Aus Niederämter Sicht Du sollst doch nicht stehlen Melanie Gamma

Veloklau gibt's auch auf dem verträumten irischen Achill Island. zvg

Es klingelt an unserer Tür. Ich öffne. «Passt auf eure Sachen rund ums Haus auf», sagt meine Nachbarin. Wie ein Wasserfall sprudeln die Worte aus ihr heraus. Ihr Roller sei gestohlen worden. Dabei sei es bestimmt umständlich gewesen, ihn am parkierten Auto vorbei die Garageneinfahrt hochzuschieben.

Ich mache einen Rundgang um unser Haus. Unsere Velos im abgeschlossenen Schopf sind noch da, die Feuerschale steht mit einem Gemisch aus Asche und Regenwasser gefüllt an ihrem Platz. Hoffentlich verschaffen sich nie Einbrecher Zutritt zu unserem Daheim. Erinnerungen an meine Kindheit blitzen auf. Im Sechsfamilien-Block füllte meine Mutter abends im Keller die Wäsche in die Maschine.

Dass im Trocknungs- und Veloraum nebenan gerade eine Bande auf Plündertour war, bemerkte sie nicht. Was wäre passiert, wenn sie diese in flagranti erwischt hätte? Die Polizei kam zur Spurensuche. Danach fürchtete ich mich noch eine Zeit lang, wann immer ich in den Veloraum hinunterging.

Ein komisches Gefühl hatte ich auch, als vor ein paar Jahren mitten in der Nacht die Türglocke schrillte. Ob wir ein graues Auto besässen, fragte ein Polizist. Es war auf dem Parkplatz vor dem Wohnhaus aufgebrochen worden. Das uralte Navigationsgerät, das fehlte, war kaum die Beute, die sich die Räuber erhofft hatten.

Da machten jene Diebe auf dem Camping auf der verträumten Achill Island in Irland das bessere Geschäft. Wir hatten unsere neben dem VW-Bus parkierten Bikes nicht abgeschlossen. Auf dieser Insel gab es doch nur Schafe, Pubs und unberührte Natur.

Eines Morgens waren die Velos weg. Via Rezeption forderten wir die «Garda» an. Der Mann, der uns vor unserem VW-Bus schildern liess, was passiert war, schien suspekt. Er trug eine ausgebleichte Uniform mit viel zu grossem Hut. Während er auf einem Papierblock unsere Personalien und die Farbe unserer Bikes notierte, waren wir nicht sicher, ob er wirklich ein Polizist war – oder ein Schauspieler aus dem Dorf-Laientheater, der uns auf die Schippe nahm.

Im Velogeschäft in der nächstgrösseren Stadt erfuhren wir: Wir waren nicht die ersten «beklauten» Reisenden. «Das waren sicher wieder diese blöden Schafhirten», meinte die Verkäuferin, «denen nutzen die guten Velos halt im Gelände.» Freilaufenden Schafen begegneten wir auf der Achill Island noch oft, unseren Bikes nicht mehr. Aber der Polizist war echt: nach unseren Ferien traf tatsächlich ein Diebstahlrapport ein für die Versicherung.

Im Niederamt verschwindet übrigens ab und zu Kurioseres als ein Fahrzeug. Letzten November stahl jemand in Dulliken Wegweiser aus Eichenholz inklusive darauf montierte Eichhörnchen, Eulen und Wiesel. Kurz davor waren im selben Dorf zwei Graupapageien und zwei Rosa-Kakadus aus einer Voliere entwendet worden. In Stüsslingen klaute jemand das Ortsschild am nördlichen Dorfeingang – was man mit dem wohl anstellt? Zuhause aufhängen?

Eher nicht. Und verkaufen lässt sich ein «Stüsslingen»-Schild definitiv schlechter als die drei geklauten Bootsmotoren, mit denen sich andere Diebe Anfang 2023 in Olten von der Polizei erwischen liessen. Wie jemand 2022 die schwere Holzsitzbank von der Kienberger Feuerstelle Rumismatt entfernte, bleibt das Geheimnis jener «Bank-Räuber». Geliefert wurde das imposante Teil einst mit dem Traktor.

Der Roller meiner Nachbarin ist übrigens wieder da. Er wurde in einem anderen Quartier in Trimbach gefunden. Da haben die irischen Schafhirten ihre Beute sprich unsere Bikes definitiv besser versteckt …

Melanie Gamma ist Kommunikationsfachfrau und lebt mit ihrer Familie in Trimbach

