Olten: Dank Erfindertrio kommt der Energieschub aus dem Nichts

Drei Oltner Automatiker erfinden ein Wasserrad, mit dem etwa ein Handy aufgeladen werden kann Drei Automatiker des BBZ Olten erfinden ein Handyladegerät für diejenigen, die ohne Stromanschluss vor einem leeren Akku stehen. Damit gewinnen die drei einen europäischen Jugend-Unternehmerpreis. Urs Huber 29.06.2022, 15.30 Uhr

Projektteam Triton: Von links Jascha Hunziker, Gian Menth, Severin Bitterli und Berufsschullehrer Thomas Büttiker haben Triton vor sich liegen. Urs Huber

Meccano, das alte Metallbaukastenspiel, in seinen Ursprüngen aus dem frühen 20. Jahrhundert, ist dem Trio noch halbwegs geläufig. Lego Technik dagegen kennen sie fast aus dem Effeff. Interesse an Technik bringen alle Drei mit, Verständnis für mathematische und physikalische Zusammenhänge ebenfalls.

Die Rede ist von drei frisch gebackenen Automatikern der gewerblich industriellen Berufsschule (GIBS) des BBZ Olten mit der Affinität zum, sagen wir es ohne Überschwang, Erfindertum.

Ein Coup mit interdisziplinärer Arbeit

Gian Menth, Severin Bitterli (beide 19) und Jascha Hunziker (21) haben eben die Lehre beendet, die Berufsmaturität abgeschlossen und mit ihrer interdisziplinären Projektarbeit auch gleich einen Coup gelandet. Zum einen gewann das Trio den schulhausinternen Wettbewerb seiner Kategorie.

Und wenig später auch den YouthStart European Entrepreneurship Award. Letzterer ist übrigens auch Georg Berger, dem Direktor des BBZ zu verdanken. Der hatte nämlich angeregt, mit der Arbeit eben just auch an diesem internationalen Wettbewerb teilzunehmen. Der Beitrag des Trios sei fast ein Must.

Wasserrad und Handy – überraschende Symbiose

Konkret: Die drei haben in ihrer Projektarbeit ein Wasserrad konstruiert, mit dessen Hilfe etwa ein Handy aufgeladen werden kann. Zu gebrauchen in einer womöglich gottverlassenen Gegend, wo nur ein Bach rauscht und sonst Grabesstille herrscht. Dazu passt der Name des «Projekt Triton». Triton ist der Name eines Eismondes des Planeten Neptun.

«Wir wollten keinesfalls eine rein theoretische Arbeit machen»,

sagt Jascha Hunziker. Das sei sonst ein bisschen üblich. Also musste etwas Physisches her, nicht bloss bedrucktes Papier. Wie viel Zeit die Umsetzung von Triton in Anspruch nahm, haben die drei nicht festgehalten. Das sei schwierig zu sagen. «Vier Monate vielleicht», meint Gian Menth.

Herausforderung war die Idee an sich

Die Idee kam dem Trio in Zusammenarbeit mit Thomas Büttiker, Berufschullehrer und Projektbegleiter in Personalunion. «Es war eine Herausforderung, die Grundidee festzulegen», meint Severin Bitterli. Dass die Wahl auf einen Akzent in der weiten Thematik der Energiegewinnung durch Nutzung natürlicher Ressourcen fiel, ist zeitgerecht. «Das ist sicher ein Schwerpunktgebiet», so Büttiker.

Dennoch muss immer bedacht werden, dass ein Projekt, neben allen anderen beruflichen Aufgaben, innert Jahresfrist auch umgesetzt sein muss, was eine gute Kooperation notwendig macht.

«Es ist sicher von Vorteil, wenn sich die Projektbeteiligten gut mögen»,

sagt Severin Bitterli. Das sei bei Triton sicher der Fall gewesen.

Triton, noch nicht mal ein Kilogramm schwer

Ja eben: Triton. Vereinfacht dargestellt nichts anderes als ein Wasserrad, welches beim Drehen Strom erzeugt und ein Handy laden kann. Reduziert ausgedrückt: Gehäuse, Getriebe, Magnetkupplung, Gleichrichter. Alles selbst hergestellt via 3-D-Drucker. Bis auf ein paar geläufige und handelsübliche Kleinteile, wie Jascha Hunziker sagt. Materialkosten fürs ganze Projekt? «Vielleicht rund 250 Franken», mutmasst Gian Menth.

Jetzt liegt Triton auf dem Schülerpult und macht einen doch währschaften Eindruck. Ein, zwei Kilogramm an Gewicht würde man der Konstruktion durchaus zutrauen. Aber: Überraschung. Triton bringt noch nicht einmal ein ganzes Kilo auf die Waage. Und seine scheinbare Sperrigkeit kann durch das Einklappen der silberfarbenen Turbinenflügel leicht korrigiert werden.

«Es war uns wichtig, das Ding gewichts- und volumenmässig bequem in einem Rucksack unterbringen zu können»,

sagt Gian Menth.

Markttauglichkeit? Fehlanzeige

Gut gelöst? Eigentlich schon. Und dennoch sehen die drei Automatiker keine effektive Markttauglichkeit. Für die Grundkomponenten durchaus, aber das Ding in vorliegender Form sei zu wenig kompakt, kommen sie zum Schluss.

Dass sich ihr Projekt in der Kategorie «Idea Challenge», also im Geschäftsfeld der Ideen, welche bisher erst als Konzept und Prototyp existieren, den ersten Platz abholen konnte, hat das Trio jedenfalls überrascht. Was daraus resultiert: neben Bildungsreisen nach Wien ein Diplom. «Macht sich bei Bewerbungen sicher gut», wie Jascha Hunziker festhält.

Von Bewerbungen aber sehen die drei erst mal ab. Severin Bitterli und Gian Menth treten demnächst ihren militärischen Dienst als Rekruten an. Jascha Hunziker bleibt vorerst bei seinem bisherigen Arbeitgeber, einem Dienstleister im öffentlichen Verkehr, arbeitet dort auf seinem gelernten Beruf als Automatiker.

Ihr mittelfristiges Ziel aber wird sie wieder zusammenführen; an der Fachhochschule Nordwestschweiz in Brugg-Windisch nämlich. Während Severin Bitterli und Gian Menth sich dem Studium der Systemtechnik widmen wollen, wendet sich Jascha Hunziker der Elektrotechnik zu. «Aber erst mal will ich jetzt Geld verdienen», lacht er.

