Auf der Aare Sonne, Party und ein wenig Paddeln: Mit dem Gummiboot von Aarburg über Olten bis nach Aarau

An warmen Sommertagen lockt eine Gummiboot-Tour auf der Aare zwischen Aarburg und Aarau: Zwei Journalisten dieser Zeitung waren erstmals unterwegs – die Reportage.

Gummiböötli aufblasen, Schwimmvesten anziehen, alles andere in die Schwimmsäcke verpacken: Fabian Muster (links) und Fabio Baranzini bei den Vorbereitungen unterhalb des Städtchens Aarburg. Patrick Lüthy

Ein Samstagmorgen im Juli um halb elf: Wir steigen an der Bushaltestelle «Städtli» in Aarburg aus dem Bus und laufen die letzten Meter an die Aare. Gummiboot aufblasen, die Rucksäcke in die wasserdichten Schwimmsäcke packen, Schwimmwesten anziehen – dann kanns losgehen. Etwas Bammel haben wir schon vor unserer Aareböötle-Premiere. Doch die Freude überwiegt.

Eine schwierige Stelle lassen wir als Anfänger zu Beginn elegant weg: Man könnte bei der renovierten Aarburger Badi einwassern. Kurz nach dem Einstieg müsste man aber ganz nach links paddeln, um den grossen Wirbel beim Knick der Aare auszuweichen.

Aber auch dort, wo wir unser Gummiboot einlassen, gibts an einigen Stellen kleine Wirbel. Nicht gerade das, was wir zum Start brauchen können. Dieses Terrain überlassen wir daher lieber der Kayak-Fahrerin, die an diesem Morgen mühelos durch diese Passagen kurvt und spazieren zu Fuss noch etwas weiter runter.

Gleich gehts los: Fabio Baranzini (links) zeigt die Richtung an. Patrick Lüthy

Um elf Uhr sind wir in der Aare. Ein paar Mal ausprobieren, wie das Boot auf die Paddelschläge reagiert, und dann erfasst uns die Strömung. Gemütlich fahren wir am rechten Ufer dem Schatten der Bäume entlang in Richtung Olten.

Paddeln müssen wir kaum, die Strömung sorgt für ein angenehmes Tempo. Obwohl zu unserer rechten Seite die Strasse und zur linken die Zuggleise verlaufen, ist es erstaunlich ruhig. Man hört sogar die Vögel zwitschern. Das Einzige, das die Idylle der Natur stört: die Abfälle der Party, die an einer der kleinen Sandbänke direkt am Ufer gefeiert wurde. Mehrere Weinflaschen und Bierdosen liegen herum.

Hinterlassenschaft einer Party am Ufer der Aare. Fabio Baranzini

Das ist die Route:

Die Rote durch Olten und durchs Niederamt: Zoomen Sie sich rein. Oliver Marx

Das «Chessiloch» mit seinen kleinen Wirbeln umfahren

Bald schon taucht das erste Gebäude Oltens am Horizont auf: die Friedenskirche. Nach einer leichten Linkskurve kommt die erste grössere Herausforderung auf uns zu – das «Chessiloch», eine Stelle mit kleinen Wirbeln im linken Teil der Aare.

«Hier müsst ihr unbedingt am rechten Ufer bleiben», hatte uns Joana Bucher von der Schweizerischen Lebensrettungs-Gesellschaft Sektion Olten gesagt. Diesen Rat befolgen wir, passieren den «Franzos» – eine Felsformation direkt nach der Eisenbahnbrücke – auf der rechten Seite.

Bei der Eisenbahnbrücke vor Olten rechts halten, um das «Chessiloch» zu umfahren. Fabio Baranzini

Alles kommt wie vorgesehen. Dennoch müssen wir dafür ganz schön Paddeln. Auch wenn die Aare nicht übermässig viel Wasser führt und vom Gummiboot aus ziemlich ruhig aussieht, ist die Strömung in diesem Bereich nicht ohne. Nach ein paar Augenblicken konzentriertem Paddeln und Manövrieren sind wir wieder auf Kurs.

Die beiden Aareböötler kurz vor der Umfahrungsbrücke in Olten. Patrick Lüthy

Nach rund 40 Minuten erreichen wir Olten und legen im «Aarebistro» eine längere Pause ein. Es gibt einen alkoholfreien Drink und ein Mineralwasser. Auch ein Gang aufs WC ist möglich.

Beim «Aarebistro» in Olten: Fabian Muster (links) und Fabio Baranzini gönnen sich eine Pause. Patrick Lüthy

Fabio Baranzini (links) und Fabian Muster wassern ein vor der Oltner Altstadt beim «Aarebistro». Patrick Lüthy

Ohne Paddeln gehts kaum vorwärts

Nach rund 50 Minuten gehts zurück ins Gummiboot. Es ist wieder Paddeln angesagt. Aber nicht, um den Kurs zu halten oder kleinen Wirbel auszuweichen, sondern um überhaupt vorwärtszukommen. Von Olten bis zum Stauwehr in Winznau brauchen wir mehr als eine Stunde – trotz häufigem Paddeln.

Unterwegs treffen wir eine Sechser-Gruppe – fünf Männer und eine Frau. Im Gegensatz zu uns gehen sie es sehr gemütlich an und lassen sich treiben. «Eigentlich braucht man von Olten bis Aarau etwa viereinhalb Stunden, aber jetzt ist die Strömung extrem langsam», sagt einer von ihnen.

Die Sechser-Gruppe aus Aarau lässt es auf der Aare gemütlich treiben. Fabio Baranzini

Stören tut das niemand. Schliesslich sind sie bestens ausgerüstet mit vielen alkoholischen Getränken in einer Kühlbox. Die Gruppe ist regelmässig auf der Aare unterwegs. Entsprechend wollen wir von den erfahrenen Aareböötlern wissen, wo denn die schönsten Spots liegen. Die Antwort: «Je näher ihr an Aarau kommt, desto schöner wird es. Hier in Olten ists hässlich.» Objektiv ist diese Einschätzung nicht: Die sechs kommen allesamt aus Aarau.

Eintöniger Streckenabschnitt eignet sich zum Baden

Wir paddeln weiter, halten uns beim Stauwehr Winznau an der linken Uferseite. Beim Steg vor der Abzweigung in den Aarekanal steigen wir aus: Es übermannt uns der Bammel der Anfänger, dass wir die Linkskurve nicht schaffen.

Wir tragen das Gummiboot dem Uferweg entlang bis zum zweiten Steg, der sich bereits im Aarekanal befindet und sagen uns: Das wäre auch für Angsthasen machbar gewesen. Ein Paar schwimmt direkt in den Kanal rein. Es ist halb zwei. Der Hunger muss gestillt werden. Wir essen unsere mitgebrachten Sandwiches und Bananen, dazu trinken wir das Bier, das uns die Sechser-Gruppe geschenkt hat.

Bei diesem Steg kurz nach der Einmündung in den Aarekanal beim Stauwehr Winznau kann wieder eingewassert werden. Fabio Baranzini

Nach einer kurzen Pause wassern wir das Gummiboot wieder ein. Diesmal schaffen wir es, ohne dass der Innenbereich nass wird. Auf dem Abschnitt bis zum Laufkraftwerk in Gösgen ist die Aare sehr ruhig.

Wir treffen jetzt mehr Leute an. Schwimmende, die sich auf ihren Schwimmsäcken die Aare runtertreiben lassen, Stand-up-Paddles und kleine Gruppen, die nicht nur in Gummiboten, sondern auch auf Luftmatratzen unterwegs sind – niemand führt allerdings eine Schwimmweste mit, wie es eigentlich vorgeschrieben wäre.

Der Kanal zwischen Winznau bis zum Laufkraftwerk in Gösgen könnte man als Partymeile bezeichnen, weil die Aare hier sehr ruhig ist. Fabian Muster

Die Strecke ist in diesem Bereich ziemlich eintönig. Perfekt, um Party zu machen, in der Aare zu schwimmen oder von einer der Brücken zu springen. Die Uferpromenaden sehen praktisch immer gleich aus, man hört die Autos auf der Hauptstrasse ziemlich gut und wir stellen verwundert fest, dass viele Treppen direkt von der Ausserorts-Strecke zwischen Ober- und Niedergösgen zur Aare führen. Wofür die da sind, erschliesst sich uns nicht wirklich.

Beim Laufkraftwerk Gösgen (im Hintergrund) muss rechts ausgewassert werden, was vorgängig angezeigt wird. Fabio Baranzini

Kurz vor dem Laufkraftwerk in Niedergösgen holen wir eine grössere Gruppe Aareböötler ein. Sie fahren an diesem Nachmittag von Olten bis Erlinsbach und erzählen:

«Letzte Woche haben wir für diese Strecke acht Stunden gebraucht, heute sind wir ein wenig schneller.»

Viel länger dauert unser Gespräch nicht, denn das Kraftwerk kommt näher. Darum: ans rechte Ufer paddeln und raus aus der Aare.

Beim Laufkraftwerk in Niedergösgen muss zwingend ausgewassert werden. Der Weg mit den roten Pfeilen gibt an, wie das Kraftwerk umlaufen werden kann. Fabian Muster

Es ist die einzige Stelle unserer Route, wo zwingend ausgewassert werden muss. Gleich etwas oberhalb des Stegs befinden sich auch mehrere Abfalleimer, um den Müll getrennt entsorgen zu können. Das ist der einzige Ort auf der gesamten Strecke, wo dies möglich ist.

Vorbildliche Abfalltrennung möglich beim Laufkraftwerk in Niedergösgen, der einzigen Stelle auf der gesamten Route. Fabian Muster

An Land stellen wir fest: Unser Boot hat ziemlich viel Luft verloren. Bevor es für uns nach einem kurzen Fussmarsch auf der flussabwärtsgewandten Seite des Kraftwerks weitergeht, müssen wir unser Boot wieder pumpen.

Mittlerweile ist es bereits halb vier. Unser Plan war, spätestens um 16 Uhr in Aarau zu sein. Wir paddeln kräftig weiter, auch wenn wir uns bereits etwas müde fühlen von der Hitze. Kurz vor Schönenwerd, dort, wo der Kanal und die alte Aare zusammenfliessen, holen wir die Gruppe wieder ein, die wir kurz vor dem Laufkraftwerk angetroffen haben. Sie nehmen das Ufer in der Nähe des Einkaufszentrums Fashion Fish ins Visier. Ihr Ziel: die Coop-Tankstelle auf der rechten Seite.

«Sie ist quasi der Drive-in für Aareböötler – ideal, um Bier und Essen zu kaufen.»

Wer dorthin gelangen will, muss aber ein geübter Böötler sein: An der Mauer gibts nur ein paar Armierungseisen, die eine Treppe bilden.

Ein Paar, das seine Würste aus der Aare fischen muss

Der Abschnitt von der Badi Schönenwerd bis nach Erlinsbach gefällt uns am besten. Wir sind nicht mehr im Kanal, sondern folgen dem natürlichen Aarelauf. An beiden Ufern gibt es schöne Plätzchen, die zum Verweilen einladen.

Allerdings nicht für uns, da wir ohnehin schon hinter dem Zeitplan liegen. Zeit für einen kurzen Schwatz mit der Frau und dem Mann auf dem Stand-up-Paddle kurz vor Erlinsbach muss aber sein. Das Pärchen – sie ist zum ersten Mal auf der Aare unterwegs – lässt sich von Dulliken nach Aarau treiben. Unterwegs sind sie einmal kurz gekentert.

Das Pärchen auf dem Stand-up-Paddle ist in Dulliken gestartet. Fabio Baranzini

«Wir mussten unsere Würste, die wir fürs Picknick mitgenommen hatten, wieder aus dem Wasser fischen. Aber das ist halb so schlimm»,

erzählt sie lachend. «Schliesslich haben wir Sonne, Musik und Bier – was willst du mehr?»

Viel treffender könnte man das Aareböötle an diesem heissen Juli-Nachmittag mit knapp 30 Grad wohl nicht zusammenfassen. Kurz nach 16 Uhr biegen wir wieder vor dem Dotierkraftwerk Schönenwerd in den linken Aarekanal mit dem Mitteldamm ein, der uns nach Aarau führt. An den Schattenplätzen am Ufer sitzen viele Leute und geniessen den Nachmittag; einige ziehen einen Schwumm in der Aare.

Beim Dotierkraftwerk in Schönenwerd links halten und in den Aarekanal links des Mitteldamms steuern. Fabio Baranzini

Unser Fazit der Aareböötle-Premiere: Beim nächsten Mal werden wir definitiv ein grösseres und bequemeres Boot mitnehmen und nicht mehr Paddeln, sondern uns auch wie alle anderen treiben lassen. Dafür wohl nicht mehr die 18 Kilometer von Aarburg bis Aarau, sondern eine kürzere Strecke. Denn fünfeinhalb Stunden auf der Aare waren letztlich doch mehr als genug.

