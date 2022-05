Ausgezeichnet in Olten Mike Müller bekommt den Schweizer Kabarett-Preis Cornichon 2022 überreicht – und eine Bundesrätin war Zeugin Ovation für einen aus den eigenen Reihen; unter den Gästen im ausverkauften Stadttheater Olten war auch Bundesrätin Simonetta Sommaruga. Urs Huber Jetzt kommentieren 12.05.2022, 05.00 Uhr

Sie applaudieren Mike Müller (mit Blumenstrauss): von links Alex Summermatter Gesamtleiter Oltner Kabarett-Tage, Rainer von Arx (künstlerische Leitung) und Laudator Patrick Karpiczenko. Patrick Lüthy / IMAGOpress.com

«Sehr gut.» Das hat er im Vorfeld der Preisverleihung dieser Zeitung verraten. Als Antwort auf die Frage nämlich, wie es sich so anfühle, in die Gilde von Elsie Attenhofer, Hanns Dieter Hüsch, Gerhard Polt, Lorenz Keiser und Co. aufgenommen zu werden. Allesamt übrigens ausgezeichnet mit dem Schweizer Kabarett-Preis Cornichon.

Und seit gestern Mittwoch gehört auch er offiziell dazu: Mike Müller, «Volksschauspieler, Publikumsliebling, Wonneproppen», wie ihn Laudator und Satiriker Patrick «Karpi» Karpiczenko bei der Preisverleihung am gestrigen Abend bezeichnete; notabene in einem ausverkauften Stadttheater. Oder ums auf den einfachsten aller Nenner überhaupt zu bringen: Er, der Müller, ist halt quasi einer von uns.

Rollen füllen, ohne in Klischees zu verfallen: Preisträger Mike Müller. Patrick Lüthy

Nicht umsonst wird er von Dritten geografisch überall verortet: Olten, Trimbach, Zuchwil. Alle wollen sie etwas abhaben vom Glanz des Protagonisten und Preisträgers. Und so fiel auch der Applaus für ihn aus, der schon eher einer Ovation glich. Müller, der unsere.

Rollen füllen, ohne in Klischees zu verfallen

In seinen Solostücken schaffe er, Müller, Figuren, die sofort fassbar seien, meinte Patrick Karpiczenko, Miterfinder der Late-Night-Show Deville, weiter.

«Aber ohne in Klischees zu verfallen.»

Gerade diese Klarheit in Ausdruck und Intention würden ihn, Karpiczenko, als Komiker am meisten beeindrucken. «Denn dort liegt die Arbeit. Dort liegt die Kunst.»

Laudator Patrick Karpiczenko. Patrick Lüthy

Aber: Über Humor reden sei wie über Architektur tanzen: sinnlos. «Und so klingen meine ehrlichsten Komplimente wie Plattitüden», meinte Karpiczenko. «Aber es muss gesagt sein: Mike ist oft sehr lustig auf eine sehr intelligente Art. Seine Trefferquote ist sehr hoch. Und weil er so sympathisch ist, kann er sich dabei alles erlauben.» Denn Müller sei, wie dessen Arbeit, politisch.

«Keiner schmuggelt seine Meinung besser in einen Witz als er»,

bilanzierte Karpiczenko.

Mit Konsequenzen. In den letzten Jahren sei Müller vorgehalten worden, Staatskomiker zu sein. Genosse Müller und er, Karpiczenko, bekämen ihre Humor-Stossrichtung täglich vom Bundesrat diktiert, auch an Wochenenden, ironisierte der Laudator. «Wir halten uns dabei strikt an Frau Sommarugas Fünfjahresplan und Dresscode.»

Erstmals jemand aus der Landesregierung zu Gast

Bundesrätin Simonetta Sommaruga. Patrick Lüthy

Apropos Frau Sommaruga: Erstmals nahm ein Mitglied der Landesregierung an der Preisverleihung teil, SBB-bedingt etwas verspätet. Bundesrätin und Vorsteherin des eidgenössischen Departements für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation, Simonetta Sommaruga, würdigte in ihrer Grussbotschaft das Wirken von Kulturschaffenden im Geiste wacher Zivilcourage: «Auch wenn Sie Kleinkunst betreiben: Sie dürfen sich ruhig gross machen. Helfen Sie, leere Worte und Propaganda zu durchschauen.»

Und ganz im Sinne staatstragender Grossmütigkeit gab die Bundesrätin auch zu verstehen: «Machen Sie mit Worten, was Elsie Attenhofer auch mit ihren Lismer-Nadeln getan hat: Suchen Sie den wunden Punkt und dann – Inestäche, umeschlah, dürezieh und abelah.» Strickbegriffe? Genau. Denn Attenhofer hatte in einer ihrer wohl berühmtesten Nummern aus den 1950er-Jahren als Sekretärin das Telefon der Europa Union bedient und dabei Militär-Socken gestrickt.

Unterwegs zur Eröffnung der Oltner Kabarett-Tage: Bundesrätin Simonetta Sommaruga mit Alex Summermatter, Gesamtleiter der Oltner Kabarett-Tage. Patrick Lüthy

Der Preisverleihung, moderiert von Anet Corti, war Müllers aktuelles Programm «Erbsache - Heinzer gegen Heinzer und Heinzer» zur Feier des Tages über die Bühne gegangen. Innert 80 Minuten war der Preisträger in schier ein Dutzend Rollen geschlüpft. Richterin, Polizist, mehrere Heinzer, Anwälte und, und, und. Begleitet von Lachern, erhellten Mienen im Publikum, erwartungsvoller Spannung bei düsterer Dramaturgie.

Wie der Mann den Text im Kopf festnagelt

Natürlich. Man hätte sich ob der Spannung auch fragen können: Wie bringt der Mann die Texte in den Kopf? Ja, eben: wie? Grosses Geheimnis? Fehlanzeige. Mike Müller sagt: «Ich lerne meine Text erst am Tisch und dann beim Spazieren auswendig.» Denn er werde langsam zu einem älteren Herrn, der laut mit sich selber spreche.

«Die Kitas nehmen die Kinder zur Seite, wenn ich daherkomme. Einzig Hunde sind noch nett zu mir»,

verrät der 58-Jährige dieser Zeitung. Eine glatte Fehleinschätzung: In Olten waren alle nett zu ihm. Aber im Stadttheater kannte er die Texte natürlich schon auswendig.

