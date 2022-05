Auftritt ohne Gage Veteranenspiel lädt zu solidarischer musikalischer Umarmung mit der Ukraine Das Veteranenspiel Kanton Solothurn gibt ein Benefizkonzert im Stadttheater Olten. Auch Dudelsackklänge kommen darin vor. 27.05.2022, 05.00 Uhr

Das Veteranenspiel Kanton Solothurn lädt zum Benefizkonzert. zvg

Am 9. Juni, um 19.30 Uhr findet im Stadttheater Olten ein Benefizkonzert zugunsten humanitärer Hilfe für die Menschen in der Ukraine und aus der Ukraine statt. In verdankenswerter Weise konnte dafür das Veteranenspiel Kanton Solothurn verpflichtet werden. Die Musikerinnen und Musiker werten ihren Einsatz als humanitäre Hilfe und treten unentgeltlich auf.

Eröffnung mit der ukrainischen Hymne

Das Veteranenspiel Kanton Solothurn unter der Leitung von Dirigent Robert Grob wird das Konzert mit der ukrainischen Hymne eröffnen, spannt dann den Bogen weiter über die Ode «An die Freude» und «Highland Cathedral» bis hin zu unseren Wurzeln mit dem «Basler Marsch» und «Der alte Fulenbacher Marsch». Dafür kommen rund 70 Musikerinnen und Musiker aus allen Teilen des Kantons zusammen.

Robert Grob dürfte mehrheitlich bekannt sein. 1951 in Winznau geboren, hatte er 1980 sein Berufsstudium als Blasmusikdirigent und Posaunist abgeschlossen, unterrichtete an verschiedenen Musikschulen (z.B. Kanti Olten) und wurde 1977 Instruktor der Militärmusik in Aarau und schliesslich bis 2010 Chef der Ausbildung Militärmusik und Kommandant des Schweizer Armeespiels.

Dudelsackpfeifer als Solist

MacSven Nobs tritt als Solist auf. zvg

Als Solist tritt MacSven Nobs mit der Bag Pipe (Sackpfeife oder Dudelsack) auf. 1974 in Olten geboren und hier wohnend, ist er ein Schottland-, Irland- und Dudelsack-Fan mit einer grossen Leidenschaft für Land, Leute, Musik und Whisky.

Das Patronat haben die Service Clubs aus der Region übernommen: Innerwheel Olten-Gösgen; Lions Club Olten; Kiwanis Olten; Rotary Olten; Rotary Olten West und Rotary Gösgen Niederamt. Das Benefizkonzert wird durch das Stadttheater Olten und die Agentur Mosaiq unterstützt.

Die Tickets können direkt über den Veranstalter «eventfrog» gekauft werden, oder über die Seite des Stadttheaters Olten. Erste Kategorie zu 75 Franken inkl. Apéro (Beginn 18.30 Uhr). Zweite Kategorie 50 Franken ohne Apéro. Von jedem Ticket fliessen 50 Franken direkt der humanitären Hilfe zu. Es gibt keine nummerierten Sitzplätze. Freie Platzwahl. (mgt)