Ausfall Ein Grossanlass weniger in der Innenstadt: In diesem Jahr gibts in Olten kein Beachvolleyball zu sehen Der Beachvolleyball-Event findet dieses Jahr aus finanziellen Gründen nicht in Olten statt. Ob es je zu einer 13. Auflage kommt, ist offen. 01.04.2022

Bis zu 20'000 Zuschauerinnen und Zuschauer verfolgten die Beachvolleyball-Spiele jeweils in der Oltner Kirchgasse. (Archivbild) Bruno Kissling

Seit 2009 wurde jedes Jahr knapp 250 Tonnen Sand in die Oltner Innenstadt gebracht. Zweimal fand der Beachvolleyball-Grossanlass in der Schützi, zehnmal mitten im Zentrum in der Kirchgasse statt. Bis zu 20'000 Zuschauerinnen und Zuschauer wollten das Spektakel jeweils sehen. Zumindest in diesem Jahr findet der Grossanlass, der fürs Fronleichnam-Wochenende vom 16. bis 19. Juni geplant war, nicht statt.