Wilerweg in Olten: Erste Kantonsstrasse nur noch mit Tempo 30

Temporeduktion Auf Wilerweg soll nur noch mit 30 km/h gefahren werden können – es wäre die erste Kantonsstrasse in der Stadt Olten Tempo 30 ist auf den Oltner Quartierstrassen schon seit Jahren eingeführt. Nun soll mit dem Wilerweg die erste Kantonsstrasse in der Stadt geschwindigkeitsreduziert werden. Fabian Muster 14.07.2022

Der Wilerweg in Olten soll zur Tempo-30-Zone werden. Bruno Kissling

Bis vor knapp 40 Jahren durfte noch mit 60 km/h durch die Dörfer gefahren werden. Seit 1984 gilt innerorts generell Tempo 50. Doch dieses kommt seinerseits vermehrt unter Druck. Das Bundesgericht hat sich bereits im Jahr 2010 dazu geäussert und schreibt, dass Tempo 30 ausnahmsweise und bei besonderen örtlichen Gegebenheiten wie in einem Ortszentrum oder einem Altstadtgebiet möglich sei.

Immer mehr Gemeinden, auch im Kanton Solothurn, möchten, dass auf vereinzelten Kantonsstrassen-Abschnitten nur noch mit 30 km/h gefahren werden darf. Dies vor allem aus Sicherheits- und Lärmschutzgründen. Bisher haben sich erst zwei Gemeinden beim Kanton durchgesetzt: nämlich Dulliken und Lüsslingen-Nennigkofen.

Aus diesen Gründen will Olten Tempo 30 auf dem Wilerweg einführen

Auch Olten will nun erstmals eine Kantonsstrasse in eine Tempo-30-Zone umwandeln: Es ist dies der Wilerweg von der Stadtgrenze beim Coop Wilerfeld bis zur Einmündung in die Aarauerstrasse. Der Stadtrat führt in seinem Brief an Kantonsingenieur Peter Heiniger gleich mehrere Gründe für diesen Schritt an.

Der Wilerweg führe erstens durch zwei Quartiere, aus denen zahlreiche Querstrassen in die Strasse mündeten. Für Ortsfremde aber auch für Einheimische sei kaum erkennbar, dass es sich beim Wilerweg um eine Kantonsstrasse handle. Zweitens soll die Verkehrsverlagerung, die durch die Bauarbeiten rund um den Postplatz und die Verkehrsberuhigungsmassnahmen im Säliquartier ausgelöst wurde, mit Tempo 30 entgegengewirkt werden.

Drittens, so Stadtschreiber Markus Dietler auf Anfrage, werde auf der Verlängerung des Wilerwegs auf Dulliker Seite ab diesem Sommer ebenfalls Tempo 30 eingeführt. Nicht zuletzt sei der öffentliche Verkehr von der Temporeduktion nur auf einer kurzen Strecke betroffen, was laut Stadtrat auf die Fahrplanstabilität «kaum Einfluss haben dürfte».

Kanton hat das benötigte Gutachten bereits erstellen lassen

Der Regierungsrat hat in einer Interpellation im April 2021 ausgeführt, dass Tempo 30 auf Kantonsstrassen nur unter bestimmten Bedingungen eingeführt werden könne. Zum einen muss ein Gutachten erstellt werden; zum anderen ist eine Geschwindigkeitsreduktion möglich, falls damit besondere Gefahren vermindert oder vermieden werden können, übermässige Umweltbelastungen wie Lärm und Schadstoffe reduziert werden oder der Verkehrsablauf verbessert werden kann.

Beim zuständigen Amt für Verkehr und Tiefbau heisst es auf Anfrage, dass bisher noch nichts spruchreif sei, so der stellvertretende Kantonsingenieur Stefan Gantenbein. Das für eine Temporeduktion nötige Gutachten liege bereits im Entwurf vor. Nach den Sommerferien werde man sich mit der Stadt Olten darüber austauschen. Das Resultat sei ergebnisoffen.

Gantenbein sagt, dass der Wilerweg einen siedlungsorientierten Charakter aufweise – was für eine Temporeduktion sprechen würde. Andererseits müsse es weiterhin eine gewisse Hierarchie bei den siedlungsorientierten Strassen geben – was eher gegen eine Temporeduktion spräche.

