Ausstellungsprojekt Bevölkerung wirkt im Kunstmuseum Olten mit – Die Gastkuratorin hat gelernt: «Weniger ist manchmal mehr» Im Ausstellungsprojekt «Schatzkammer Sammlung» treffen Oltnerinne und Oltner die Werkauswahl. Christa Brantschen und Rolf Mettauer über ihre Erfahrungen als Kuratierende im Kunstmuseum Olten. Loriana Zeltner Jetzt kommentieren 09.04.2022, 05.00 Uhr

Christa Brantschen und Rolf Mettauer treten als Gastkuratierende im Ausstellungsprojekt Schatzkammer #3 auf. Bruno Kissling

Das Kunstmuseum präsentiert regelmässig ausgewählte Werke aus seinem reichen Sammlungsbestand. Seit 2021 entstehen diese Sammlungsausstellungen nach einem speziellen Verfahren: unter Mitarbeit kunstbegeisterter Oltnerinnen und Oltner. Im neueröffneten Ausstellungsprojekt «Schatzkammer Sammlung #3» zeigen Christa Brantschen und Rolf Mettauer als Oltner Gastkuratoren bis zum 15. Mai ihre Auswahl.

Die Kunst ist für alle da

Die Sammlung des Oltner Kunstmuseums ist ein öffentliches Gut, das allen Oltnerinnen und Oltnern gehört. Dies berücksichtigen Kuratorin Katja Herlach und Direktorin Dorothee Messmer mit dem partizipativen Ausstellungsprojekt «Schatzkammer Sammlung», das bereits in die dritte Runde geht. Das Museum lädt Gäste aus der Oltner Bevölkerung ein, die Sammlung zu durchforsten, eine Werkauswahl zu treffen und so die Bestände auf ihre Weise ins Licht zu rücken.

Wie gehen Menschen mit unterschiedlichen Prägungen und Interessen an die Sammlung heran? Diese Frage treibt das Projekt an. «Am Anfang luden wir Gäste für dieses Projekt ein, jetzt erhalten wir ohne unser Zutun Anfragen von Interessierten und freuen uns künftig auf noch mehr Gastkuratorinnen und -kuratoren», sagte Katja Herlach an der Vernissage am vergangenen Donnerstagabend.

Einen eigenen Zugang gefunden

Christa Brantschen und Rolf Mettauer fanden jeweils einen eigenen Zugang zur Sammlung. Sie suchten ihre Werkauswahl unabhängig voneinander zusammen. Rolf Mettauer stellte sich der Aufgabe, seine ausgesuchten Werke in eine Beziehung zu den Landschaftsgemälden von Martin Ziegelmüller zu setzen, die zeitgleich im Museum zu sehen sind.

Rolf Mettauer interessierte das Wasser. Wie setzen die Künstler und Künstlerinnen die Farbe von Wasser um? Wie Reflexionen und Lichtspiele? In der Sammlung fand sich eine Vielzahl von Antworten, wie seine Werkausstellung deutlich werden lässt. Zum Wasser und dessen Ästhetik hat der pensionierte Architekt eine besondere Bindung, wie er an der Vernissage verrät: «Seit ich in Pension bin, habe ich das Spazieren für mich entdeckt. Ich gehe systematisch Flüsse und Seen ab.»

Das wenig Wahrgenommene hervorheben

Christa Brantschen besuchte die erste Ausgabe der «Schatzkammer Sammlung» und ist begeistert, nun selbst mitwirken zu dürfen. Ihr Fokus hat sich während der Zeit im Magazin des Museums verändert, bis sie sich auf Oltner Künstlerinnen der 60er-Jahre festlegte: «Ich wollte Bilder ausstellen, die sonst nicht so viel Aufmerksamkeit bekommen».

Christa Brantschen hat zu ihrer Auswahl einen starken persönlichen Bezug, denn einige der Künstlerinnen kennt sie persönlich. Besonders die Farbgebung der Bildauswahl tat es Christa Brantschen an.

Es beeindrucke sie die Vitalität, die bei einigen Bildern nur durch die Farbwahl entstehe, schwärmte sie in ihrer Rede zur Vernissage. Die Gastkuratorin: «Wenn man selbst Bilder ausstellt, ist das wie eine wachsende Liebe. Man hat Zeit, sich intensiv mit ihnen auseinanderzusetzen. Dabei habe ich lernen müssen: Weniger ist manchmal mehr.»

Treppenhaus als Co-Produktion

Das Treppenhaus gestalteten die Beiden als Ausstellungsraum gemeinsam. Dabei haben sie ein interessantes Vermittlungskonzept umgesetzt: An den Wänden hängen Zettel mit Zitaten von Menschen – Freunden, Bekannten und Besuchenden –, die ihre Gedanken zu einem der Gemälde niederschrieben.

Die Zettel sind mit der Werknummer versehen, damit nachvollziehbar bleibt, wer worüber spricht. Mit «Heiss und kalt verknallt», «Der Geist, der aus dem Parkett kam» oder aber «Fettartig. Speckrippe auf einem Blech mit Spinat und Lauchmues» beschrieben die Betrachtenden drei der ausgehängten Bilder.

Mit interaktivem Element

In den kommenden Wochen sollen sich die Wände im Treppenhaus mit den Gedanken von weiteren Besucherinnen und Besuchern anfüllen. Durch dieses interaktive Element ermöglichen Museum und Kuratoren den Besuchenden einen niederschwelligen Zugang zur Kunst – denn jeder und jede sieht sie mit anderen Augen.

