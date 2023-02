Fulenbach sucht einen Rasenmäh-Beauftragten

Aufgeschnappt Fachkräftemangel in unerwarteten Berufszweigen: Fulenbach sucht nach einem Rasenmäh-Beauftragten Die Gemeinde Fulenbach sucht eine neue Fachkraft: Einen Rasenmäh-Beauftragten. Rund 300 Arbeitsstunden fallen pro Jahr an. Franz Beidler und Fabian Muster 25.02.2023, 05.00 Uhr

Eine Fulenbacher Wiese in Frühlingsblüte: Damit die Rasenplätze der Gemeinde nicht überwuchern, pflegt ein gemeindeeigener Rasenmäh-Beauftragter den Rasen. Bruno Kissling

Der Fachkräftemangel weitet sich offenbar in unerwartete Branchen aus: Die Gemeinde Fulenbach sucht seit rund einer Woche per Inserat auf ihrer Website nach einem neuen Rasenmäh-Beauftragten. Die offene Stelle ist schnell umschrieben: «Bewirtschaftung von Rasenflächen in Fulenbach.» Zweimal die Woche fallen Arbeitseinsätze an, allerdings nur von März bis ungefähr Oktober. Ob spezielle Qualifikationen erwartet werden, führt die Anzeige nicht aus.