mitklatschen; die beiden Kinderchöre Singspatzen und TuCanta aus Strengelbach verteilten im Publikum papierne Friedenstauben;

Oder die 13 Schülerinnen und Schüler der Oltner Klasse für Fremdsprachige erzählten in kurzen Statements, was Frieden für sie bedeutete.

Ein Höhepunkt war ebenso der Auftritt des Oltner Musikerpaars Maria Anikina (Piano) und Vadym Besarab (Gitarre) – das Spezielle: Sie ist Russin, er Ukrainer.

Ebenfalls aufgetreten sind der Männerchor Brittnau, den Mazko einst für fünf Jahre leitete, und der Mauritiuschor aus Trimbach.

