Anton und Marie Stoll-Arnold Die Vorreiter der Reformhaus-Bewegung in Olten Anton und Marie Stoll-Arnold waren mit ihrem Oltner «Müeslihaus» Pioniere. Urs Amacher 15.03.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Anton Stoll (ganz hinten) und daneben Marie Stoll-Arnold bedienen Kundinnen im Laden des Reformhauses Stoll an der Martin-Disteli-Strasse 3. zvg/Archiv Felix Hug Marie und Anton Stoll-Arnold als junges Paar (undatiertes Foto). zvg/Archiv Felix Hug Auf der «Getreidym»-Packung auf dem Briefkopf des Reformhauses Stoll werben die Töchter Adelheid und Rita für die hauseigene Mehlbrei-Mischung. zvg/Archiv Felix Hug

Der junge Anton Stoll-Arnold kam 1929 nach Olten und übernahm einen Usego-Laden mit Bäckerei an der Martin-Disteli-Strasse 3 – gleich hinter dem Bahnhof. Das Reformhaus, das er dort zusammen mit seiner Frau Marie eröffnete, wurde zur ersten Adresse in Sachen gesunder Ernährung. Eine Spezialität war ihr «Richenthaler Magenbrot mit Calzium»; aber auch ihre Mehlbrei-Mischung «Getreidym» und der Fruchtsaft «Uvasan»; alles Eigenmarken, die sehr erfolgreich waren.

Anton Stoll wurde am 19. Dezember 1897 als siebentes Kind einer grossen Familie in Richenthal bei Reiden im luzernischen Amt Willisau geboren. Der Vater Joseph Stoll war Bäcker und führte daneben eine Spezereihandlung. Anton Stoll lernte den Beruf des Bäckers und Konditors in Luzern. Nach der Lehre kehrte er nach Richenthal zurück und arbeitete im väterlichen Geschäft; anfänglich allein, dann nach der Heirat am 15. September 1923 mit Marie Arnold aus Langnau BE, zusammen mit seiner Frau. In den Jahren 1924 und 1928 kamen die beiden Töchter Adelheid und Rita zur Welt.

Stoll hat verschiedene Spezialitäten erfunden

Die junge Familie wollte sich selbstständig machen. Deshalb übernahmen Anton und Marie Stoll-Arnold in Olten eine Spezerei- und Kolonialwarenhandlung an der Martin-Disteli-Strasse 3, gleich neben dem Restaurant «Bahnhof» um die Ecke. Das Geschäft war sowohl eine Bäckerei als ein Usego-Laden, bei welchem neben Waren des täglichen Gebrauchs auch Früchte, Gemüse und Delikatessen im Angebot waren. Zudem führte es als Reformhaus von Anfang an Diätnährmittel und Lebensmittel zur Förderung der Volksgesundheit.

Schon in Richenthal hatte die Bäckerei Stoll das dortige Kurhaus beliefert, unter anderem mit ihrem berühmten «Richenthaler Magenbrot», einem Grahambrot, dessen Markenzeichen Anton Stoll bereits 1928 in Bern hatte eintragen und schützen lassen. In Olten boten sie diese Calcium enthaltende Spezialität weiterhin an; zudem eine selber abgefüllte Mischung aus Apfel- und Traubensaft «Uvasan». Bäckermeister Anton Stoll kreierte auch eine eigene Getreidemischung für Kinder unter der Marke «Getreidym». Dieser Name ist ein Zusammenzug aus Getreide, dynamisch und Mischung. Diese Mischung bestand aus Weizen, Hafer, Reis, Gerste und Hirse. Alle diese Getreide waren ungeschält, also «Vollkorn». Die Fotografie, welche die «Getreidym»-Packung zierte, zeigt übrigens die beiden Töchter Adelheid und Rita. Eine Hausspezialität waren auch die «Stoll-Stengeli». Der Schwerpunkt des Ladens verschob sich also zu einem Spezialgeschäft für Reform- und Diätprodukte.

Stoll organisierte vegetarische Kochkunst-Ausstellung in Olten

Über das eigene Geschäft hinaus engagierte sich Anton Stoll-Arnold für die Interessen der gesamten Branche. Er organisierte vom 31. Oktober bis zum 3. November 1931 in Olten die erste vegetarische Kochkunst-Ausstellung. Gemeinsam mit Gleichgesinnten aus der Reformbewegung half er, 1932 den «Bund Schweizer Reformhäuser» (BSR) zu gründen. Anton Stoll selber übernahm das Präsidium und führte den Verband während zwanzig Jahren zusammen mit Rudolf Müller («Müller Reformhaus», «Biona», «Biokosma») als Verbandssekretär. Der Kaufmann und Bildhauer Rudolf Müller war auch anderweitig ein engagierter Reförmler; er gründete mit der Kabarettistin Elsi Attenhofer und anderen im zürcherischen Bassersdorf eine alternative Wohn- und Arbeitssiedlung.

1940 änderte der BSR den Namen in «Verband Schweizer Reformhäuser» und verlegte 1943, als Rudolf Müller aus dem Vorstand zurücktrat, den Sitz von Zürich nach Luzern. Im Frühjahr 1956 eröffnete das Reformhaus Stoll einen zweiten Laden im Gebäude des vorherigen «Sporthauses Ring» von Velohändler Ernst Erni an der Dornacherstrasse 10. Ende der sechziger Jahre wurde das Stammhaus an der Oltner Martin-Disteli-Strasse 3 aufgegeben.

Die beiden Töchter übernehmen das Unternehmen

Das Ehepaar Marie und Anton Stoll-Arnold hatte zwei Töchter. Die jüngere Tochter Rita Aloisia arbeitete im elterlichen Geschäft mit. Als Anton Stoll 1971 verstarb, übernahmen die beiden Frauen das Unternehmen. Nach dem Ausscheiden der Mutter führte Tochter Rita Stoll die Firma allein erfolgreich weiter und blieb über ihr Pensionsalter hinaus im Geschäft aktiv. 1994 wurde das Oltner Reformhaus an Portanatura Zofingen verkauft und schliesslich von Müller Reformhaus Vital Shop übernommen.

Im Oktober 1951 hatte sich Rita Stoll mit dem zwei Jahre älteren Bruno Moll verheiratet. Der in Olten aufgewachsene Bruno Moll war diplomierter Kaufmann. Nach der Ausbildung arbeitete er zwei Jahre in der Basler Mission in Ghana. Im März 1952 gründete er zusammen mit Schwiegervater Anton Stoll die Somona GmbH. Der Firmenname setzt sich aus den Anfangsbuchstaben S(t)oll – Moll – Nahrungsmittel zusammen. Zweck des Unternehmens war die Fabrikation und der Handel mit Lebensmitteln. Es war Anton Stoll ein Anliegen, nicht nur das eigene Geschäft, sondern auch die andern Fachgeschäfte in der Schweiz mit Produkten von hoher Qualität und zu günstigen Preisen zu versorgen, so dass alle Reformhäuser ein breites Sortiment anbieten können. Am Anfang befand sich der Firmensitz ebenfalls an der Dornacherstrasse 10. Als es dort zu eng wurde, wechselte die Somona 1977 nach Dulliken.

So lebt der Geist der Gründer weiter

1985 trat Felix Hug in die Firma Somona ein. Der 23-Jährige war ein Neffe des Firmengründers: seine Mutter Margaretha war eine Schwester von Bruno Moll. Nach gründlicher Einarbeitung übernahm Felix Hug die Leitung des Marketings und Vertriebs, dann die Geschäftsführung. 1995 erwarb er die Somona GmbH, Bruno Moll blieb aber bis zu seinem Tod 1998 im Verwaltungsrat. Die Somona war auf Wachstumskurs, 2000 und 2012 bezog sie Erweiterungsbauten in Dulliken. Im Jahre 2018 erfolgte der Zusammenschluss mit der Firma Bio Partner Schweiz AG im aargauischen Seon. Damit verschwand der Name Somona. Felix Hug hat dort als Verwaltungsrat nach wie vor eine Führungsposition inne. Der Geist und viele Produkte vom Reformhaus Stoll leben weiter.

Quellen: Felix Hug aus Starrkirch-Wil, Hanspeter Moser aus Olten und das Stadtarchiv Olten.