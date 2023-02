Ungarnauswanderer will für die Oltner Chilbi zurückkommen

Auf und davon Er wandert nach Ungarn aus: Für die Oltner Chilbi will er sicher für ein paar Tage zurückkommen Er war Polizist und Bereichsleiter Gewerbe der Stadt Olten. Und Hauptverantwortlicher für die Chilbi. Jetzt macht Christoph Koch zusammen mit seiner Ehefrau wahr, was er vor sieben Monaten ankündigte. Das Duo wandert aus. Urs Huber Jetzt kommentieren 08.02.2023, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der ehemalige Stadtpolizist und Bereichsleiter Gewerbe, Christoph Koch, wandert mit Ehefrau Petra nach Ungarn aus. Bild: Patrick Lüthy

Es werde seine letzte Chilbi sein. So hatte er sich im letzten August geäussert und mit seiner Ankündigung alle überrascht. Die Chilbi 2022, die erste nach zweijähriger Pause, stand damals unmittelbar vor der Tür, ja war gerade eben eröffnet worden.

Selbst der ebenfalls anwesende Stadtpräsident hatte darüber verwundert die Augen gerollt. Der Chilbichef quittiert seinen Dienst? Von dem man angenommen hätte, ein paar Jährchen würde man schon noch auf den vertrauten Anblick zählen können. Er und Olten, als Duo unzertrennlich. Pustekuchen.

Christoph Koch lacht. Bis Ende Woche ist er noch auf Posten. Dann zieht er Ferien ein. Ende Februar ist definitiv Schluss. Eigentlich kam das vorzeitige Ende seiner Oltner Zeit und sein Umzug nach Ungarn auch für ihn überraschend. Weniger der Wegzug, mehr die Destination Ungarn. Denn das Auswandern an sich war ab und zu ein leises Thema. «Ich habe immer wieder mal am Fortziehen herumstudiert», sagt der 60-Jährige, der sich für das Vorhaben vorzeitig hat pensionieren lassen.

Ungarn? Ja, warum denn nicht!

«Wissen Sie, Thailand; ja schon. Aber das wollte meine Frau nicht. Spanien ist hübsch – in der Ferienzeit», erzählt Koch. Und Ungarn? Auf Ungarn kam das Trimbacher Paar über Freunde, die sich dort ein Haus ansehen wollten.

Schon war der Funke gesprungen; auch wenn die schliesslich ausgewählte Liegenschaft der Kochs in Nagyzakácsi, einem 400-Seelen-Dorf südlich des Plattensees, eher zufällig in die Optik des Duos geriet. Ein Hauptgebäude mit Gästehaus und Werkstatt. Die letzten zehn Jahre leer gestanden. «An traumhafter Lage», wie Koch hinterherschickt. Preislich in keinem Vergleich zu Verhältnissen hierzulande.

Das Gästehaus sei perfekt in Schuss. Dort werden die Trimbacher, die selbst vom Auswandern reden und eigentlich alles hinter sich lassen, fürs Erste wohnen. Die Werkstatt sei zu 80 Prozent fit, am Hauptgebäude gibts gemäss Koch am meisten zu tun.

Eine Fuhre Baumaterial ist schon unten

Ein Glück: Koch ist Heimwerker. Im September schon hatte er eine Fuhre Baumaterial nach Nagyzakácsi gebracht. Wenn sie Mitte März der Schweiz den Rücken kehren, will er für den Anfang mit Baustoffen versorgt ein. «Es würde mich ärgern, müsste ich erst noch in Ungarn Material besorgen und dann nicht das Gewünschte finden», lacht er.

Ein anderer Ort in Ungarn als einer nahe des Plattensees wäre für den 60-Jährigen nicht in Frage gekommen. Der See ist nahe, die Nachbarländer Kroatien und Slowenien ebenfalls. «Das ist sehr gut, eigentlich perfekt», findet Koch.

Nein, weder Freunde noch Familienmitglieder hätten sich skeptisch gezeigt, als sie von den Auswanderungsplänen erfuhren. «Im Gegenteil, wir wurden gar bestätigt in unserem Vorhaben.» Ungarn sei eben ein Projekt. «Es ist eigentlich die letzte Gelegenheit, etwas Neues, Unverbrauchtes anzugehen», findet Koch.

Der Entscheid macht irgendwie schon Sinn

Wenn man ihn so erzählen hört, erscheint sein Umzug zusehends plausibler. Der gelernte Werkzeugmacher hat eine wechselvolle berufliche Laufbahn hinter sich. «Es gab so einen Leitsatz in meinem Werdegang», sagt er dann. «Uniform und Hund.» Den Hund musste er sich privat besorgen, die Sache mit der Uniform ging beruflich durchaus in Ordnung.

Nach seiner Erstausbildung absolvierte Koch die Ausbildung zum Grenzwächter. Arbeitete auch als solcher. Aber: Die Arbeit im Bereich der grünen Grenze verlagerte sich zusehends hin zur Strasse. Das störte ihn. Er suchte eine andere Tätigkeit und wurde, 1990, für die nächsten 25 Jahre, Stadtpolizist in Olten.

Gute Erfahrungen gemacht mit seiner Art

«Ich bin offen, gradlinig, unkompliziert.» So beschreibt er sich selber, wie man in Olten sagt. Erfahrungen hätte er gute gemacht damit, auch wenn seine Art, zwar in seltenen Fällen, zu Missverständnissen geführt habe. «Aber das lässt sich jeweils berichtigen», sagt er.

Dass er mit der Auflösung der Stadtpolizei zum Bereichsleiter Gewerbe in Olten wurde, hatte auch damit zu tun, dass ihm das Stellenangebot der Kantonspolizei nicht zusagte. Und als Bereichsleiter Gewerbe wurde er auch eigentlicher Chilbichef, der den Schaustellern, und nicht nur denen, Regieanweisungen zu erteilen hatte.

Er sei übrigens gar nicht so verwurzelt in der Stadt, sagt er dann noch. «Wirklich eng befreundet bin ich mit nur mit wenigen Leuten.» Auch familiär seien die Bande schmal. Die Kirchgasse finde er super, gewisse Lokalitäten in der Stadt ebenso. Ja, klar. Aber um die Kochs zu halten, reicht deren Anziehungskraft dann doch nicht aus.

«Aber», so der Ungarnfahrer, «Nagyzakácsi liegt ja nicht auf einem andern Planeten.» Zehn Stunden mit dem PW und schon sei man wieder in Olten. Und ja, apropos Olten. «Für die Chilbi werde ich sicher zurückkehren, das steht fest.»

Nicht zu erleben sein werden die Kochs übrigens in der Fernsehsendung «Auf und davon». Sie hätten sich nach den Bedingungen erkundigt. Aber letztlich war alles zu kompliziert, dominierte die Aufnahmezeit für die Sendung den Alltag der Auswanderer zu deutlich. Koch sagt's zwar nicht, aber vielleicht denkt er's: «Dann lieber nur auswandern.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen