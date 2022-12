Ex-Oltner Frohheimschulhausabwart «macht auf Fleisch» in Ecuador

Auswandern mit 64 Peter Künzli: Einstiger Oltner Frohheimschulhausabwart «macht auf Fleisch» in Ecuador Nach fast zwei Jahrzehnten sagt Peter Künzli Stadt und Schulhaus Ade und zieht mit 64 Jahren nach Südamerika. Nicht nur, aber auch der Liebe wegen. Urs Huber Jetzt kommentieren 12.12.2022, 05.00 Uhr

Der langjährige Abwart des Oltner Frohheimschulhauses, Peter Künzli, geht in Pension und wandert nach Ecuador aus. Bruno Kissling

Er hat etwas Direktes, dieser Peter Künzli, macht aus seinem Herzen keine Mördergrube. 19 Jahre lang war der gelernte Verpackungstechnologe Schulhausabwart im Oltner Frohheimschulhaus. Wohnte auch dort. Und weil er so direkt ist, sagt er auch ohne Umschweife: «Die Umgebung der Schulhäuser ist unruhig geworden.»

Partys, Treffen von Gruppen Gleichaltriger, Rumhänger. «Bis in alle Nacht hinein.» Künzli, 64-jährig, weiss das als ein Mann der Tat. Sein Hang zu Ruhe, Ordnung und Korrektheit hat ihm mal eine hemdsärmlige Attacke zweier ehemaliger Schüler eingetragen. Seine Erinnerung an ein paar lockere Vorderzähne, eine blutende Wunde im Gesicht und blaue Flecken am Körper zeugt davon.

«Ich machte einen Fehler und liess mich an diesem Abend von dem einen irgendwie einlullen», sagt Künzli heute darüber. Jedenfalls wurde er zusammengetreten. Die Geschichte endete vor dem Friedensrichter. «Es dauerte eine gewisse Zeit, bis ich über den Vorfall hinweg war», sagt er.

Beruflich auch ins Tessin gekommen

Das war 2008. Künzli hakte das Negativerlebnis ab. Fast zwei Jahrzehnte als Schulhausabwart kamen schliesslich zusammen. Im Frohheim blieb er am längsten, was seine berufliche Tätigkeit anlangt. Denn Künzlis berufliche Laufbahn ist an viele Orte in der Schweiz geknüpft.

Er arbeitete im Tessin, in Basel, Spreitenbach, Muhen und Aarau, unterrichtetet dort an der Gewerbeschule im Teilzeitpensum. Wieso er schliesslich Schulhausabwart wurde? «Kollege Rolf Wyss, einst mit derselben Tätigkeit im Oltner Bifangschulhaus beauftragt, machte mich auf die freie Stelle im Frohheim aufmerksam», sagt Künzli.

Was ihn am Schulbetrieb reizte: die Kombination Mensch und Mechanik. Denn im Laufe der Zeit hatte sich die Freude an seinem angestammten Beruf etwas verflüchtigt. «Meine Arbeit wurde zusehends geprägt von Schritten der Arbeitsvorbereitung», erzählt er. Diesem Negativwirbel wollte er entgehen.

Ein Abwart ohne klassisch-handwerklichen Hintergrund

So kam er auf die Idee, als Schulhausabwart zu wirken. Und er gesteht gerne: Er wäre alles in Frage gekommen, bis auf Berufe in der Bank- und Versicherungsbranche. So flexibel versteht er sich. Er lacht, hätte auch nicht erwartet, in Olten gewählt zu werden. «Zumal ich in keinem klassischen Handwerksberuf tätig gewesen war», sagt der einstige Trimbacher, Motocrossfan, Töfffahrer und Eishockeyspieler noch.

Er wurde gewählt und musste sich verpflichten, die Hauswartschule zu absolvieren. «Gar nicht so einfach für einen, der auf die 50 zugeht», sagt er. Er, der sich als gesellig, spontan und hartnäckig bezeichnet, mochte die Atmosphäre im Frohheim: Jugendliche, Lehrkräfte, Handwerk.

Klar: Mit allen Licht- und Schattenseiten und dem Hinweis, früher sei’s irgendwie besser gewesen, unkomplizierter, direkter. Aber auch wenn er im Laufe der Jahre von allem etwas müde geworden sei: Er beende seine berufliche Laufbahn im Frieden.

Mitte Dezember ab nach Ecuador

In diesen Tagen ist der Mann ein Jahr verfrüht in den Ruhestand getreten – und zieht Mitte Dezember nach Südamerika. Ecuador: der Liebe wegen. Denn heuer hat der Mann geheiratet, zum dritten Mal. Eine Frau von dort, die er 2013 kennen lernte. «Ecuador, vorerst für ein halbes Jahr», sagt Künzli, der keine Schwäche für nassgraues Winterwetter hegt und eher das tropische Klima schätzt. Zweimal ist er schon dort gewesen, ferienhalber.

Und wäre Künzli einer, der die Hände in den Schoss zu legen pflegt, man würde ihm nicht glauben, was er zusammen mit seiner Gemahlin vorhat. «Auf Fleisch machen», sagt er. «Die Idee kam von meiner Frau», reicht er nach. Will heissen: Vier Hektaren Land mit fliessend Wasser, ein Dutzend Munis, jede Menge Schatten, ein Unterstand. Voilà.

Der Ehefrau zur Seite stehen

«Dort wird nicht so gewirtschaftet wie hier», sagt er auf eine möglicherweise unterschätzte Arbeitsbelastung. Er werde seiner Frau einfach zur Seite stehen. Der Ort der Verheissung: Santo Domingo de Los Colorados, 250'000 Einwohner und knapp 80 Kilometer westlich der Hauptstadt Quito gelegen. «Und was wir sicher auch machen werden: reisen», reicht Künzli nach.

Zwischenzeitlich hat er mit seiner Gemahlin vereinbart, sie möge mit ihm nur noch Spanisch sprechen. «Denn Spanisch kann ich nicht», räumt er ein. Er will dann, in Ecuador angekommen, Sprachkurse belegen. Bei aller Begeisterung für das südamerikanische Land: Ganz von der Schweiz lösen will er sich nicht. «Jetzt lassen wir erst mal das halbe Jahr verstreichen und dann schauen wir weiter», sagt er gelassen.

