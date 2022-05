Ansprache vom Stadtturm Wie kommt man mit dem Wahnsinn auf der Welt klar? Kilian Ziegler hält die Turmrede der Oltner Kabarett-Tage 2022 Olten wird die Welt retten: Der Slam-Poet spricht am Samstag um 15 Uhr trotz Höhenangst vom Stadtturm zu den Oltnerinnen und Oltnern. Er holt damit seinen 2020 eingeplanten Auftritt nach. Felix Ott Jetzt kommentieren 13.05.2022, 17.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Kilian Ziegler wird an den Oltner Kabarett-Tagen vom Stadtturm sprechen. Bruno Kissling (Archiv)

«Ich habe mich sehr gefreut über die Einladung», sagt der Oltner Slam-Poet, Kilian Ziegler. Er wird am Samstag um 15 Uhr die Turmrede der Oltner Kabarett-Tage halten. Die Ansprache vom Stadtturm halten zu können, ist eine grosse Ehre für den Wortakrobaten. Mit Hochachtung erklärt Ziegler, bereits viele Turmreden von Künstlerinnen und Künstlern erlebt zu haben, die er stark bewundere.

Bereits 2020 war er für die Position eingeplant. Die Anfrage für 2022 sei daher nicht überraschend gekommen. Als die Kabarett-Tage pandemiebedingt abgesagt wurden, dachte Ziegler, er hätte viel Zeit, um seine Rede vorzubereiten. Doch das Leben kam dazwischen. Wie üblich schreibe er seine Texte auf die letzte Minute. Beim Zeitpunkt unseres Gesprächs am Mittwoch war die Rede noch nicht ganz fertig.

Das grösste Problem der Ansprache ist wohl Zieglers Höhenangst. Er sagt:

«Es wird Überwindung brauchen, die Treppe hochzusteigen.»

Doch abgestürzt ist bisher niemand. Der Slam-Poet tritt als Turmredner in die Fussstapfen von Schriftstellerinnen und Schriftstellern sowie Kolleginnen und Kollegen aus der Kleinkunstszene – auch ein alt Bundesrat sprach bereits vom Stadtturm.

Vergangenes Jahr hielt die Satirikerin Lisa Christ die Turmrede. Patrick Lüthy (2021)

Olten wird die Welt retten

Es werde in der Rede um Fragen gehen, die sich aktuell viele Leute stellen: Worüber darf man lachen? Wie weit darf Satire gehen? Und besonders wie man mit dem Wahnsinn auf der Welt klarkommt. Spoiler-Alarm: «Olten wird die Welt retten», verrät der Turmredner.

Ziegler sieht sich selbst nicht als politischen Künstler. Durch kleine Spitzen und Pointen will er der Welt trotzdem wortspielerisch auf den Zahn fühlen. Es gäbe grundsätzlich keine Tabuthemen in seiner Arbeit. Er sagt: «Satire darf fast alles, aber nicht gegen unten treten.» So seien beispielsweise Scherze über sozial Benachteiligte ein No-Go, erklärt der Wortakrobat.

Mit viel Wortwitz bringt Kilian Ziegler seit 2008 das Publikum zum Lachen. zvg

Wichtig sei auch ein gewisses Mass an Selbstironie. Man müsse über sich selber lachen können; auch über seine Stadt. Ein bisschen Lokalpatriotismus steckt zwar in Ziegler, doch Witze über Olten dürfen und sollen gemacht werden. Der Slam-Poet hat auch bei einem Oltner Special von Deville Late Night als Gastautor mitgeschrieben. Er sagt:

«Olten ist super. Eine Kleinstadt, die viel zu bieten hat. Sie ist aber nicht New York oder Zürich.»

Schreibblockaden kennt er kaum

Ziegler bezeichnet sich als schreibender Künstler auf der Bühne. Die meisten seiner Auftritte sind im Voraus niedergeschrieben. Doch es gäbe auch immer Raum für Interaktionen mit dem Publikum sowie spontane Reaktionen. Doch bei der Turmrede werde dies eher schwierig, da er das Publikum kaum hören könne.

Schreibblockaden oder Angst vor dem weissen Blatt kommt bei Ziegler eher selten vor. Meistens schreibe er einfach drauf los. Es gäbe aber durchaus Momente, wo er nicht weiterkomme. Den Text zur Seite zu legen und später nochmals dranzugehen, helfe ihm. Er sagt:

«Ich kann nicht bei A anfangen und dann in einem Fluss bei Z aufhören.»

Er arbeite immer an mehreren Baustellen gleichzeitig. Den Königsweg fürs Schreiben habe er noch nicht gefunden, so der Texter.

«Ich lebe halt für die Bühne»

Die Coronapandemie war hart für die Kulturbranche. Doch Ziegler ist mit einem blauen Auge davongekommen. Finanziell habe er die Zeit gut überstanden, doch die Bühne habe ihm sehr gefehlt. Mit Schreibaufträgen und Streams konnte er sich beschäftigt halten. Er sagt: «Ich lebe halt für die Bühne.»

Aktuell ist Kilian Ziegler mit Samuel Blatter mit ihrem Programm «Geschickt» auf Tour. Peter Hauser

Seit 2008 tritt er professionell als Slam-Poet auf. 2018 wurde er doppelter Schweizer Poetry-Slam-Meister. Er räumte mit seinem Schaffen auch viele andere Preise ab. Ziegler arbeitet als Slam-Poet, Texter und bezeichnet sich als Wortakrobat.

Trotz seiner umfassenden Bühnenerfahrung ist der Kleinkünstler immer noch nervös kurz vor seinen Auftritten. Eine gewisse Anspannung gehöre einfach dazu, so Ziegler. Am Samstagnachmittag bei der Turmrede wird dann zusätzlich Höhenangst hinzukommen.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen