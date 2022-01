Bauprojekt neben Oltner Martinskirche scheitert vor Gericht

Bauprojekt Verwaltungsgericht hebt Gestaltungsplan neben der Oltner St.-Martinskirche auf – Überbauung müsste verkleinert werden Das Bauprojekt an der Ziegelfeld- und Bleichmattstrasse in der Oltner Innenstadt kann so nicht realisiert werden: Ein Nachbar erhält vor dem kantonalen Verwaltungsgericht mit seiner Beschwerde Recht. Fabian Muster Jetzt kommentieren 20.01.2022, 05.00 Uhr

Die geplante Überbauung für 60 Wohnungen soll nördlich der bestehenden St.-Martinskirche erstellt werden auf dem Areal der Arbeiterhäuser (auf dem Bild rechts). Bruno Kissling

Die Frei Architekten AG aus Aarau will neben der St.-Martinskirche in der Oltner Innenstadt eine Überbauung mit rund 60 Wohnungen inklusive Tiefgarage realisieren. Für das Projekt müssten die Arbeiterhäuser an der Ziegelfeldstrasse abgerissen werden. Zudem käme das ehemalige Pfarrhaus weg, welches an die Kirche angebaut ist und heute als Club- und Vereinslokal genutzt wird.

Den dafür nötigen Teilzonen- und Gestaltungsplan hatte der Stadtrat und dann der Regierungsrat im April 2020 bereits abgesegnet und eine dagegen eingereichte Beschwerde abgewiesen. Doch nun erhält der einzige Beschwerdeführer Recht, der den Entscheid der Regierung an die nächsthöhere Instanz weitergezogen hat: Das Überbauungsprojekt kann so nicht realisiert werden. Das kantonale Verwaltungsgericht hat den Regierungsratsbeschluss aufgehoben.

Auf dem Modell ist die Überbauung rechts neben der Kirche ersichtlich. Sie kann laut Verwaltungsgericht so wegen der zu grossen Dimensionen nicht realisiert werden. zvg

Im Urteil, das dieser Zeitung vorliegt, lässt das Verwaltungsgericht die involvierten Parteien nicht gut aussehen, obwohl es gegen Ende des 25-seitigen Papiers heisst, dass «weder der Stadt noch der Bauherrschaft Verfahrensmängel vorzuhalten sind». Das Bauprojekt ist insgesamt in seinen Dimensionen zu gross und verstösst gegen das Eingliederungsgebot, die Grünflächenziffer und weicht auch nach der Umzonung «in erheblicher Weise» von der städtischen Bau- und Zonenordnung ab.

Zusammenfassend heisst es im Urteil: «Das planerische Ganze ist, so wie es vorliegt, unzulässig, weil es zu stark aufzont und damit die Kirche (und die drei Häuser an der Ringstrasse 30, Bleichmattstrasse 2 und 4) beeinträchtigt, konkurrenziert, ja von Norden her geradezu bedrängt und dominiert.»

Schutz erstrecke sich auch auf die Umgebung

Die 1910 eingeweihte Martinskirche ist laut Fachleuten die «bedeutendste neuromanische Grossraumkirche der Schweiz» und sei daher ein «Denkmal», das «eine Umgebung, einen Wirk- und Sichtbereich braucht». Die Kirche und die angebaute Notkirche aus dem Jahre 1876 sind zudem kantonal geschützt. Dieser Schutz erstreckt sich laut Regierungsratsbeschluss auch auf die Umgebung, «soweit dies für die Erhaltung des architektonischen und geschichtlichen Zusammenhangs erforderlich ist».

Ferner ist das Kirchenensemble im Bundesinventar der schützenswerten Ortsbilder Schweiz von nationaler Bedeutung (Isos) verzeichnet mit dem Ziel Strukturerhalt. Nicht zuletzt kam das Gutachten der beiden eidgenössischen Kommissionen für Denkmalpflege sowie für Natur- und Heimatschutz zum Schluss – die auf Geheiss des Verwaltungsgericht angehört wurden –, dass der Neubau das Ortsbild stark prägen und mit seinem Gesamtvolumen in Konkurrenz zum Kirchenensemble respektive zur heute dominanten Kirche treten würde. Dazu heisst es:

«Die Wirkung der triumphalen Kirche, deren Strahlkraft und Grösse wesentliche Eigenschaften darstellten, würde dadurch stark geschwächt.»

Zudem würde der Anteil überbauter Flächen im Vergleich zu den heutigen Arbeiterhäusern stark vergrössert, die Grünflächen fielen weg, was den Eindruck verstärke, «die Kirchen würden durch die Überbauung bedrängt». Das Verwaltungsgericht schlussfolgert, dass der Isos-Eintrag zwar einen Neubau auf der Fläche nicht verhindere; auch die beiden genannten Kommission wären nicht gegen ein Projekt. Dieses müsse aber redimensioniert werden. So könnte etwa auf den länglichen Baubereich an der östlichen Grenze an der Bleichmattstrasse verzichtet werden.

Ebenfalls ist die angedachte Verdichtung aus Sicht des Verwaltungsgerichts «für solothurnische Verhältnisse viel, jedenfalls ausserhalb einer Altstadt». Sechs Geschosse mit einer Höhe von maximal 19,5 Metern sind beim Bauprojekt vorgesehen. Das sind zwei Vollgeschosse mehr als bisher in der Kernrandzone zulässig seien; auch bei einer Aufzonung zur Kernzone würde die geplante Überbauung immer noch ein Geschoss und 3 Meter zu hoch ausfallen. Diese massive Abweichung des Gestaltungsplans von der ursprünglichen Grundnutzung sei nicht zu rechtfertigen und fällt dem Verwaltungsgericht daher zu hoch aus:

«Ein kleinflächiger Teilzonen- und Gestaltungsplan hat eine wesentlich kleinere demokratische Legitimation als eine städtische Zonenordnung.»

Das sagen die betroffenen Parteien dazu

Der Beschwerdeführer Andreas Kellerhals, der an der Bleichmattstrasse 2 sein früheres Elternhaus besitzt, ist zufrieden mit dem Urteil. Es sei offensichtlich, dass das Projekt widerrechtlich gewesen sei, und er hätte von allen involvierten Parteien Besseres erwartet. Er sei zwar mit der Bauherrschaft zusammengesessen, ohne dass nennenswerte Kompromisse gemacht worden wären. «Sie wollte einfach das Maximalprojekt durchziehen.» Er betont, dass er nicht grundsätzlich gegen eine Überbauung sei, allerdings müsste sich diese an die Vorgaben des Gutachtens halten.

Investor Peter Frei, zusammen mit seinem Bruder Christian Inhaber des gleichnamigen Architekturbüros aus Aarau, zeigt sich von der Ablehnung des Projekts nicht überrascht. Nach dem Gutachten der beiden nationalen Kommissionen sei der Entscheid des Verwaltungsgerichts logisch. Vom Gutachten sei er negativ überrascht gewesen. Selbst das Verwaltungsgericht kritisiere dieses inhaltlich, etwa den Vorschlag, das ehemalige Pfarrhaus sei zu erhalten. Dies erachtet das Gericht nicht als nötig.

Ob das Urteil ans Bundesgericht weitergezogen werde, müsse zuerst mit der römisch-katholischen Kultusstiftung abgesprochen werden. Diese ist ebenso ins Projekt involviert, weil beim einen Baufeld ein Ersatz für das abzubrechende Pfarrhaus geplant ist.

