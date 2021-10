Bachelor und Master Hochschule für Soziale Arbeit FHNW in Olten: Diplome für 189 Absolventinnen und Absolventen An der Hochschule für Soziale Arbeit FHNW haben 181 Studierende ihr Bachelor-Studium abgeschlossen und acht Absolventen und Absolventinnen erhalten ihren Master of Arts FHNW in Sozialer Arbeit. 18.10.2021, 15.11 Uhr

189 Studierende der Fachhochschule Nordwestschweiz FHNW haben ihre Bachelor- oder Masterdiplome für den Studiengang Soziale Arbeit erhalten. In Zeiten von Corona fanden die Diplomfeiern am 8. Oktober in Olten und am 15. Oktober in Muttenz ausschliesslich im Kreis der Absolventinnen und Absolventen statt, schreibt die FHNW in der Medienmitteilung.

Angehörige und Gäste konnten die Anlässe jeweils zeitgleich online via Livestream mitverfolgen. Sie alle kamen in den Genuss von verschiedenen Ansprachen, musikalischen und künstlerischen, humoristischen Einlagen.

181 Studierende haben ihr Bachelor-Studium Soziale Arbeit an der FHNW abgeschlossen. Sie haben gemäss FHNW ein Studium absolviert, das sich dadurch auszeichnet, dass es zugleich wissenschaftlich fundiert und praxisorientiert ist. «Sie sind damit in der Lage, zielführend in ihrem Berufsalltag zu handeln – auch und gerade wenn sie es mit komplexen und anspruchsvollen Problemlagen zu tun haben werden.»

FHNW: Bachelor-Absolventinnen und -Absolventen Olten. zvg

FHNW: Bachelor-Absolventinnen und -Absolventen Muttenz. zvg

Aufbauend auf einer solchen Grundbefähigung auf Bachelorstufe haben sich die Master-Absolvierenden die Kompetenzen erworben, um Verfahrensweisen und Angebote der Sozialen Arbeit weiter zu entwickeln und Innovationen möglich zu machen. «Die Masterausbildung der Hochschule für Soziale Arbeit FHNW ist speziell für jene, die sich neuen Problemstellungen gegenübersehen, die mit gängigen Vorgehensweisen nicht effektiv bearbeitet werden können», so die FHNW in der Mitteilung.

Im Master-Studium werden Fachpersonen ausgebildet, die gestaltend wirken möchten, weil sie in ihren Organisationen stärker in Entscheidungen mit einbezogen, über die Angebote mitbestimmen und die Praxis voranbringen möchten. Nebst dieser Praxisbefähigung haben sich die Master-Absolventinnen und -Absolventen auch den Weg zu einer späteren Tätigkeit in der Wissenschaft eröffnet.

FHNW: Master-Absolventinnen und -Absolventen Olten. zvg

Bachelor-Diplomandin Gioela Nuzzaci konnte ausserdem das RECOS-Zertifikat entgegennehmen. Es steht für den erfolgreichen Abschluss des gleichnamigen Programms, das Sprachkurse, vergleichende trinationale Seminare, Seminare an den Partnerhochschulen in Südbaden und im Elsass sowie Auslandpraktika beinhaltet. Das Zertifikat befähigt im Speziellen zur Berufstätigkeit in sozialen Arbeitsfeldern in den Partnerländern sowie in der transnationalen Sozialen Arbeit.