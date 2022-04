Aufstockung Mehr Geld für den Volièreverein Olten Stadtrat schiesst neue Leistungsvereinbarung – statt 20'000 erhält der Verein 30'000 Franken. Dem Verein werden auch die Mietkosten erlassen. In den Sparjahren 2013/2014 wurden dem Verein die Beiträge deutlich gekürzt. Urs Huber 06.04.2022, 19.00 Uhr

Piepmatze können sich freuen: Ihr Zuhause wird von der Stadt Olten neu mit 30'000 Franken jährlich unterstützt. Bruno Kissling

«Wir sind zufrieden mit dem Vertragswerk», sagt Vorstandsmitglied Sarah Windler. «Und wir sind dankbar dafür, so wie wir vom Verein für jede Unterstützung dankbar sind.» Was ist da geschehen? Der Volièreverein Olten erhält eine neue Leistungsvereinbarung mit der Einwohnergemeinde Olten. Diese gilt für die Jahre 2022 bis 2024 und speist die Vereinskasse jährlich neu mit 30'000 Franken; das sind 10'000 Franken mehr als die jeweiligen Jahresbeiträge der letzten knapp 10 Jahre.

Eine Reduktion um mehr als die Hälfte

Im Zuge der Sparjahre nach 2013/2014 hatte die Stadt die jährlichen Beiträge von 50'000 Franken nämlich auf noch 20'000 Franken reduziert. Ein gänzliches Einstellen der Zahlungen sei seinerzeit zwar diskutiert, aber aufgrund der begehrten Dienstleitungen des Volièrevereins verworfen worden, so die Stadtkanzlei auf Anfrage.

Übrig blieben also noch die bereits erwähnten 20'000 Franken jährlich, die jetzt angehoben werden. Im Weiteren werden dem Verein die Mietkosten von brutto 26'500 Franken erlassen. Im Gegenzug verpflichtet sich der Verein zu einem umweltschonenden Umgang mit Wasser und Energie.

Eine Anlaufstelle für einheimische Vögel

Die erbrachten Leistungen werden gemäss Stadtkanzlei alle drei Jahre überprüft, die Gegenleistungen allenfalls angepasst. Zu den Pflichten des Vereins etwa gehören Aufgaben wie die artgerechte Haltung von exotischen Vögeln in den Aussen- und Innengehegen, die artgerechte Pflege von einheimischen Vögeln sowie eine solche für Ferienvögel. Zudem gehören Veranstaltung zum Pflichtenheft, bei denen der Verein auf die Unterstützung durch die Stadt hinweist.

Mindestens einmal jährlich soll der Verein auch zum Tag der offenen Tür laden. Im administrativen Bereich erwartet die Einwohnergemeinde Olten Jahresbericht, Jahresrechnung mit Budget und Revisionsbereich.

Um rein fachliche Belange hat sich die Stadt nicht zu kümmern. «Für die Funktion als regionale Anlaufstelle für einheimische Vögel besteht eine Vereinbarung mit der Schweizerischen Vogelwarte Sempach. Die Auflagen an das in der Voliere beschäftigte Personal sind Sache des Veterinäramtes des Kantons Solothurn», so das stadträtliche Protokoll.

Coronanachwehen noch nicht verklungen

«Es war in den letzten Jahren finanziell oft knapp», so Sarah Windler. Man sei im Verein zwar gut mit Personal dotiert. Und auch der Vorstand im Schuss. Aber das Personal sei auch einer der grössten Ausgabeposten. Zudem habe der Verein, der letztes Jahr seinen 100. Geburtstag hätte feiern können, in den letzten beiden Jahren wenig bis gar keine Möglichkeiten gehabt, öffentlich aufzutreten. «Das wirkt sich auf die Spendengelder natürlich negativ aus», so Sarah Windler.

Die letzten Jahre sei man schmal über die Runden gekommen; die Funktion als regionale Anlaufstelle für einheimische Vögel, von Kanton unterstützt, habe dabei geholfen. Und zum Thema Öffentlichkeitsarbeit meint Windler, die Coronanachwehen seien noch nicht verklungen, auch wenn die Veranstaltungen im Vögeligarten mittlerweile wieder angesagt seien.

Noch spricht die Website zwar davon, bis auf weiteres seien vom Verein keine Events geplant. Aber: «Einen Tag der offenen Tür wird’s heuer sicher geben, voraussichtlich aber erst im Frühsommer», so das Vorstandsmitglied. Und dann will die Stadtmusik Olten im Vögeligarten noch zum Promenadenkonzert aufspielen; allerdings erst im September.