Brandruinen bei der St. Martinskirche sollen abgerissen werden

Bauprojekt Die Brandruinen bei der Oltner St. Martinskirche sollen abgerissen werden Bereits zum zweiten Mal brannten die verlassenen Wohnhäuser in der Ziegelfeld- und Bleichmattstrasse. Nun sollen die Ruinen weg, obwohl die geplante Überbauung noch nicht in trockenen Tüchern ist. Franziska Roth Jetzt kommentieren 03.08.2022, 05.00 Uhr

Brandruinen der Häuser, die Mitte Juli brannten – die Brandursache ist noch unklar. Bruno Kissling

Die Firma Frei Architekten AG aus Aarau hat ein Abbruchgesuch für die seit Jahren leerstehenden Gebäude an der Ziegelfeldstrasse und der Bleimattstrasse bei der Stadt Olten eingereicht. Drei Gebäude sind bereits dem Feuer zum Opfer gefallen.

Das erste Mal brannte es an der Ziegelfeldstrasse 43 am 11. März 2021. Einen Tag später, am 12. März, brannte es direkt noch einmal im selben Haus. Bereits zwei Wochen nach dem ersten Feuer waren die Ermittlungen abgeschlossen. Die Kantonspolizei Solothurn eruierte Brandstiftung.

Beim zweiten Brand musste das verlassene Wohnhaus teils abgebrochen werden, damit die Feuerwehr an die Glutnester kam. Der unschöne Anblick dieser Brandruine währt nun seit fast eineinhalb Jahren. Nun kamen kürzlich zwei neue Brandruinen bei den Doppeleinfamilienhäusern dazu.

Weitere zwei Häuser niedergebrannt

Vor knapp zwei Wochen, Mitte Juli, brannte es erneut in den unbewohnten Häusern, und zwar in den stadtnahen Gebäuden; in der Ziegelfeldstrasse 31 und in einer ehemaligen Werkstatt in der Bleichmattstrasse 3. Auch bei diesem Brand mussten die Gebäude teilweise rückgebaut werden, damit die Feuerwehr an verdeckte Brandherde gelangen konnte.

Die Häuserreihe der verlassenen Wohnhäuser sollen nun abgerissen werden. Bruno Kissling

In diesem Fall sind die Ermittlungen noch nicht abgeschlossen, wie der Mediensprecher der Kantonspolizei Solothurn, Bruno Gribi auf Anfrage mitteilt: «Spezialisten der Kantonspolizei Solothurn sind nach wie vor mit den Brandursachenuntersuchungen beschäftigt.»

Gestaltungsplan wurde vom Verwaltungsgericht zurückgewiesen

Die Grundeigentümerin, die Firma Frei Architekten AG, plante auf den Grundstücken der alten Doppeleinfamilienhäuser eine Überbauung mit rund 60 Wohnungen. Allerdings scheiterte das Vorhaben an der Einsprache eines Anwohners Anfang dieses Jahres vor dem Solothurner Verwaltungsgericht.

Der Grund: Die Überbauung sei insgesamt in ihren Dimensionen zu gross und konkurriere mit der St. Martinskirche: «Die Wirkung der triumphalen Kirche, deren Strahlkraft und Grösse wesentliche Eigenschaften darstellten, würde dadurch stark geschwächt», ist im Gutachten nachzulesen, welches das Verwaltungsgericht bei der Eidgenössischen Kommission für Denkmalpflege in Auftrag gab.

Dies weil die St. Martinskirche im Bundesinventar der schützenswerten Ortsbilder der Schweiz von nationaler Bedeutung (ISOS) steht. Auch gestützt auf dieses Gutachten hiess das Verwaltungsgericht die Beschwerde des Anwohners Anfang dieses Jahres gut.

Bauprojekt muss verkleinert werden

Die Bauherrin, die Frei Architekten AG, und die ebenfalls im Bauvorhaben involvierte römisch-katholische Kultusstiftung wollten das Urteil nicht an das Bundesgericht weiterziehen. «Es wäre aussichtslos gewesen, vor Bundesgericht zu gehen», teilte der Präsident der Kultusstifung, Urs Reinhard letzten März dieser Zeitung mit.

Somit muss die Bauherrin das Projekt verkleinern. Der überarbeitete Gestaltungsplan soll im Herbst bei der Stadt Olten eingereicht werden, so das Geschäftsleitungsmitglied der Frei Architekten AG, Peter Frei. Er hoffe, dass dieser bis Ende 2023 bewilligt wird, damit der Baubeginn 2024 erfolgen könne.

Häuser sollen bis Ende Jahr abgebrochen sein

Kurt Schneider ist Stadtbaumeister der Stadt Olten. Bruno Kissling

Nun sollen die Doppeleinfamilienhäuser aber vorzeitig abgebaut werden. Die Grundeigentümerin hat ein Abbruchgesuch für alle Häuser bei der Stadt eingereicht. Dies sei auch im Interesse der Stadt, wie Stadtbaumeister Kurt Schneider erzählt: «Die verlassenen und nun auch zum Teil heruntergebrannten Häuser wirken sich negativ auf das Ortsbild aus.»

Schneider ergänzt: «Beim Abbruch müssen die Lärmvorschriften eingehalten werden und die Staubemissionen dürfen für Anwohnende nicht zur Belastung werden. Auch die korrekte Entsorgung des Bauabfalls muss sichergestellt sein.»

Das Abbruchgesuch wird nach den Sommerferien für 14 Tage im Stadthaus aufliegen. Die Häuser sollen noch bis Ende dieses Jahres dem Erdboden gleich gemacht werden – vorausgesetzt, es gibt keine Einsprachen.

