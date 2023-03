Auftritt Bunt. Schrill. Engagiert: Hudaki Dorfmusik aus Transkarpatien spielt in der Schützi auf Feurige Rhythmen, fetzige Melodien; das sind die Merkmale der Hudaki Dorfmusik aus der Ukraine. Am Montag gastiert sie in Olten. 24.03.2023, 18.00 Uhr

Hudaki Dorfmusik aus der Ukraine gastiert am 3. April in der Schützi Bild: zvg

Die Hudaki Dorfmusik aus Transkarpatien/Ukraine spielt und singt am Montag, 3. April 2023, in der Schützi Olten. Um 19.30 Uhr ist es so weit. Der Auftritt kam auf Einladung der Freiwilligengruppe für die ukrainischen Geflüchteten zustande.