Wangen bei Olten: So sieht das neue Schulhaus Hinterbüel III aus

Wangen bei Olten Siegerprojekt für neues Schulhaus Hinterbüel III ist bestimmt – es könnte drei Millionen mehr kosten als geplant Wangen bei Olten wollte bis Sommer 2024 für 5 Millionen ein neues Schulhaus realisieren – beide Vorgaben lassen sich nun nicht einhalten. Fabian Muster Jetzt kommentieren 26.08.2022, 18.05 Uhr

So sieht es heute aus: Das neue Hinterbüel III wird links vom bestehenden Komplex auf der freien Wiese gebaut. Bruno Kissling / Oltner Tagblatt

Wangen bei Olten braucht dringend ein neues Schulhaus. Dieses soll auf dem Hinterbüel-Areal realisiert werden. Nun ist die Gemeinde einen Schritt weitergekommen: Das Siegerprojekt Hinterbüel III für die zusätzlichen Kindergarten- und die Primarschulklassen ist aus 45 Eingaben bestimmt: Es heisst «Wo die wilden Kerle wohnen» und stammt aus der Feder des Basler Büros Guerra Clauss Garin Architekten. Es sieht zum einen eine dreistöckige Erweiterung des Primarschulhauses Hinterbüel I vor, und zum anderen soll der neue Doppelkindergarten als eingeschossige Baute auf der gleichen Flucht wie das Gebäude Hinterbüel II entstehen.

So sieht das Siegerprojekt aus: der Neubau des eingeschossigen Kindergartens vorne links; im Hintergrund in der Mitte die dreigeschossige Erweiterung des bestehenden Primarschulgebäudes Hinterbüel I. Visualisierung: zvg/Guerra Clauss Garin Architekten

«Mit der Wahl des Projekts ‹Wo die wilden Kerle wohnen› ist das Preisgericht überzeugt, das Optimum bezüglich der Aufgabenstellung erreicht zu haben», heisst es im vom Gemeinderat vergangenen Montag abgesegneten Schlussbericht. Durch ihre Volumetrie und Setzung würden die ergänzten Gebäude Teil der gesamten Schulanlage, als wären sie schon beim Entwurf von Hans Zangger, dem Architekten der bisherigen Hinterbüel-Bauten, 1959 so vorgesehen gewesen, heisst es weiter.

«Das dreigeschossige Primarschulhaus vermittelt zur hohen Waldkulisse im Hintergrund, während die eingeschossigen Vorbauten einen massstäblichen Übergang zu den niedrigen Wohnquartieren im Westen und Süden bilden.»

Schülerzahlen entwickeln sich «exponentiell»

Daria Hof, Gemeindepräsidentin Wangen bei Olten. Zvg

Weil die Schülerzahlen sich laut Gemeindepräsidentin Daria Hof derzeit «exponentiell entwickeln», müsste das neue Schulhaus bis im Sommer 2024 stehen. Das wird aber nicht reichen – wegen Lieferverzögerungen in der Baubranche. «Wir werden nicht um Provisorien herumkommen», sagt Hof. Weil der bestehende Hinterbüel-Komplex ebenfalls saniert wird und dazu Container notwendig sind, zeichnet sich aber laut Hof so eine gemeinsame Lösung ab.

Auch bei den Kosten hat sich die Gemeinde verschätzt. In einer ersten Annahme ist der Gemeinderat im Finanzplan von Investitionen von rund 5 Millionen Franken ausgegangen. Das Siegerprojekt soll aber 8 Millionen Franken kosten. «Das haben wir unterschätzt», gesteht Hof. Allerdings hat kein eingegebenes Projekt die Zielmarke von 5 Millionen erreicht. Laut Bauverwalter Mirco Pittroff hat die Gemeinde eine erste Kostenschätzung aufgrund der Erfahrungswerte des Neubaus Alpschulhaus II vorgenommen, das im Spätsommer 2019 eingeweiht wurde. Nicht berücksichtigt sind darin unter anderem die Heizung und die mittlerweile gestiegene Teuerung.

Kreisförmig Richtung Wald: die neue Bibliothek. Visualisierung: zvg/Guerra Clauss Garin Architekten

Das Siegerprojekt muss noch überarbeitet werden

Das Siegerprojekt überzeugt zudem nicht in allen Punkten und soll überarbeitet werden – so könnten auch die Kosten noch sinken. Das Preisgericht ist etwa mit der zusätzlichen Erschliessung von Süden her nicht einverstanden: Sie sei «funktional wie räumlich überdimensioniert» und konkurriere den bestehenden Hauptzugang zum Schulhof im Osten, heisst es im Schlussbericht. Nicht überzeugen können ebenfalls die an mehreren Orten verteilten 40 temporären Autoabstellplätze, die vor allem für Vereinsanlässe im Hinterbüel-Areal zusätzlich erstellt werden sollen.

So sieht das Projekt von oben aus: Links die beiden neuen Gebäudeteile. Kreisförmig angesiedelt die drei Veloabstellplätze.

Auch die im Siegerprojekt auf dem Areal angesiedelten drei kreisförmigen Veloabstellplätze sollen nochmals überarbeitet werden. Bisher nicht klar ist, ob neben der Fotovoltaikanlage auf den beiden Neubauten zusätzlich eine Lüftungsanlage für die Räume eingebaut wird. Noch nicht bestimmt ist ebenso, ob die Neubauten eine eigene Heizung erhalten oder ans Nahwärmenetz der bestehenden Hinterbüel-Gebäude angeschlossen werden.

Volksabstimmung könnte nächsten Frühling folgen

Die Bevölkerung hat nun die Möglichkeit, alle Wettbewerbsbeiträge ab kommendem Montag bis zum 5. September im Untergeschoss der Turnhalle Hinterbüel zu besichtigen, jeweils zu den Büroöffnungszeiten. Über das Projekt entscheiden können die Wangnerinnen und Wangner vielleicht schon an der nächsten Gemeindeversammlung im Dezember. Die obligatorische Urnenabstimmung über das Projekt könnte in diesem Fall bereits nächsten Frühling stattfinden. «So wären wir sehr sportlich unterwegs», sagt Gemeindepräsidentin Hof.

