Auf einen Kaffee mit... «Nein, ich bin kein Constantin!»: Die Präsidentin vom FC Wangen bei Olten redet aber auch mal Tacheles «Auf einen Kaffee mit...» Iris Wagner. Sie steckt im zweiten Präsidialjahr und führt als eine der wenigen Frauen einen Männerverein und Aufsteiger in die 2. Liga interregional; den FC Wangen bei Olten. Urs Huber 05.06.2021, 05.00 Uhr

Iris Wagner: Ihr Herz schlägt seit Jahrzehnten für den Fussball. Bruno Kissling

Sie gehört zu den dankbarsten Vereinspräsidentinnen; jedenfalls für Journalisten. Nicht weil sie im regionalen Fussballbusiness als Frau an der Vereinsspitze quasi ein Solitär darstellt. Sondern? Wer ihre Handynummer kennt, für den ist Iris Wagner, seit knapp zwei Jahren Präsidentin des FC Wangen bei Olten, erreichbar, eigentlich fast rund um die Uhr.

Sie war, das wissen nicht nur Insider, eigentlich schon immer wichtig für den FC Wangen.

«Ich glaube, mein Herz hängt halt am Verein.»

Sie sagt das so unspektakulär, ohne Kalkül, völlig unaufgeregt. So wie man halt über Heimat redet oder vielleicht über Familiäres. Denn als «familiär» sieht die 61-Jährige auch das Vereinsleben; oder aber sie wünscht sich zumindest ein solches.

Bevor sie Präsidentin wurde, war sie in den unterschiedlichsten Chargen für den Fussballverein aktiv: Sekretärin, Juniorenobfrau, Administratorin. «Wie lange ich die Chargen jeweils besetzte, kann ich nicht mehr mit Sicherheit sagen. Aber wenn man die Dauer all meiner Amtszeiten addiert, muss man auf rund 30 Jahre kommen.»

Sie ist die Mutter des Vereins

Warum sie zum Finale ihrer Karriere hin beim FC Wangen noch das Präsidium übernahm? Iris Wagner muss ein bisschen lächeln: «Sagen wir es so. Ich hab’ mir gedacht: Na gut, dann beiss’ ich eben auch noch in den nicht nur süssen Apfel.» Frau lässt doch die Heimat nicht im Stich.

Als sie zur Wahl stand, blickte der Verein auf turbulente Zeiten zurück, nicht nur sportlich. Es musste also jemand her, der als Integrationsfigur taugt, der die Geschichte des Vereins kennt und den Wind, der ins Gesicht bläst, auszuhalten versteht. Dass die Mutterfigur des Vereins auch als Präsidentin infrage kommen würde: so was wie eine Milchbüchleinrechnung.

Sie redet sich nicht den Mund fusselig, wenn sie über ihr Amt spricht; redet nicht von der Last, die auf die Schultern drückt. «Aber einen breiten Rücken muss man schon haben», meint sie dann.

«Auch mal Tacheles reden; sagen was gilt.»

Autorität walten lassen? «Nein, ich bin kein Constantin vom FC Sion! Ich finde, es reicht, wenn du in diesem Amt ‹normal› bist, du die Strömungen im Verein erkennst, Probleme aufkommen siehst, deine Möglichkeiten real einschätzt, du nichts um jeden Preis anstrebst, was eigentlich unrealistisch ist und du den Kompromiss einzugehen im Stande bist.»

Der Aufstieg, nicht unbedingt ihr Wunsch

Die kaufmännische Angestellte macht aus ihrem Herzen keine Mördergrube, wenn sie den Aufstieg «vom Eis», wie man im Fussballerjargon sagt und damit das Fanionteam meint, nicht unbedingt als ihren Herzenswunsch bezeichnet. «Ich fand die Lokalderbys eigentlich immer ganz toll.» Aber: Die Vereinsführung habe mit der Mannschaft gesprochen und ihr jede ideelle Unterstützung zugesichert.

Es sei schön, wenn Spieler den Erfolg anstreben, sagt Iris Wagner. «Aber wie gesagt: nicht um jeden Preis. Geld wird keines fliessen.» Denn dies ist ein rares Gut. Damit rückt die Präsidentin das traditionelle Image des FC Wangen zurecht, der immer in Verdacht stand, Spieler mit Geldzahlungen zu ködern. Aber sie begrüsst die Bestrebungen einer Gruppe des Fanionteams, selbst für einen Teil der finanziellen Aufwendungen aufkommen zu wollen.

«Wenn ich mein Amt niederlege, möchte ich sagen können: Der Verein ist gesund.» Und gesund ist für Iris Wagner ein Verein dann, wenn er seine Mannschaften zum ganz grossen Teil aus eigenem Nachwuchs bestellt. Spätestens in drei, vier Jahren sollte es soweit sein.

Und wer ist Iris Wagner eigentlich privat?

Darum sei die Frage erlaubt: Gibt es eigentlich diese Präsidentin auch privat? Sie muss ein bisschen schmunzeln. «Ach, ich möchte mir gerne wieder mal völlig unbeschwert einen Match des FC Wangen ansehen können.» Sie, die in Wangen aufgewachsen ist, mit Vater Kurt schon als Kind die grossen Spiele von GC in den grossen Stadien besuchte, ist diesem Fussballwesen total verbunden. «Ich fand das grossartig», sagt sie heute darüber. Vater sei ein grosser GC-Fan gewesen. Früher habe sie noch an Grümpelturnieren in Frauenteams mitgemacht.

Und natürlich gehe sie auch gerne mit Kolleginnen in den Ausgang. Das komme derzeit allerdings doch sehr selten vor. Hobbys? Fehlanzeige. «Nein, hab’ ich eigentlich nicht so sehr. Reisen vielleicht», stellt sie dann halb fragend in den Raum.

Der FC Wangen scheint die Welt der Iris Wagner zu sein. Das Herz dort verloren, aber nicht den Verstand. Denn kaum ist sie des Morgens auf den Beinen, so wird der Verein zum Thema. «In irgendeiner Form fast immer», schiebt sie nach. Und das lässt sich nicht nur mit verlorenem Herzen bewältigen. So etwas nennt man wohl «Glücksfall», jedenfalls aus Sicht des Vereins.