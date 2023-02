Olten Arkadis plant neuen 8-Millionen-Bau neben bestehendem Hauptsitz: Das hat die Stiftung damit vor Die Arkadis expandiert in Olten: Hinter dem Hauptsitz an der Aarauerstrasse ist ein Neubau geplant. Darin werden künftig Arbeits- und Wohnbereiche kombiniert. Eines der Hauptziele des Projekts ist es, die Inklusion von Personen mit einer Beeinträchtigung zu fördern. Jeremy Soland Jetzt kommentieren 28.02.2023, 16.00 Uhr

Die Arkadis plant einen Neubau auf dem Areal des ehemaligen Restaurants Wartburg. (Archiv) Bruno Kissling

Die Stiftung Arkadis will in Olten auf dem Areal des ehemaligen Restaurants Wartburg einen Neubau realisieren: direkt hinter ihrem Hauptsitz an der Aarauerstrasse. Die voraussichtlichen Kosten des Projekts belaufen sich auf 8 Millionen Franken. Unter anderem sollen Wohnflächen entstehen. Das Ziel der neuen Wohnflächen ist es, Personen mit einer Beeinträchtigung ein selbstständiges Leben zu ermöglichen.

Ein Bau, viele Funktionen

Das ehemalige Wartburg-Gebäude bietet im Moment Raum für mehrere Arbeitsplätze der Geschäftsstelle und des Bereichs Sonnenblick. Ausserdem befindet sich dort die Mütter- und Väterberatung. Diese werden auch im Neubau einen Platz finden. Zusätzlich sollen Therapie- und Sitzungsräume, ein grosser Bewegungsraum und weitere Arbeitsflächen entstehen. Dies ist ein Anliegen des Kinderbereichs.

Der Neubau wird sich über fünf Stockwerke erstrecken. In den oberen drei Etagen werden zwölf 1 bis 2 ½-Zimmerwohnungen gebaut. Diese sollen nicht ausschliesslich, aber primär an Menschen mit einer kognitiven Beeinträchtigung vermietet werden.

Der Plan des Neubaus an der von Rollstrasse 1 in Olten. zvg

Die Absicht hinter dem Bau der Wohnungen ist laut der Stiftung, dass Menschen mit einer kognitiven Beeinträchtigung in einer eigenen Wohnung mit anderen nicht-beeinträchtigten Menschen im Haus wohnen können. Dies ausserhalb des stationären Bereichs.

Das entspricht auch einem Anliegen der UN-Behindertenrechtskonvention. Dieses verlangt, dass Personen mit einer Beeinträchtigung die Möglichkeit haben sollen, frei zu bestimmen, wo und mit wem sie leben. Ausserdem besagt die Konvention, dass Unterstützungsangebote zugänglich sein müssen. Dies geht bis hin zur allfälligen persönlichen Assistenz, die zur Verhinderung der Isolation in der Gemeinschaft notwendig ist.

Das grünliche Haus mit dem ehemaligen Restaurant Wartburg soll abgerissen und mit einem Neubau ersetzt werden. Die Bauprofile zeigen die Höhe des neuen Projekts an. Bruno Kissling

Die geplanten Wohnungen bieten rund 36 Quadratmeter Platz pro Person und eine Raumhöhe von fast drei Metern. Ausserdem sollen sie flexibel gebaut werden, damit die Stiftung für allfällige Veränderungen gerüstet ist. So sei es möglich, zwei Wohnungen miteinander zu verbinden, um eine Wohngruppe anbieten zu können.

Dass der Bau im Zentrum von Olten realisiert wird, dürfte kein Zufall sein: «Mehr Sichtbarkeit ist unsere Vision», sagte Dagmar Domenig, die Direktorin der Stiftung Arkadis, in einem Interview mit dem früheren «Kolt» im Jahr 2022 in Bezug auf den Neubau. Deshalb werde gezielt mitten im Quartier gebaut.

Zusätzlich zu den Wohnflächen sollen im Erdgeschoss Mietflächen für Geschäftsräume entstehen. Im Hof ist ausserdem ein Garten geplant. Auf dem Areal werden nach der Realisierung des Bauprojekts achtzehn Personen wohnen und sechzehn arbeiten.

Die Stiftung expandiert seit Jahren

2018 eröffnete das Arcafé an der Aarauerstrasse, in dem Menschen mit und ohne Beeinträchtigung gemeinsam den Betrieb führen. Das Lokal bietet Verpflegungsmöglichkeiten zwischen 8:30 Uhr und 17:30 Uhr an.

Das Arcafe im Hauptsitz der Stiftung Arkadis an der Aarauerstrasse. Adrian Kamber

Im Dezember 2021 eröffnete die Stiftung einen Verkaufsladen direkt neben dem Arcafé. Im Lokal werden Produkte aus dem hauseigenen Atelier angeboten, in dem Personen mit erhöhtem Unterstützungsbedarf kreativ tätig werden. Verwendet werden dafür Naturmaterialien.

Auf Anfrage bestätigt die Stiftung, dass bereits eine Einsprache eingegangen ist. Diese diene zur Klärung der Bauinstallationen und der Zufahrten. Der Rückbau des Areals soll im Juli 2023 beginnen. Ziel sei es, bis Ende 2024 mit dem Bau fertig zu sein.

Die Stiftung Arkadis ist ein Dienstleistungs- und Fachzentrum für Personen mit einer Beeinträchtigung. Laut der Website zählt das Unternehmen rund 270 Mitarbeitende, die nahezu 1700 Personen begleiten, betreuen und fördern.

