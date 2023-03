Oltner Badi soll für städtische Schulkinder nicht gratis sein

Badespass Der Oltner Stadtrat will für Kinder und Jugendliche keinen Gratiseintritt zur Badi Das legendäre «Badikärtli», welches der städtischen Schülerschaft den Gratiseintritt ermöglicht, sollte vor einem Comeback stehen. Doch der Stadtrat lenkt den Blick nun auf die chronische Unterdeckung des Badibetriebs. Urs Huber Jetzt kommentieren 14.03.2023, 16.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der Oltner Stadtrat will den Badibesuch für Oltner Schülerinnen und Schüler nicht gratis machen. (Archivbild) Bild: Bruno Kissling

Kostenlos in die Badi? «Gute Idee», denken da viele aus der Oltner Schülerschaft und freuen sich auf die kommende Badesaison. Die Szene ist kein Fantasiegebilde: Im Dezember haben die beiden Parlamentarier Gian Baumann und Lukas Lütolf (Grüne/Junge Grüne) den Stadtrat beauftragt, für die städtische Schülerschaft wieder den Gratiseintritt zur Badi zu ermöglichen. Die finanzielle Lage der Stadt habe sich stabilisiert.

Mehrkosten seien für die Stadt «gut verkraftbar»

Lukas Lütolf. Bild: zvg

Gian Baumann. Bild: zvg

«Das ‹Badikärtli› ist den Sparjahren im letzten Jahrzehnt zum Opfer gefallen», geben die beiden zu verstehen. Die Wiedereinführung sei eine einfache, bezahlbare Massnahme zugunsten der Oltner Kinder und Jugendlichen. Und mit dem Gratiseintritt würden auch Familien mit einem geringen Einkommen, die nur wenig Geld für Freizeitaktivitäten zur Verfügung hätten, finanziell entlastet. Die jährlichen Mehrkosten von rund 23’000 Franken seien für die Stadt «gut verkraftbar».

Der Stadtrat sieht diese Angelegenheit etwas anders. Einfach gesagt: Er will am aktuellen Abopreis für Oltner Schülerinnen und Schüler (30 Franken) festhalten. Grund: Der Deckungsgrad der Badi sei «seit Jahren ungenügend», wie Stadtrat Benvenuto Savoldelli in seiner Antwort schreibt.

Stadtrat Benvenuto Savoldelli. Bild: Bruno Kissling

Rund 700’000 Franken hätten die Steuerzahlenden aus dem allgemeinen Stadtsäckel jährlich an den Betrieb beizusteuern. Und die Perspektiven: düster. «Der Kostendeckungsgrad dürfte in den kommenden Jahren aufgrund vorgesehener Investitionen sowie steigender Energiepreise weiter sinken», so Savoldelli weiter.

Olten hält den Preisen im Umland stand

Im Vergleich zu anderen Badis der Region schneidet die Oltner Einrichtung gut ab, gehört zusammen mit Solothurn und Aarburg zu den günstigsten. Grenchen ist um fünf Franken teurer. Und in Liestal etwa kostet ein vergleichbares Angebot dreimal mehr.

Nehme eine Schülerin oder ein Schüler das Badiangebot zweimal wöchentlich wahr, so ergebe sich ein Eintrittspreis von noch 85 Rappen, rechnet der Stadtrat in seiner Antwort vor. Besitzende von Caritas-Karten würden noch mit 40 Rappen pro Eintritt belastet.

Heutige Budgets von Schülerinnen und Schülern seien durch Ausgaben in Elektronik und anderen Freizeitaktivitäten geprägt, welche «ein Mehrfaches eines Badi-Kärtlis betragen», findet der Stadtrat. Die eingeschlagene Praxis sei deshalb auch «eine Frage der Ausgabenpriorisierung sowie der Wertschätzung» des Angebots.

Bis zu 15 Zutrittsverbote pro Saison

Mit dem derzeitigen System könnten auch Schülerinnen und Schüler, die sich penetrant und wiederholt danebenbenehmen (der Stadtrat spricht dabei von «Anstandsdefiziten»), im System gesperrt und etwa für die laufende Saison ausgeschlossen werden. Mit dem Ausschluss wird auch der bezahlte Saisonpreis nicht zurückbezahlt.

Diese Massnahme kommt, gemäss Nachfrage bei der städtischen Baudirektion, bis zu 15 Mal pro Saison vor und hat nach Einschätzung der Exekutive auch einen erzieherischen Charakter. Sie habe zu einer merklichen Entspannung in der Anstandsfrage geführt. Der Stadtrat beantragt dem Parlament, den Auftrag nicht erheblich zu erklären.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen