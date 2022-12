Stadtrat von Olten: keine Lust auf Klimarappen

Offener Brief Offener Brief an Regierungsrätin Sandra Kolly: Grenchner Gemeinderat fordert 300 kantonale Arbeitsplätze bis 2030

Ausnahmslos alle Grenchner Gemeinderäte haben einen Brief unterschrieben und ins Solothurner Rathaus geschickt. Sie fordern, dass die Kantonsverwaltung in Grenchen Stellen ansiedelt. Ein Dorn im Auge ist ihnen ein geplanter neuer Verwaltungsbau in Solothurn.