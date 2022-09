Kunstausstellung für ein Jahr in Pallas Kliniken und Hotel Arte

Kunstausstellung Auf Spurensuche in Foyers und Gängen: 10 Kunstschaffende aus der weiteren Region stellen für ein Jahr lang aus Eine Kunstausstellung im Hotel Arte und den Pallas Kliniken in Olten präsentiert zehn Kunstschaffende. Die rund 200 Werke können auch gekauft werden. Urs Huber 09.09.2022, 10.30 Uhr

Eine Glasskulptur von Antoine le Flambé, die im 5. Stock der Dermatologie der Pallas Kliniken steht. Patrick Lüthy

Zwei Merkmale lassen die Ausstellung in den Räumen des Hotels Arte und den Pallas Kliniken in Olten herausstechen: Sie dauert jeweils fast ein Jahr und ist gleichzeitig Gastgeberin für eine Vielzahl an Kunstschaffenden. In ihrer Kombination im Grunde genommen ein Solitär. Wo sonst stellen so viele Akteurinnen und Akteure gleichzeitig aus, ohne sich nicht in die Quere zu kommen? Das ist auch heuer nicht anders. Zehn Kunstschaffende präsentieren 207 Bilder und 9 Skulpturen.