Angebot für Geflüchtete Freiwillige schaffen einen wöchentlichen «Welcome Point» für ukrainische Flüchtlinge in der Region Olten Im Pfarrsaal der römisch-katholischen Kirche St. Marien in Olten trafen sich zum ersten Mal Geflüchtete aus der Ukraine. Dort sollen sie sich künftig ein Mal pro Woche austauschen können. Ein Besuch. Lavinia Scioli Jetzt kommentieren 20.04.2022, 18.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Geflüchtete aus der Ukraine haben sich in der römisch-katholischen Kirche St. Marien an der Engelbergstrasse 25 in Olten zum ersten Mal getroffen. Patrick Lüthy

Eine Geflüchtete erzählt, dass sie vor rund einem Monat von Lwiw in die Schweiz geflüchtet sei. Zuvor verliessen ihre Eltern Mariupol, nachdem diese dort 25 Tage im Bunker verbringen mussten. Jetzt sei sie wieder mit ihnen in der Schweiz vereint.

An der Universität Lwiw habe sie bereits Deutsch gelernt. Mittlerweile kann sie sogar einige schweizerdeutsche Begriffe wie «machs guet» oder «es bitzeli» einsetzen.

Einer ihrer Freunde aus der Schweiz reiste vor einigen Jahren in die Ukraine. Sie bot ihm eine Übernachtungsmöglichkeit bei sich zu Hause an. Als der Krieg dann ausbrach, bat sie ihn um Hilfe. Nicht vergeblich. Dafür ist sie dankbar. Künftig werde sie jeden Dienstagnachmittag an den Treffen teilnehmen.

Alle sind derzeit bei einer Gastfamilie untergebracht

Es duftet nach Kaffee und Kuchen. «Ostereili» werden gegessen. Wo? Im Pfarrsaal der römisch-katholischen Kirche St. Marien in Olten, wo rund 50 ukrainischen Flüchtlinge und die Freiwilligen sich unterhalten. Künftig können sie sich dort einmal pro Woche im Sinne eines Informations- und Austauschanlasses mit Freiwilligen treffen.

Am Treff seien ausschliesslich Geflüchtete anwesend, die bei einer Gastfamilie untergekommen sind, erklärt Christian Ginsig, Kantons- und Gemeinderat sowie Freiwilligenhelfer. Wie viele kommen würden, habe man im Vorfeld nicht gewusst. Umso dankbarer sei er, den Saal voll aufzufinden. Es sei ein Zeichen dafür, dass das Bedürfnis nach solchen Treffen da sei.

Geplant ist der «Welcome Point» für Ukrainerinnen und Ukrainer jeweils ein Mal pro Woche. Patrick Lüthy

Begrüsst wurden die Anwesenden am vergangenen Dienstag durch den freiwilligen Helfer Ruedi Iseli – auf Ukrainisch. Weil es nicht seine Muttersprache sei, soll die Übersetzerin Oksana Mathieu ihn bei Fehlern korrigieren, bat er.

Im Zentrum steht der Austausch der Bedürfnisse

Am ersten «Welcome Point» war auch der Oltner Stadtrat Raphael Schär-Sommer anwesend. Mathieu übersetzte für ihn. Er freue sich, dass die insgesamt 60 Freiwilligen, wovon sechs das Kernteam bilden, den Anlass organisieren konnten. Schär-Sommer:

«Es ist eine Gelegenheit, die Bedürfnisse auszutauschen und mit uns in Kontakt zu kommen.»

Die Stadt sei daran, noch mehr Wohnraum zu schaffen. Bislang habe Olten acht Wohnungen und ein Haus zur Verfügung stellen können, sagte Schär-Sommer.

Die Geflüchteten sollen sich künftig ein Mal in der Woche treffen können. Patrick Lüthy Ruedi Iseli unterhält sich mit einer Taubstummen. Patrick Lüthy Oksana Mathieu hat am ersten Treffen übersetzt. Patrick Lüthy Geflüchtete aus der Region Olten haben sich am Dienstag getroffen. Patrick Lüthy Auch ein Hund war beim Treffen mit dabei. Patrick Lüthy Geflüchtete aus allen Altersstufen trafen sich im Pfarrsaal der Kirche St. Marien in Olten. Patrick Lüthy

Während der Begrüssung stossen noch weitere Geflüchtete hinzu. Zusätzliche Tische und Stühle werden bereitgestellt. Eine Frau und ein Mann mit einem kleinen Hund kommen in den Pfarrsaal.

Der Informationsanlass wird kurzerhand unterbrochen, da der Lärmpegel sonst zu hoch wäre. Dann begrüsste auch Silvia Büchi, Integrationsbeauftragte der Stadt Olten, die Leute. Sie stellte die Deutsch-Angebote in der Region Olten vor.

Man muss es auf sich zukommen lassen

Nach der Einführung konnten die Ukrainerinnen und Ukrainer ihre Fragen und Bedürfnisse auf einen Zettel schreiben. Sie unterhalten sich auf Ukrainisch. Die Kinder malen und spielen Puzzle währenddessen. Dann wurden die Anregungen auf den Zetteln im grossen Publikum besprochen. Vor allem zu Deutschkursen und Arbeitsmöglichkeiten stellten sich Fragen.

Erst in einem Dialog würden sich eben die Befindlichkeit der Geflüchteten herausarbeiten, bekräftigte Ginsig. Deshalb sei auch dieser wöchentliche Treff ins Leben gerufen worden. Wie sich dieser entwickeln werde, sei noch unklar. Man müsse es auf sich zukommen lassen. Der Pfarrsaal bietet auch eine Küche an. Ginsig könne sich vorstellen, auch mal ein Essenstreff zu veranstalten.

Die Geflüchteten konnten ihr Fragen und Bedürfnisse auf Zettel schreiben und an ein Board kleben. Patrick Lüthy

Unter den Geflüchteten war auch eine Gruppe von Taubstummen. Iseli versuchte mit ihnen zu kommunizieren – mit Handzeichen und Zetteln. Fast alle Ukrainerinnen und Ukrainer sprechen nur ihre Landessprache. Eine Unterhaltung zu führen ist nicht immer einfach. Man versucht es mit Englisch, Gesten und Übersetzungsprogrammen. Ein Geflüchteter erzählt, er sei glücklich, hier sein zu können und wolle das wöchentliche Angebot auch nutzen.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen