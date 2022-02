Neues Büro und Optimismus: So geht es Eventmanager Mike Zettel

Anlässe wieder möglich «Ich will mein Lebenswerk nicht sterben sehen» – Eventmanager Mike Zettel nimmt sich für die nächste Zeit viel vor Zwei Jahre lang herrschte Stille in der Eventbranche. Nun erhofft sich der Unternehmer Mike Zettel neuen Aufschwung. Er blickt optimistisch in die Zukunft und hat einiges im Sinn. Cyrill Pürro Jetzt kommentieren 17.02.2022, 10.54 Uhr

Geschäftsführer Mike Zettel zeigt auf das geplante Bürogebäude. Patrick Lüthy

Von der Unsicherheit der Coronapandemie lässt sich Mike Zettel die Tage nicht vermiesen. Lächelnd, passend zur strahlenden Sonne, begrüsst er vor dem Hauptsitz seines Geschäfts für Events, Messe, Gastro & Promotion, der Kein Ding GmbH in Rickenbach. Mit einer eleganten Handbewegung lädt er ein, in die Halle einzutreten.

Hier ist alles gelagert, was die Firma zum Veranstalten von Events und Messe benötigt: Bartische und Bänke stapeln sich in der einen, und Harassen sowie Kisten in der anderen Ecke. Auf einer Erhöhung steht unzähliges Dekomaterial.

Hinter dem Container, in dem sich das provisorische Büro befindet, steht eine kleine Werkstatt. Und draussen vor der Hallentür befinden sich natürlich die Transportwagen, die Zettel und seine Mitarbeitenden brauchen, um das Material an die Standorte der Aufträge zu liefern.

Erster Schritt in eine neue Zeit

Zu Beginn unseres Treffens wollen wir Bilder machen. Am besten von ihm in der Halle oder vor dem Container, der das provisorische Büro darstellt. «Vielleicht mit einem Bier in der Hand? Es ist schliesslich Freitag», sagt er mit Schalk.

Inmitten der laufenden «Baustellen» - wie er die aktuellen Projekte nennt – fällt er auf mit seiner Lockerheit. Denn die Kein Ding GmbH befindet sich mitten im Wandel. Zettel zeigt Pläne des Neubaus, in dem er Platz für neue Büros schaffen will. Die bestehende Halle soll nämlich mit einem modernen, zweistöckigen Anbau erweitert werden, samt Aussentreppe und grossen Fenstern. Zettel meint:

«Wir können schliesslich nicht für Ewigkeiten im Container unserer Büroarbeit nachgehen.»

Deshalb wolle er für sich und seine Mitarbeitenden ein «neues Zuhause» einrichten. Ein erster Schritt in eine neue Zeit, wie Zettel sagt.

In der Lagerhalle der Kein DIng GmbH stapelt sich alles, was es für einen Event braucht. Patrick Lüthy

Eine neue Zeit, die «hoffentlich auch bald kommen wird». Zettel freut sich auf den möglichen Umbruch, der nun mit den Lockerungen und mit Einzug des Frühlings kommen könnte. Denn die zwei Jahre Coronazeit nagten selbst am sonst aufgestellten Mike Zettel. Er sagt: «2020 hätte unser Jahr sein können.»

Ein neues System in Arbeit

Es wären verschiedene Firmenanlässe und Projekte geplant gewesen, die er und seine Mitarbeitenden organisiert hätten. Hinzu kamen Absagen des Marktes der Aarauer Gewerbetreibenden und der MIO Olten. Umplanen, um am Ende wieder abzusagen – das lag also an der Tagesordnung von Mike Zettel und seinem Team während der Pandemiephase.

Aber den Mut verloren habe er nie. «Klar, auch ich hatte schlaflose Nächte und manchmal feuchte Augen», ergänzt Zettel. Denn die Firma sei sein «Baby», welches er über fünf Jahre hinweg grossgezogen habe. Zusätzlich habe er als Firmenleiter eine Verantwortung, besonders gegenüber den Mitarbeitenden. Diese wurden im Frühjahr 2020, wie in so vielen Unternehmen, in Kurzarbeit gesetzt. Zettel ergänzt:

«Solange nur die äusseren Einflüsse dafür verantwortlich sind, kämpfe ich weiter. Ich will mein Lebenswerk nicht sterben sehen.»

Mike Zettel plant für sein Leben gern. Patrick Lüthy

Die Firma blieb während dem Pandemieloch aber nicht untätig. Abgesehen von zwei Aufträgen im Jahre 2020; eine Sampling Tour eines Getränkeherstellers und der Bau von Verkaufscontainern eines Glaceherstellers, arbeitete das Team im Hintergrund – um diverse Optimierungen an den Abläufen zu tätigen, wie Zettel sagt.

Ein neues Geschäftssystem befände sich in Arbeit. «Mittels diesem System sind wir alle enger miteinander vernetzt, von Freelancerinnen und Freelancer bis hin zu unserem Mitarbeiter, der für das Lager zuständig ist», erklärt Zettel.

Zur Person Der 36-jährige Mike Zettel entwickelte seine Leidenschaft zum Eventmanagement und zum Organisieren von Veranstaltungen schon in jungen Jahren. Begonnen habe alles mit eigens organisierten Schülerdiscos in der Färbi in Olten und im Bunker in Trimbach. 2005 begann er die Ausbildung zum Eventmanager und schloss diese 2007 ab. Mitte 2014 gründete er die Kein Ding GmbH und zog Ende 2020 von Dulliken nach Rickenbach. Seit 2021 besitzt er zudem die Schwesterfirma Event Ding AG – Atrio Zelt & Materialvermietungen.

Freelancerinnen und Freelancer, die auch für die Kein Ding GmbH angestellt sind, sollen mithilfe des Systems Push-Benachrichtigungen erhalten, wenn neue zu organisierende Anlässe bevorstehen. Somit wüssten die Freelancenden oder die neuen Mitarbeitenden gleich, welche Arbeiten zu erledigen sind und welches Material für die Projekte benötigt wird. Das System soll dem Team den Alltag erleichtern, wenn es nach Corona wieder losgeht.

Mike Zettel geht «all in»

Zurzeit beschäftigt die Firma drei Mitarbeitende, dazu habe es vor der Pandemie ein Pool gegeben mit 60 bis 70 Freelancerinnen und Freelancern. Ursprünglich seien 33 Personen regelmässig für die Firma im Einsatz gewesen. Auch diese Zahl sei mit Corona eingebrochen. «Mittlerweile rechnen wir etwa mit rund 15 Freelancenden», so Zettel.

Die nächsten Tage verbringt er mit dem Aufstocken des Personals und der Fahrzeuge. Denn er wolle bereit sein, sollte das Geschäft in der Eventbranche wieder ansteigen. Zurzeit spüre man das aber noch nicht. «Es ist alles noch ziemlich verhalten, die Veranstaltenden sind noch nicht so risikofreudig», kommentiert Zettel. Wie er sagt, gebe es zwei Möglichkeiten, wie es nach Corona weitergeht:

«Entweder geht es langsam wieder mit Veranstaltungen los - oder plötzlich, von null auf hundert.»

Und für die zweite Variante will er gewappnet sein. Deswegen geht er «all in», rüstet das Unternehmen auf und macht sich und die Firma bereit für den Frühling.

