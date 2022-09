Baustelle Neues Verkehrsregime am Oltner Postplatz: Das sind die wichtigsten Änderungen in der vierten Bauphase Mit dem Start der Bauphase 4 zwischen Postplatz und Gäubahnsteg ändert das Verkehrsregime am Oltner Postplatz. Urs Huber Jetzt kommentieren 20.09.2022, 19.15 Uhr

Die Baustelle von oben. zvg / Kanton Solothurn

Vielleicht die gute Nachricht vorneweg: Wer ab Anfang Oktober über den Oltner Bahnhofplatz Richtung Aarburg fahren will, kann dies nach Einführung des neuen Verkehrsregimes wieder ungehindert tun.

Die ungute Nachricht dagegen: Wer aus Richtung Aarburg kommend über den Bahnhofplatz Olten Richtung Niederamt, Basel oder Solothurn verkehren will, muss dafür den Abzweiger bei Sälikreisel nehmen und die signalisierte Umleitung über die Entlastungsstrasse und die H5 (Solothurnerstrasse - Citykreuzung - Gösgerstrasse) nutzen.

zvg

Rad- und Gehwege, optimierte Erschliessungen

Das sind vielleicht die wichtigsten Änderungen, welche das neue Verkehrsregime mit sich bringt. Anfang Oktober beginnt nämlich die Bauphase 4, die bis Mitte Februar 2023 dauert und vom Postplatz bis zum Gäubahnsteg reichen wird. Mit der Umgestaltung werden realisiert: ein gemeinsamer Rad- und Gehweg auf einem Teilabschnitt; eine Totalumsetzung auf dem ganzen Abschnitt wurde durch einen Entscheid des Verwaltungsgerichts verunmöglicht.

Von links Rolf Ackermann (Projektleiter Planung/Realisierung), Daniel Zimmermann (Gesamtprojektleiter AVT), Christian Müller (Bauherrenunterstützung Verkehr) und André Zerbin (Verkehrstechnik) bilden das Quartett rund um die Sanierung Bahnhofquai, Postplatz und Aarburgerstrasse. Bruno Kissling

Zudem wird die Erschliessung der südlichen Bahnhofstrasse optimiert, die Lichtsignalanlage dort ins Konzept Lichtsignalanlage Postplatz eingebunden, wie Rolf Ackermann bei der gestrigen Medienkonferenz erklärte. Umgestaltung im Bereich Postplatz Optimiert wird auch das Knotenlayout Postplatz, wie das im Fachjargon so schön heisst.

Konkret: Verbessert werden Lage und Anbindung der dortigen Bushaltestellen, eine Vereinfachung der Lichtsignalsteuerung und eine Optimierung in der Priorisierung des öffentlichen Verkehrs. Und: Interessant tönt auch die «alternative Veloverbindung Alte Holzbrücke - Neuer Bahnhofplatz.

Flexibilität gefordert

Natürlich bedingen die anstehenden Arbeiten von allen Verkehrsteilnehmenden eine gewisse Flexibilität. Daniel Zimmermann sagt:

«Es kommt uns sicher entgegen, dass die Umstellung in die Herbstferienzeit fällt.»

Wie in allen vorausgegangenen Phasen wird auch diese Phase 4 von einem Monitoring begleitet. Damit sollen mögliche Fehlentwicklung festgestellt und korrigiert werden können. Zwei, drei heikle Punkte sind den Verantwortlichen schon jetzt bewusst.

Zum einen rechnen sie wegen der Baustellenumfahrung über die Entlastungsstrasse mit vermehrtem Stau in der Oltner City, zum andern ist nicht auszuschliessen, dass Teile des motorisierten Individualverkehrs den direkten Weg Aarburg Bahnhofplatz mit einem Kniff dennoch suchen. Und zwar über die Nutzung der Abzweigung nach Dulliken auf dem Postplatz, um im Oltner Bifang droben eine Kehre zu machen und aus Richtung Dulliken kommend den Bahnhofquai Richtung Bahnhofplatz nutzen zu können.

Man rechne schon mit der Korrektheit der Verkehrsteilnehmenden, so André Zerbin. Immerhin: Die Oltner Hauptpost kann auch aus Richtung Aarburg direkt angefahren werden (siehe schwarzer Pfeil Grafik). Weiter geht die Reise nicht.

Weiträumig signalisiert

Um den motorisierten Individualverkehr vom neuralgischen Punkt Postplatz/Aarburgerstrasse fernzuhalten, sind Informationen auf den Zufahrtsachsen platziert. Verkehrslenker ab der Verzweigung Härkingen in Richtung Olten, einen solchen ab Schönenwerd Richtung Basel/Olten West, einen ab Obergösgen in Richtung Olten Ost und einen ab Dulliken in Richtung Basel/Trimbach sollen die diffizile Stelle umfahren helfen.

Drei Umleitungen werden für den Zweiradverkehr signalisiert. Denn für den Langsamverkehr konnte kein separater Fahrweg ausgeschieden werden. Allerdings ist der eine nicht ganz lupenrein. Auf einer kurzen Strecke muss das Rad geschoben werden, weil einfach keine fahrbare Verbindung besteht, wie Christian Müller zu verstehen gab. Allerdings bleibt der Strassenraum für Zweiradfahrende während der Bauzeit geöffnet.

Anfahrt auf den Postplatz: Ab Anfang Oktober gibts keine Durchfahrt mehr Richtung Bahnhofplatz. Bruno Kissling

Auch der öffentliche Verkehr ist von der vierten Etappe beziehungsweise Phase betroffen. So werden Aus- und Einstiegsort der Haltestelle «Bahnhof» (Buslinie 508) Richtung Aarburg zusammengelegt. Dieser befindet sich am Busterminal.

Und in der Unterführungstrasse wird die Haltestelle «Postplatz» der Linien 502, 503 und 509 in Richtung Bahnhof ersatzlos gestrichen. Ebenfalls aufgehoben wird die Haltestelle «Postplatz» an der Aarburgerstrasse. Betroffen davon ist die Linie 508 in Fahrtrichtung Bahnhof.

Auch die Schulen werden involviert

Das neue Verkehrsregime zieht weite Kreise, wie die Medienkonferenz weiter zeigte. Mit einer Sensibilisierungsaktion werden Lehrkräfte und Schülerschaft der Oltner Schulen auf die bevorstehende Umstellung vorbereitet.

Eine Infoveranstaltung, Elternbriefe und ein regelmässiger Austausch der Verantwortlichen mit der Schulleitung und der Polizei Kanton Solothurn zu Schulwegsicherung und Beobachtungen vertiefen den Informationsfluss und erlauben, auf spezielle Punkte via Signalisation oder weiteren organisatorischen Massnahmen zu reagieren.

Ende 2023 ist (fast) alles wieder in Butter Die vierte Bauphase bedeutet gleichzeitig Halbzeit in der sieben Phasen umfassenden Bauzeit. Das Bauende wird im Dezember des kommenden Jahres erwartet, der Einbau des Deckbelags soll im Sommer 2024 erfolgen.

Das ab Oktober gültige Verkehrsregime ist gleichzeitig auch der letzte grosse Wechsel im Verkehrsmanagement auf der Baustelle, die im Oktober 2020 ihren Anfang nahm. Die Kosten des zweiten Teilprojekts, lanciert im April dieses Jahres, wird mit rund 5,2 Millionen Franken zu Buche schlagen.

