Olten: Klemmsteinparadies mit Schiffen Autos und Traktoren

Autos, Karussells, Traktoren und Co. Olten: Im Klemmsteinparadies werden Träume Wirklichkeit Modellbauerinnen und -bauer haben in Olten eine neue Heimat: Der Laden Brixxgorillaz lässt deren Herzen höher schlagen. Urs Huber Jetzt kommentieren 05.02.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Martin Schenker (rechts) mit seinen Söhnen Sandro (l.) und Marlon im Laden Brixxgorillaz. Bruno Kissling

«Manchmal», so Martin Schenker, «sind die Altersangaben ein bisschen optimistisch.» Er wiegt mit der Hand hin und her und gibt zu verstehen:

«Nicht jeder Bausatz, der für ein Alter ab 6 Jahren empfohlen wird, kann auch eine durchschnittlich 6-Jährige oder ein 6-Jähriger bewältigen.»

Martin Schenker hat am Freitagmorgen in Olten den Laden Brixxgorillaz eröffnet. Der Name ist für Outsider etwas gewöhnungsbedürftig. Aber: Eine Zauberwelt an Modellen öffnet sich an der Ziegelfeldstrasse 12. Architekturmodelle, Autos, Traktoren, Flugzeuge, Schiffe, Dinosaurier. Was das Herz begehrt lässt sich nachbauen. In Plastik halt, um es laienhaft auszudrücken. Und: Das Angebot scheint auf fruchtbaren Boden zu fallen.

Die «Titanic» - schon zusammengebaut. Im Brixxgorillaz ist sie so natürlich nicht erhältlich, in Einzelteile zerlegt aber schon. Im Hintergrund die Tower Bridge in London. Bruno Kissling

Der Laden ist kurz nach 10 Uhr am Eröffnungsfreitag noch kaum geöffnet, da geht auch schon die «Titanic» über die Theke und der kurzentschlossene Käufer verlässt stolz – mit einer währschaften Kartonbox unter dem Arm – den Laden. Knapp 1000 Klemmbausteine samt Bauanleitung brauchen eben Platz.

Es ist für jede und jeden etwas dabei

«Es ist tatsächlich für jedes Alter etwas dabei», sagt Schenker. Er selbst hat sich von Kindesbeinen an mit dem Modellbau und dessen losen Elementen beschäftigt. Und hat seit Längerem mit dem Gedanken nach der Eröffnung eines Ladens gespielt. Nun ist er wahr geworden. «Olten liegt zentral», meint er, der schon seit einiger Zeit einen entsprechenden Online-Shop betreibt und mit seiner Familie in Matzendorf wohnt. «Ich gehe davon aus, hier in Olten einige Kunden vom Onlineshop anzutreffen», sagt der 42-Jährige. Für knapp 300 Franken gibt’s im Übrigen ein opulentes Karussell aus gut 5000 Klemmbausteinen, samt Beleuchtung und motorbetrieben.

Das Brandenburger Tor: überraschend farbig. Bruno Kissling

Apropos Klemmbausteine: Wem dieser Begriff fremd ist, für den sei eines erwähnt. Für nicht Eingeweihte lassen sie sich mit Lego-Steinen vergleichen. Die funktionieren nach demselben Prinzip, waren aber zuerst da und sind preislich wenig vorteilhaft. Und wie im Laden auch zu vernehmen ist: Die Steine der unterschiedlichsten Anbieter aus Asien, im Laden Schenkers aktuell eine Handvoll, sind kompatibel. Auch mit denen «vom Hersteller aus Dänemark», wie man in der Szene sagt, weil der Name Lego ungern in den Mund genommen wird.

Nur das Bautempo ist nicht empfohlen

Der Kauf eines Modellbausets macht dreimal Freude. So jedenfalls heisst die Losung in der Szene: nämlich beim Kauf, dann beim Zusammenbau und erst recht, wenn das fertige Modell die gute Stube ziert. Ja klar. Und wohin mit allen den Konstruktionen schliesslich, die teilweise beachtliche Ausmasse aufweisen? Über solchen Frage erschrickt keiner aus der Szene. Zum einen, weil das Konstruktionstempo jeder und jedem überlassen wird und zum andern, weil das Modell jederzeit wieder in seine einzelnen Bausteine zerlegt werden kann. Die werden dann für andere, eigene Kreationen frei.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen