Olten: SBB wollen mit Neubau mehr Züge in den Werken lackieren

Bauprojekt SBB wollen mehr Züge im Oltner Werk lackieren und investieren 42 Millionen Franken in eine neue Halle Die bestehende Serviceanlage hinter dem Bahnhof Olten soll bis 2035 um einen 6500 Quadratmeter grossen Anbau erweitert werden. 1000 Mitarbeitende beschäftigt die SBB in der Stadt bereits für Wartungsarbeiten. Nun könnten weitere Arbeitsplätze entstehen. Rahel Künzler Jetzt kommentieren 21.07.2022, 18.20 Uhr

Der Neubau soll auf dem Parkplatz links neben der bestehenden Werkhalle (Bildmitte) zu stehen kommen. Patrick Lüthy

Die Zugflotte der Schweizerischen Bundesbahn wächst, das Schienennetz wird laufend ausgebaut. Entsprechend fällt auch mehr Arbeit für die Wartung der Fahrzeuge an. In Olten, einem der Knotenpunkte des Bahnverkehrs, will die SBB nun die bestehende Serviceanlage vergrössern und modernisieren, wie sie am Donnerstag mitteilt.

Konkret soll die grosse Halle an der Industriestrasse 153 – vis-à-vis der Fabrik von Lindt & Sprüngli – um einen 6500 Quadratmeter grossen Anbau gegen Osten erweitert werden. 42 Millionen Franken wollen die SBB in den Neubau investieren.

Noch ist die geplante Erweiterung der Serviceanlage jedoch nicht bewilligt. Die SBB schreiben, sie hätten die Projektunterlagen kürzlich beim Bundesamt für Verkehr eingereicht. Nun läuft das Bewilligungsverfahren. Geplant sei, im zweiten Halbjahr 2023 mit den Bauarbeiten zu starten. Geht alles nach Plan, soll die neue Halle schliesslich Mitte 2025 in Betrieb genommen werden.

SBB lackieren Wagen in klimatisierten Kabinen

In der bestehenden Serviceanlage werden bereits rund um die Uhr Zugwagen neu lackiert und beklebt. Gleichzeitig ist die Flotte im Personenverkehr stark gewachsen und wird laufend weiter ausgebaut. Die SBB schätzen, dass bis 2035 Zugkompositionen in der Länge von 9 Kilometern hinzukommen werden.

Die regelmässige Oberflächenbehandlung der Wagen seien für einen zuverlässigen Schienenverkehr unerlässlich, schreiben die SBB in ihrer Mitteilung. Vom Standort in Olten könnten Wartungs- und Reparaturarbeiten an den Personenzügen möglichst zentral und effizient ausgeführt werden.

So soll die SBB-Wartungshalle beim Bahnhof Olten mit dem neu geplanten Ausbau aussehen. Visualisierung: zVg

Sechs zusätzliche Standplätze für den Service an Zugwagen sollen im geplanten Anbau geschaffen werden. Auf einem Platz ist eine Sandstrahlanlage vorgesehen. Die Bewilligung für die bestehende Anlage laufe demnächst aus, teilen die SBB mit. Auf weiteren zwei Plätzen werden klimatisierte Kabinen für Lackarbeiten installiert. Auf den restlichen drei Gleisen sollen Feinarbeiten an der Lackierung sowie Klebearbeiten durchgeführt werden.

Jeder vierte Wartungsmitarbeitende arbeitet in Olten

Schweizweit betreiben die SBB 20 Anlagen für Wartungsarbeiten an Personenzügen. Teilweise würden in den Werkstätten auch Arbeiten an Fahrzeugen von SBB Infrastruktur und SBB Cargo durchgeführt, schreiben die SBB.

Die Instandhaltung der Zugflotte ist ein grosser Geschäftsbereich. Von den insgesamt rund 34'000 SBB-Mitarbeitenden sind 4000 im Bereich der Wartung tätig. Jeder vierte Wartungsmitarbeitende ist in den Werken in Olten beschäftigt. ««Verbunden mit dem Ausbau könnten auch mehr Arbeitsplätze geschaffen werden», schreibt Mediensprecherin Jeannine Egi auf Anfrage. Dies werde aktuell geprüft.

